Ministr pro energetiku Uzbekistánu navštívil továrnu JinkoSolar Jianshan v Chaj-ningu

CHAJ-NING, Čína, 21. února 2023 /PRNewswire/ -- Dne 16. února 2023 společnost JinkoSolar, jeden z největších a nejinovativnějších výrobců solárních modulů na světě, oznámila, že ministr pro energetiku Uzbecké republiky Jurabek Mirzamakhmudov s delegací zástupců ministerstva energetiky, regionálních starostů a podřízených organizací navštívil její nejmodernější digitalizovanou inteligentní továrnu Jianshan ve městě Chaj-ning v Číně. Cílem návštěvy bylo seznámit se s výrobou rekordně výkonných solárních článků a panelů typu TOPCon a také s nejnovějším vývojem a inovativními řešeními v oblasti solární energetiky.

Návštěva ministra a jeho delegace byla součástí úsilí vlády prezidenta Šavkata Mirzijojeva o dosažení ekologičtější budoucnosti prostřednictvím solární energie. Uzbekistán jako nejlidnatější země střední Asie má obrovský potenciál v oblasti rozvoje energetiky. Vláda Republiky Uzbekistán realizuje ambiciózní strategii v oblasti obnovitelných zdrojů energie, v jejímž rámci chce v příštích 3 až 4 letech nasadit až 8 GW solární energie, aby uspokojila velký nárůst poptávky v zemi. Kromě toho bude při podpoře rozvodné sítě v Uzbekistánu hrát zásadní roli systém skladování energie ESS. Součástí řešení budou špičkové čínské společnosti zabývající se solární energií a ESS.

Továrna Jianshan a její demonstrační centrum, které delegace navštívila, jsou vynikajícím příkladem naplnění potenciálu společnosti JinkoSolar v oblasti výzkumu a vývoje, automatizace a digitalizace výrobních procesů. Během setkání Jangping Chen, generální ředitel společnosti Jinkosolar, také uvedl, že továrna Jianshan by mohla být dalším centrem výzkumu, vývoje a výroby technologií ESS, na které se společnost Jinkosolar soustředí. To by pravděpodobně mělo širší důsledky v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro řadu zemí včetně Uzbekistánu. Ministr a jeho delegace byli po návštěvě továrny hluboce osloveni vyspělou technologií společnosti JinkoSolar a jejím ikonickým provozem a vyjádřili přesvědčení, že společnost Jinkosolar bude jedním ze strategicky důležitých partnerů při přechodu Uzbekistánu na zelenou energii.

„Je nám velkou ctí, že můžeme delegaci vedené ministrem představit globální zkušenosti společnosti JinkoSolar a diskutovat o dalších možnostech rychlého přechodu na zelenou energii s ohledem na pevný závazek Uzbekistánu zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie," uvedl Kangping Chen, generální ředitel společnosti JinkoSolar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005799/Jinko_Visit_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005800/Jinko_vist1.jpg

SOURCE JinkoSolar