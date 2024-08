Mobile Games Awards 2024 : AppGallery couronné « Meilleur magasin d'applications » (Best App Store)

MADRID, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- AppGallery a reçu le prix du « Meilleur magasin d'applications » lors des Pocket Gamer Mobile Games Awards de cette année, qui se sont déroulés hier lors d'un gala de l'industrie à Cologne. Ce prix récompense l'engagement de la place de marché de l'application Huawei en faveur de l'excellence.

Mobile Games Awards 2024: AppGallery crowned ‘Best App Store’

Il s'agit d'une reconnaissance des contributions significatives d'AppGallery au profit des joueurs et des développeurs de jeux, notamment l'incroyable éventail de jeux sortis ces dernières années, ainsi que les offres et initiatives exquises qui ont rendu les jeux plus amusants pour les joueurs de tous niveaux.

« Le fait de remporter le prix du 'Meilleur magasin d'applications' pour la deuxième année consécutive témoigne de l'engagement de notre équipe à faire de son mieux, chaque jour », déclare Jaime Gonzalo, vice-président de Huawei Mobile Services Europe.

Il a ajouté : « Huawei Mobile Services a en effet enregistré récemment une croissance remarquable avec AppGallery, compte tenu de la forte concurrence qui règne sur le marché des magasins d'applications. Nous espérons continuer à aider les développeurs du monde entier à développer leur activité tout en ravissant tous les utilisateurs avec les meilleures campagnes et offres sur des applications et des jeux de haute qualité. »

Depuis son lancement en 2018, AppGallery est devenue l'une des trois premières places de marché d'applications au monde. Avec plus de 580 millions d'utilisateurs actifs par mois, AppGallery continue d'offrir une large gamme de jeux mondiaux et d'applications locales populaires. La plateforme a connu une croissance significative du nombre et de la qualité des applications disponibles, ainsi que de sa communauté florissante de développeurs enregistrés sur la plateforme Huawei Mobile Services (HMS).

Huawei s'engage à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires en améliorant l'assistance/l'expérience des développeurs et des utilisateurs, tout en mettant l'accent sur des partenariats mutuellement bénéfiques. En outre, afin de créer des incitations plus intéressantes pour les joueurs mobiles, AppGallery organise régulièrement des campagnes saisonnières offrant des promotions exclusives, notamment les campagnes annuelles du Game Fest.

À propos de HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services a pour objectif de fournir une expérience mobile complète aux utilisateurs du monde entier. Les services comprennent AppGallery, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads et plus encore. HUAWEI Mobile Services couvre 730 millions d'utilisateurs dans plus de 170 pays, permettant à chaque utilisateur d'appareils Huawei de vivre de manière intelligente. HMS a consolidé sa position parmi les trois premiers écosystèmes mobiles au monde, avec plus de 6 millions de développeurs enregistrés. Dédié à fournir des composants de développement et de fonction faciles à utiliser pour les développeurs d'applications, HMS Core ouvre activement un écosystème multiplateforme, prenant en charge de nombreux appareils, y compris les smartphones, les smartwatches, les tablettes et les écrans intelligents.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487012/game_award.jpg