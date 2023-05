iHerb nomeia Miriee Chang como diretora de operações

O cargo recém-estabelecido simplificará ainda mais as operações e aumentará a eficácia operacional

IRVINE, Califórnia, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A iHerb Holdings, LLC, anunciou que Miriee Chang foi nomeada sua diretora de operações (COO). A Sra. Chang traz uma experiência de liderança significativa para o cargo, tendo ocupado anteriormente o cargo de vice-presidente executiva (EVP) de desenvolvimento de negócios e logística global na iHerb.

IHerb anuncia Miriee Chang como Chefe Diretora de operações

A nomeação da Sra. Chang faz parte do maior esforço da iHerb para melhorar sua estrutura operacional e alinhar ainda mais os recursos para melhor apoiar suas oportunidades de crescimento global. Miriee traz experiência substancial em logística global, mercados internacionais e supervisão operacional de mais de 15 anos gerenciando operações globais. Nesta nova função, ela ajudará a iHerb a continuar desenvolvendo soluções inovadoras e a impulsionar a missão da empresa de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos.

"Tenho o prazer de anunciar que Miriee Chang foi promovida à diretora de operações (COO) da iHerb. A determinação e a confiabilidade de Miriee nos ajudaram a desenvolver a iHerb e a cumprir nossa missão de disponibilizar produtos de saúde e bem-estar para pessoas em todo o mundo", anunciou o CEO Emun Zabihi. "Dada a vasta experiência e poderosa combinação de visão estratégica e perspicácia operacional de Miriee, ela está bem equipada para liderar mudanças positivas em toda a organização para o sucesso contínuo no futuro."

Como diretora de operações, Miriee supervisionará a equipe de operações da iHerb e os parceiros 3PL em 8 centros de atendimento e centros de estoque nos EUA e no exterior. Ela também supervisionará a equipe de gerenciamento de estoque, garantindo que a iHerb tenha os produtos certos, no lugar certo e nas quantidades certas para permitir que a empresa continue a encantar seus clientes em mais de 185 países.

"Sinto-me honrada em ser nomeada diretora de operações da iHerb. Está claro que as oportunidades à nossa frente nunca foram tão atraentes e estou animada para continuar ajudando a liderar a iHerb e executar nossas muitas iniciativas estratégicas", disse Chang. "Estou entusiasmada em assumir esta nova função expandida enquanto alinhamos nossas equipes para aprimorar nossos esforços para aumentar o estoque e a precisão dos pedidos e expandir nossas operações globais e rede de logística a fim de nos aproximarmos de nossos clientes para oferecer um serviço ainda melhor e proporcionar um crescimento lucrativo."

Sobre Miriee Chang

Miriee Chang foi nomeada diretora de operações em abril de 2023. Ela é uma profissional talentosa com mais de 24 anos de experiência em posições-chave de liderança. Na iHerb, ela ocupou cargos como vice-presidente executiva, desenvolvimento de negócios e logística global, diretora de operações da iHerb Logistics e vice-presidente sênior da iHerb Logistics, vice-presidente de logística global. Antes de ingressar na iHerb, a Sra. Chang atuou como gerente de contas mundiais na FedEx Express. Ela tem um bacharelado pela Universidade Estadual da Califórnia, Los Angeles.

Sobre a iHerb

Com a confiança de mais de 10 milhões de clientes anualmente em mais de 180 países, a iHerb capacita as pessoas a melhorar sua saúde, felicidade e bem-estar. Como uma plataforma de comércio eletrônico multibilionária, temos a missão de oferecer aos nossos clientes a melhor seleção de produtos de saúde e bem-estar do mundo com o melhor valor possível, entregues com a experiência mais conveniente. Acreditamos que a saúde e o bem-estar não devem ser um privilégio, mas um direito universal possível por meio da compaixão e de nossa ação coletiva – e todos, independentemente de quem sejam ou onde estejam, devem ter acesso fácil a produtos que os ajudarão a viver sua vida de maneira mais saudável e melhor. https://www.iherb.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2067649/iHerb_announces_Miriee_Chang_as_Chief_Operating_Officer.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/4015118/iHerb_Logo.jpg

