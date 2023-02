Minister energii Republiki Uzbekistanu odwiedził produkujący ogniwa fotowoltaiczne zakład JinkoSolar Jianshan w Haining

HAINING, Chiny, 20 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- JinkoSolar, jeden z największych i najbardziej nowatorskich producentów modułów fotowoltaicznych na świecie, podał dziś, że minister energii Uzbekistanu Jurabek Mirzamakhmudow, któremu towarzyszyła delegacja przedstawicieli Ministerstwa Energii, urzędów regionalnych merostw i podległych im organizacji, 16 lutego odwiedził Jianshan, najnowocześniejszy, oparty na najnowszych rozwiązaniach inteligentnych zakład spółki JinkoSolar położony w chińskim mieście Haining, a celem tej wizyty było zapoznanie się z procesem produkcji cieszących się rekordową popularnością ogniw i paneli fotowoltaicznych TOPCon oraz najnowszymi osiągnięciami i najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami w branży energii słonecznej.

Wizyta ministra oraz towarzyszącej mu delegacji była częścią podjętych przez administrację prezydenta Shawkata Mirzijojewa działań na rzecz popularyzacji energii słonecznej w ramach przechodzenia na energię bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego. Uzbekistan, najbardziej zaludniony kraj Azji Środkowej, ma ogromny potencjał dla rozwoju sektora energii. Rząd Republiki Uzbekistanu wdraża ambitną strategię przejścia na odnawialne źródła energii, w której ramach na przestrzeni najbliższych 3-4 lat planuje się osiągnięcie niemal 8 GW mocy wytwarzania energii, która posłuży do zaspokojenia coraz większego zapotrzebowania krajowego. Ponadto system składowania energii, ESS, odegra kluczową rolę we wspieraniu rozwoju sieci energetycznej. Czołowe chińskie spółki sektora energii fotowoltaicznej i ESS będą częścią tej strategii.

Wizytowany przez delegację zakład Jianshan i jego ośrodek pokazowy to doskonałe przykłady wykorzystania potencjału spółki JinkoSolar w dziedzinie badań i rozwoju, automatyki i zdygitalizowanych procesów produkcji. Podczas spotkania Jangping Chen, dyrektor generalny spółki Jinkosolar wspomniał, że zakład Jianshan może się stać kolejnym ośrodkiem spółki Jinkosolar prowadzącym działalność naukowo-badawczą i produkcyjną w dziedzinie technologii ESS, co najprawdopodobniej będzie miało szerszy wpływ na sektor energii odnawialnej w takich krajach jak Uzbekistan. Minister i członkowie towarzyszącej mu delegacji byli pod niezwykłym wrażeniem zaawansowanej technologii wykorzystywanej przez spółkę JinkoSolar, wyrazili też przekonanie, że spółka Jinkosolar stanie się jednym z liczących się strategicznych partnerów Uzbekistanu na drodze do transformacji energetycznej.

„Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy zaprezentować delegacji pod przewodnictwem pana ministra globalne doświadczenie spółki JinkoSolar oraz omówić dalsze możliwości szybkiego przejścia na energię bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w kontekście wdrożenia w Uzbekistanie zdecydowanej polityki w zakresie szerszego wykorzystywania źródeł energii odnawialnej" – powiedział Kangping Chen, dyrektor generalny spółki JinkoSolar.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2005799/Jinko_Visit_3.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2005800/Jinko_vist1.jpg

