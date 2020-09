Spoločnosť ModCloth sa vďaka svojim novým majiteľom, Go Global Retail, vracia na európsky trh

"Našou prvou prioritou nás, ako nových majiteľov, bolo opätovné prepojenie ModCloth so zákazníkmi, ktorých potrebám budeme načúvať a rozvíjať tieto vzťahy na osobnejšej rovine, ktorá je stavebným kameňom tejto značky," povedal Jeff Streader, generálny spoluriaditeľ ModCloth. "ModCloth bola vždy výraznou dámsku značkou, a to predovšetkým v upozorňovaní na problémy, ktoré sa žien dotýkajú, veľkostnou inklúziou a vytváraním priestoru pre diskusiu. S našou opätovnou nezávislosťou môžeme oživiť tieto aspekty, ktoré zákazníci tak milovali," dodal.

Pred odchodom z európskeho trhu predstavovalo medzinárodné pôsobenie spoločnosti ModCloth dvadsať percent z jej celkových príjmov. Opätovné uvedenie na trh prispieva k celkovým plánom zdravého rastu, ktoré zaviedla spoločnosť Go Global. Vďaka tomuto obnovenému medzinárodnému dosahu je spoločnosť ModCloth pripravená stať sa nákupnou destináciou európskych zákazníkov, ktorí hľadajú jedinečný štýl a zaujímavé farebné kúsky do svojho šatníka.

"Jednou z našich hlavných iniciatív bolo rozšíriť našu online distribúciu na európsky trh," povedal Streader. "O návrat značky žiadajú európski zákazníci už roky a my nemôžeme byť viac nadšení ý toho, že môžeme pôsobiť na globálnych trhoch s tak milovanou firmou ako je ModCloth."

Nákupy na ModCloth budú umožnené naprieč Európou na ModCloth.com od 15. septembra 2020.

O spoločnosti ModCloth

ModCloth je nezávislý online predajca oblečenia univerzálnych a inkluzívnych štýlov, inšpirovaných vintage módou, v ktorých nakupujúci nielen vyzerá dobre, ale predovšetkým sa v nich dobre cíti. ModCloth ale nie je len o nákupoch, je to spoločnosť venovaná ženám, ktoré riadia svet - od učiteliek po matky, od knihovníčok po umelkyne, od pracovníčok v zdravotníctve po generálne riaditeľky. ModCloth sa sústreďuje na podporu a posilnenie svojej zákazníckej komunity prostredníctvom uzatvárania partnerstiev so značkami ako Collectif, Princess Highway a malými podnikmi vlastnenými ženami; spúšťaním propagačných akcií, poskytovaním flexibilných platobných možností a spoluprácou s charitatívnymi organizáciami vrátane Národnej núdzovej linky pre domáce násilie, Planet Bee a The Trevor Project. Na ModCloth je obliekanie zábava.

Pre viac informácií navštívte ModCloth.com

