ModCloth wraca na rynek europejski dzięki nowym właścicielom - firmie Go Global Retail

„Jako nowi właściciele ModCloth w pierwszej kolejności dążyliśmy do ponownego nawiązania kontaktu z konsumentami, poprzez słuchanie i bardziej osobiste relacje, które są elementem rozpoznawczym tej marki - powiedział Jeff Streader, współzarządzający ModCloth. - Modcloth zawsze była marką skierowaną do kobiet, która głośno wspierała kwestie dotyczące kobiet, odzież zarówno w mniejszych, jak i w większych rozmiarach oraz dążenie do dialogu. Teraz, gdy znów jesteśmy niezależni, możemy na nowo skupić się na tych aspektach marki, które są naprawdę ważne dla naszych klientów".

Przed wycofaniem się z rynków europejskich, współpraca międzynarodowa ModCloth stanowiła 20 procent całkowitych przychodów firmy. Ponowne wejście na rynek europejski przyczynia się do realizacji ogólnych, zrównoważonych planów rozwoju wprowadzonych przez Go Global. Dzięki przywróconemu międzynarodowemu zasięgowi ModCloth ma szansę stać się miejscem gdzie europejscy klienci szukający unikalnego stylu i kolorowych, nietuzinkowych elementów w swojej garderobie chętnie zrobią zakupy.

„Jedną z naszych kluczowych inicjatyw było udostępnienie naszej platformy do zakupów online klientom z Europy - powiedział Streader. - Od lat zależało im na naszym powrocie. Nasza firma z kolei, jest bardzo podekscytowana, mogąc być naprawdę „globalną" dzięki marce ModCloth".

Zakupy na stronie ModCloth.com będzie można zrobić od 15 września 2020 r.

ModCloth

ModCloth to niezależny sklep internetowy znany z inspirowanych stylem vintage ubrań łączących różne style, które sprawiają, że klienci nie tylko wyglądają dobrze, ale co ważniejsze, czują się dobrze. Ale ModCloth to nie tylko miejsce, w którym można zrobić zakupy, to firma dedykowana kobietom, które rządzą światem - od nauczycielek przez mamy, bibliotekarki, artystki, pracownice służby zdrowia, aż po kobiety będące dyrektorami generalnymi. Poprzez współpracę z takimi markami jak Collectif, Princess Highway i małymi firmami należącymi do kobiet, angażowanie się w działania promocyjne i elastyczne opcje płatności, współpracę z organizacjami charytatywnymi, w tym National Domestic Violence Hotline, Planet Bee i The Trevor Project, ModCloth koncentruje się na wspieraniu i wzmacnianiu relacji z swoją społecznością klientów. W ModCloth ubieranie się to dobra zabawa.

Więcej informacji na stronie ModCloth.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1274049/ModCloth_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274050/ModCloth_Logo.jpg

Related Links

www.modcloth.com



SOURCE ModCloth Holdings LLC