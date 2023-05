iHerb wyznacza Miriee Chang na stanowisko dyrektorki operacyjnej

Nowo utworzone stanowisko usprawni działalność, zwiększając efektywność operacyjną

IRVINE, Kalifornia, 2 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- spółka iHerb Holdings, LLC ogłosiła wyznaczenie Miriee Chang na stanowisko dyrektorki operacyjnej (Chief Operating Officer - COO). Chang może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem kierowniczym, które zdobyła w iHerb na stanowisku Executive Vice President (EVP) w dziale rozwoju działalności i logistyki międzynarodowej.

iHerb announces Miriee Chang as Chief Operating Officer

Decyzja o powierzeniu jej nowej funkcji wpisuje się w szersze działania iHerb mające na celu usprawnienie struktury operacyjnej firmy oraz lepsze dostosowanie jej zasobów do potrzeb z myślą o jak najefektywniejszym wykorzystywaniu możliwości rozwoju międzynarodowego. Miriee dysponuje dużym doświadczeniem w dziedzinie logistyki międzynarodowej, rynków światowych i nadzoru operacyjnego, które zdobyła podczas 15 lat zarządzania działalnością globalną spółki. W nowej roli Miriee będzie pomagać iHelp w dalszym tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, wspierając firmę w realizacji misji upowszechniania produktów zdrowotnych i wellness.

„Mam przyjemność ogłosić, że Miriee Chang została awansowana na stanowisko dyrektorki operacyjnej w spółce iHerb. Jej determinacja i sumienność przyczyniły się do wzrostu firmy i pomogły w realizacji jej misji upowszechniania dostępu do produktów zdrowotnych i wellness na całym świecie - powiedział Emun Zabihi, dyrektor generalny iHerb. - Ogromne doświadczenie Miriee oraz połączenie jej strategicznej wizji i biegłości operacyjnej sprawiają, że jest ona dobrze przygotowana do wprowadzania pozytywnych zmian w całej organizacji pozwalających odnosić liczne sukcesy w przyszłości".

Pełniąc funkcję dyrektorki operacyjnej, Miriee będzie nadzorować zespół operacyjny iHerb oraz jej partnerów 3PL w 8 centrach logistycznych na terenie Stanów Zjednoczonych i za granicą. Firma powierzy jej również nadzorowanie działu zarządzania zapasami, tak by zapewniał on dostęp do właściwych produktów we właściwym miejscu i w odpowiednich ilościach, pozwalając iHerb na bieżąco zaspakajać potrzeby klientów w ponad 185 państwach.

„Mianowanie na stanowisko dyrektorki operacyjnej iHerb to dla mnie zaszczyt. Nie ulega wątpliwości, że firma ma przed sobą bezprecedensowe możliwości, dlatego niezwykle cieszę się, że będę mogła stać na jej czele, realizując liczne inicjatywy strategiczne - powiedziała Chang. - Jestem podekscytowana nowym wyzwaniem, jakim będzie organizowanie pracy naszych zespołów w celu efektywniejszego zarządzania zapasami i procesami realizacji zamówień, a także rozszerzanie międzynarodowej działalności i sieci logistycznej, które zbliży nas do klientów i pozwoli zapewnić jeszcze lepszą obsługę, przynosząc zyski i wzrost dla iHerb".

Miriee Chang

Miriee Chang obejmie stanowisko dyrektorki operacyjnej w kwietniu 2023 r. Miriee jest specjalistką z bogatym dorobkiem zawodowym, który zgromadziła podczas 24 lat pracy na kluczowych stanowiskach przywódczych. W iHerb pełniła funkcje m.in. Executive Vice President w dziale rozwoju działalności i logistyki międzynarodowej, dyrektorki operacyjnej działu logistyki iHerb oraz Senior Vice President w dziale logistyki międzynarodowej iHerb. Przed przejściem do iHerb pracowała w FedEx Express na stanowisku Worldwide Account Manager. Posiada licencjat w dziedzinie nauk ścisłych uzyskany na Uniwersytecie Stanu Kalifornia w Los Angeles.

iHerb

Każdego roku z oferty firmy iHerb korzysta ponad 10 mln klientów w 180 państwach, którzy dzięki jej produktom zyskują lepsze zdrowie i samopoczucie oraz czują się szczęśliwsi. Jako warta miliardy dolarów platforma e-handlu realizujemy misję tworzenia najlepszej na świecie oferty produktów zdrowotnych i wellness, która charakteryzuje się najkorzystniejszym stosunkiem ceny do wartości oraz wysokim poziomem obsługi zamówień. „Uważamy, że zdrowie i szeroko rozumiana pomyślność (wellness) nie powinny być przywilejem, lecz bezwarunkowym prawem, z którego ludzie korzystają poprzez współczucie i wspólne działania - każdy człowiek, bez względu na to, kim jest i gdzie mieszka, powinien mieć łatwy dostęp do produktów, które pomogą mu zachować zdrowie i czerpać satysfakcję z życia". https://www.iherb.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2067565/iHerb_announces_Miriee_Chang_as_Chief_Operating_Officer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb