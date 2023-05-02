Miriee Chang назначена на должность исполнительного директора IHerb

Новая должность позволит рационализировать деятельность и повысить оперативную эффективность

ИРВАЙН (шт. Калифорния), 2 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания iHerb Holdings, LLC, объявила о том, что Miriee Chang (Майрии Чанг) назначена исполнительным директором. Г-жа Miriee Chang обладает значительным опытом руководства, поскольку ранее занимала должность исполнительного вице-президента по развитию бизнеса и глобальной логистики iHerb (Business Development & Global Logistics).

iHerb announces Miriee Chang as Chief Operating Officer

Назначение Miriee Chang стало частью более масштабных мер компании iHerb по усовершенствованию организационной структуры и дальнейшего распределения ресурсов с целью максимально эффективного глобального развития. Miriee Chang обладает солидным опытом в сфере глобальной логистики, международных рынков и оперативного контроля, накопленным за более чем 15 лет координации международной деятельности. На новой должности она будет помогать iHerb в разработке инновационных решений и продвижении миссии компании, которая состоит в том, чтобы сделать здоровье и благополучие доступными для всех.

"Я рад сообщить, что Miriee Chang назначена на должность исполнительного директора компании iHerb. Целеустремленность и надежность Miriee помогают iHerb развиваться и выполнять свою миссию, которая заключается в том, чтобы сделать товары для здоровья и хорошего самочувствия доступными по всему миру, – заявил Эмун Забихи (Emun Zabihi), генеральный директор компании. – Благодаря богатому опыту и мощному сочетанию проницательности и деловой хватки, Miriee станет LEADером позитивных изменений во всей организации, которые позволят достичь большего успеха".

В качестве исполнительного директора, Miriee будет руководить операционной группой iHerb и партнеров по 3PL в 8 центрах обработки заказов и складских центрах в США и за рубежом. Кроме того, она будет контролировать отдел управления товарно-материальными запасами, обеспечивая наличие у iHerb необходимых продуктов в нужном количестве, что позволит компании продолжать радовать своих клиентов в более чем 185 странах.

"Для меня большая честь стать исполнительным директором iHerb. Совершенно CLEAR, что возможности, которые открываются перед нами, никогда не были столь убедительными, и я с радостью продолжаю помогать iHerb двигаться вперед и воплощать в жизнь наши многочисленные стратегические инициативы, – отметила Miriee Chang. – Я очень рада взять на себя эту новую расширенную роль, поскольку мы объединяем наши команды, чтобы повысить точность товарно-материальных запасов и заказов, а также расширить международную деятельность и логистическую сеть, чтобы стать ближе для своих клиентов, повысить качество обслуживания и обеспечить рост прибыли".

Информация о Miriee Chang

Miriee Chang назначена исполнительным директором в апреле 2023 г. Она является опытным профессионалом, обладающим более чем 24-летним опытом работы на ключевых руководящих должностях. За свою деятельность в iHerb она занимала такие должности, как исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и глобальной логистики, исполнительный директор iHerb Logistics и старший вице-президент iHerb Logistics вице-президент по глобальной логистике. До прихода в iHerb г-жа Chang была управляющей по работе с клиентами по всему миру на FedEx Express. Она получила степень бакалавра в государственном университете в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Информация о компании iHerb

Компания iHerb, которой ежегодно доверяют более 10 млн клиентов в более чем 180 странах, предоставляет людям возможность улучшить свое здоровье, счастье и благополучие. Являясь многомиллиардным маркетплейсом, мы ставим перед собой задачу предложить нашим клиентам лучший в мире выбор товаров для здоровья и хорошего самочувствия по максимально выгодным ценам, которые доставляются максимально удобным способом. Мы считаем, что здоровье и благополучие должны быть не привилегией, а универсальным правом, которое стало возможным благодаря милосердию и нашим совместным действиям. И каждый человек, независимо от того, кто он и где находится, должен иметь легкий доступ к продуктам, которые помогут прожить здоровую и счастливую жизнь. https://www.iherb.com/

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SOURCE iHerb