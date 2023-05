Společnost iHerb jmenovala provozní ředitelkou Miriee Changovou

Nově vytvořená funkce zajistí další zefektivnění provozu a zvýší provozní efektivitu

IRVINE, Kalifornie, 3. května 2023 /PRNewswire/ – Společnost iHerb Holdings, LLC oznámila jmenování Miriee Changové na pozici provozní ředitelky (COO). Changová má nezanedbatelné zkušenosti na vedoucích pozicích, neboť v minulosti zastávala ve společnosti iHerb funkci výkonné viceprezidentky (EVP) pro rozvoj obchodu a globální logistiku.

iHerb announces Miriee Chang as Chief Operating Officer

Jmenování Miriee Changové je součástí obecného úsilí společnosti iHerb o posílení provozní struktury a další sladění zdrojů za účelem dosažení co nejlepší podpory možností globálního růstu. Miriee má bohaté zkušenosti s globální logistikou, mezinárodními trhy a provozním dohledem, které získala během více než 15 let na vedoucí pozici oddělení globálních operací. Ve své nové roli bude společnosti iHerb pomáhat s dalším vývojem inovativních řešení a prosazovat její poslání, kterým je zpřístupnění zdraví a zdravého života všem.

„Je mi potěšením oznámit, že Miriee Changová byla povýšena na pozici provozní ředitelky (COO) společnosti iHerb. Miriee svým nasazením a spolehlivostí pomáhá společnost iHerb dále rozvíjet a naplňovat naše poslání, kterým je zpřístupňování produktů a služeb pro zdraví a zdravý život lidem na celém světě," oznámil generální ředitel společnosti Emun Zabihi. „Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem a efektivní kombinaci strategické vize a provozních schopností je Miriee ideální kandidátkou na pozici, kde má možnost stát v čele pozitivních změn v celé naší organizaci a napomáhat tak dosahování dalších úspěchů."

Jako provozní ředitelka bude Miriee dohlížet na provozní tým společnosti iHerb a partnery 3PL v celkem 8 realizačních centrech a skladových uzlech v USA i v zámoří. Bude dohlížet také na tým pro řízení zásob, který zajišťuje, že společnost iHerb může nabídnout správné produkty na správném místě a ve správném množství a i nadále tak být pro své zákazníky ve více než 185 zemích zárukou kvalitních služeb.

„Je mi velkou ctí, že se mohu stát provozní ředitelkou společnosti iHerb. Je zcela evidentní, že se před námi nachází celá řada pozoruhodných příležitostí, a jsem nadšená, že budu moci i nadále pomáhat s dalším rozvojem společnosti iHerb a realizovat naše četné strategické iniciativy," konstatovala Changová. „Jsem nadšená z toho, že se mohu této nové rozšířené role ujmout v době, kdy se snažíme zlepšit sladěnost našich týmů a navýšit tak úsilí o zvýšení přesnosti zásob a objednávek a rozšíření našeho globálního provozu a logistické sítě. Chceme se tak přiblížit našim zákazníkům a zajistit jim ještě lepší služby a naší společnosti pak ziskový růst."

O Miriee Changové

Miriee Changová byla v dubnu 2023 jmenována provozní ředitelkou. Je uznávanou odbornicí s více než 24 lety zkušeností na klíčových vedoucích pozicích. Ve společnosti iHerb zastávala pozice výkonné viceprezidentky pro rozvoj obchodu a globální logistiku, provozní ředitelky sekce iHerb Logistics a hlavní viceprezidentky sekce iHerb Logistics. Před nástupem do společnosti iHerb působila Miriee Changová na pozici Worldwide Account Manager ve společnosti FedEx Express. Má bakalářský titul z Kalifornské státní univerzity v Los Angeles.

O společnosti iHerb

Společnost iHerb, do které ročně vkládá svou důvěru více než 10 milionů zákazníků ve více než 180 zemích, umožňuje lidem zlepšit jejich zdraví, štěstí a životní pohodu. Jakožto multimiliardová platforma pro elektronické obchodování máme za úkol nabízet našim zákazníkům nejširší nabídku produktů z oblasti zdraví a zdravého života na světě za nejlepší možné ceny a co nejpohodlněji. Věříme, že zdraví a pohoda by neměly být výsadou, ale všeobecným právem, kterým může být díky empatii a společně realizovaným krokům, a že každý, bez ohledu na postavení či společenskou situaci, by měl mít snadný přístup k produktům, které mu pomohou žít co nejzdravěji a nejlépe. https://www.iherb.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2067565/iHerb_announces_Miriee_Chang_as_Chief_Operating_Officer.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb