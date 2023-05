Spoločnosť iHerb vymenovala Miriee Čchang za prevádzkovú riaditeľku

Novovytvorená funcia bude ďalej zefektívňovať operácie a zvyšovať prevádzkovú efektívnosť

IRVINE, Kalifornia, 2. mája 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť iHerb Holdings, LLC, oznámila, že Miriee Čchang bola vymenovaná za prevádzkovú riaditeľku (COO). Pani Čchang do tejto pozície prináša významné skúsenosti s riadením, keďže predtým zastávala funkciu výkonnej viceprezidentky (EVP) pre rozvoj podnikania a globálnu logistiku v spoločnosti iHerb.

Pani Čchang bola vymenovaná v rámci väčšieho úsilia spoločnosti iHerb o zlepšenie prevádzkovej štruktúry a ďalšie zosúladenie zdrojov s cieľom čo najlepšie podporiť možnosti globálneho rastu. Miriee má bohaté skúsenosti s globálnou logistikou, medzinárodnými trhmi a prevádzkovým dohľadom, ktoré získala počas viac ako 15 rokov riadenia globálnych operácií. V tejto novej funkcii bude pomáhať spoločnosti iHerb naďalej vyvíjať inovatívne riešenia a presadzovať poslanie sprístupňovať zdravie a wellness všetkým.

„S potešením oznamujem, že Miriee Čchang bola povýšená na prevádzkovú riaditeľku (COO) spoločnosti iHerb. Mirieeino odhodlanie a spoľahlivosť nám pomohli rozvíjať spoločnosť iHerb a napĺňať naše poslanie sprístupňovať zdravotné a wellness produkty ľuďom na celom svete," vyhlásil generálny riaditeľ Emun Zabihi. „Vzhľadom na Mirieeine bohaté skúsenosti a silnú kombináciu strategickej vízie a operatívnych schopností je dobre pripravená viesť pozitívne zmeny v celej organizácii, aby bola aj naďalej úspešná."

Ako prevádzková riaditeľka bude Miriee dohliadať na prevádzkový tím iHerb a partnerov 3PL v 8 centrách spracovania objednávok a skladových uzloch v USA a zahraničí. Bude tiež dohliadať na tím riadenia zásob, ktorý zabezpečuje, že spoločnosť iHerb má správne produkty na správnom mieste a v správnom množstve, aby mohla naďalej prinášať radosť svojim zákazníkom vo viac ako 185 krajinách.

„Je mi cťou, že som bola vymenovaná za prevádzkovú riaditeľku spoločnosti iHerb. Je jasné, že príležitosti, ktoré máme pred sebou, nikdy neboli tak presvedčivé, a som nadšená, že môžem naďalej pomáhať viesť iHerb vpred a realizovať naše mnohé strategické iniciatívy," povedala pani Čchang. „Som nadšená, že môžem prevziať túto novú rozšírenú úlohu, pretože zosúlaďujeme naše tímy, aby sme zvýšili naše úsilie o zvýšenie presnosti zásob a objednávok a rozšírili naše globálne operácie a logistickú sieť, aby sme sa priblížili k našim zákazníkom a dosiahli ešte lepšie služby a ziskový rast."

O Miriee Čchang

Miriee Čchang bola vymenovaná za prevádzkovú riaditeľku od apríla 2023. Je uznávanou odborníčkou s viac ako 24-ročnými skúsenosťami na kľúčových vedúcich pozíciách. V spoločnosti iHerb zastávala pozície ako výkonná viceprezidentka pre rozvoj podnikania a globálnu logistiku, prevádzková riaditeľka iHerb Logistics a senior viceprezidentka iHerb Logistics a viceprezidentka pre globálnu logistiku. Pred nástupom do spoločnosti iHerb pani Čchang pracovala ako celosvetový manažér pre zákazníkov v spoločnosti FedEx Express. Má titul bakalára vied z Kalifornskej štátnej univerzity v Los Angeles.

O spoločnosti iHerb

Dôveruje jej viac ako 10 miliónov zákazníkov ročne vo viac ako 180 krajinách a umožňuje ľuďom zlepšiť ich zdravie, šťastie a pohodu. Ako multimiliardová platforma elektronického obchodu máme za cieľ ponúkať našim zákazníkom najlepší výber produktov pre zdravie a wellness na svete za najlepšiu možnú cenu a s najpohodlnejším zážitkom. Veríme, že zdravie a wellness by nemali byť výsadou, ale univerzálnym právom, ktoré je možné vďaka súcitu a našej spoločnej činnosti – a každý, bez ohľadu na to, kto je a kde sa nachádza, by mal mať ľahký prístup k produktom, ktoré mu pomôžu žiť čo najzdravšie a najlepšie. https://www.iherb.com/

