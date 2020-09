ModCloth revient sur le marché européen grâce à de nouveaux propriétaires, Go Global Retail

« En tant que nouveaux propriétaires, notre priorité pour ModCloth a été de renouer avec les clients, à les écouter et à entretenir ces relations d'une manière plus personnalisée qui est essentielle à l'ADN de cette marque », a affirmé Jeff Streader, Co-directeur général de ModCloth. « ModCloth a toujours été une marque pour femmes et est un soutien pour les questions féminines, l'inclusion des tailles et la création du dialogue. Maintenant que nous sommes de nouveau indépendants, nous pouvons revitaliser ces aspects de la marque que nos clients ont vraiment aimé ».

Avant de quitter l'Europe, les relations internationales de ModCloth représentaient 20 pour cent de leur revenu total. La relance sur le marché contribue aux plans de croissances sains globaux mis en œuvre par Go Global et, avec cette relance internationale, ModCloth est destiné à devenir la destination de shopping pour les clients européens qui recherchent des accessoires à style unique, colorés et joyeux pour leur garde-robe.

« L'une de nos initiatives clés consistait à étendre notre expérience de shopping en ligne à nos clients européens » a affirmé Streader. « Ils ont demandé notre retour depuis des années, et nous ne pouvions qu'être enthousiastes de devenir véritablement 'Go Global' avec une marque aussi aimée que ModCloth. »

ModCloth sera disponible dans les boutiques en Europe sur ModCloth.com à partir du 15 septembre 2020.

ModCloth est un revendeur privé en ligne réputé pour ses styles inclusifs, versatiles et classiques qui donne une bonne apparence aux clients et, plus important encore, leur procure un bien-être. Mais ModCloth n'est pas seulement une destination de shopping, c'est aussi une entreprise dédiée aux femmes qui parcourent le monde - des enseignantes aux mamans, libraires aux artistes, travailleuses du secteur sanitaires aux directrices générales. Grâce au partenariat avec des marques comme Collectif, Princess Highway, et de petites entreprises tenues par des femmes, l'engagement dans des promotions et des options de paiement flexibles, la collaboration avec des organisations charitables, y compris le National Domestic Violence Hotline, Planet Bee et The Trevor Project, ModCloth s'attèle à soutenir et à promouvoir la communauté de clients. Chez ModCloth, se vêtir est un plaisir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ModCloth.com

