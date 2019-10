Moeda de três metais da Royal Canadian Mint vence 2019 Excellence in Currency Award da International Association of Currency Affairs por melhor novo produto, recurso ou inovação de distribuição de moeda

OTTAWA, 16 de outubro de 2019 /CNW/ - A Royal Canadian Mint tem o prazer de anunciar que sua tecnologia avançada de moeda de três metais venceu o reconhecimento do setor global de moedas ao ser coroada como o Melhor novo produto, recurso ou inovação de distribuição de moeda do 2019 Excellence in Currency Awards for Coins da International Association of Currency Affairs. Esse prêmio foi oficialmente anunciado em 15 de outubro de 2019 durante a Conferência de Moedas em Roma, na Itália.

"A Mint orgulha-se de que nossas inovações continuem recebendo o reconhecimento internacional da International Association of Currency Affairs e de nossos pares do setor", declarou Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Estamos empolgados em acrescentar nossa moeda premiada de três metais à longa lista de soluções de moeda oferecidas aos nossos clientes internacionais."

A moeda de três metais consiste de um anel de aço banhado em latão, com um anel interno banhado em níquel e aço banhado em cobre do lado oposto. Com uma disposição complexa de múltiplos materiais, essa moeda combina os recursos de segurança visíveis e velados mais avançados, incluindo assinaturas eletromagnéticas diferenciadas em equipamentos de vendas.

Imagens dessa inovação premiada podem ser encontradas aqui.

A Mint também se orgulha em ter fabricado a moeda em circulação pelo Dia do Armistício colorida de 2018 do Banco da Reserva da Nova Zelândia, que venceu prêmios nas categorias de Melhor Moeda Nova de Teste em Circulação Comemorativa em Valor Nominal e Melhor Programa, Website ou App de Orientação ao Público de Moeda em Circulação.

Os prêmios do Excellence in Currency Awards foram introduzidos pela IACA em 2007 para promover e reconhecer a excelência em emissão, produção, processamento, gerenciamento e produção de moedas. A Mint tem o orgulho de ter sido reconhecida em vários prêmios anteriores do Excellence in Currency:

o programa de moeda em circulação comemorativa Canada 150 na categoria Melhor Novo Programa de Comunicações (2017)

150 na categoria (2017) reconhecimento conjunto com o Banco da Reserva da Nova Zelândia pelo 100 o aniversário da moeda colorida em circulação Anzac de 50 centavos da Nova Zelândia, na categoria Melhor Moeda Nova em Circulação de Teste ou Comemorativa (2015);

aniversário da moeda colorida em circulação de 50 centavos da Nova Zelândia, na categoria (2015); as moedas em circulação de $1 e $2 em aço banhado em múltiplos metais com recursos de segurança avançado em 2012, na categoria Melhor Nova Inovação de Moeda (2013);

e em aço banhado em múltiplos metais com recursos de segurança avançado em 2012, na categoria (2013); o programa de moeda em circulação comemorativo dos Jogos de Inverno de 2010 na categoria Melhor Série de Novas Moedas) (2011); e

a moeda em circulação Pink Ribbon de 25 centavos de 2006 na categoria de Melhor Moeda Nova (2007).

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint (Real Casa da Moeda do Canadá) é a corporação da Coroa, responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas de moeda do mundo, oferecendo inúmeros produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade, além de serviços relacionados em escala internacional. Para mais informações sobre a Mint, seus produtos e serviços, acesse www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a IACA

Atuando de mãos dadas com o setor público e privado, a meta da IACA é proporcionar uma troca internacional de consulta e colaboração em questões de interesse às partes interessadas no ciclo de pagamentos em dinheiro e retribuir ao setor por meio dos benefícios proporcionados a partir de nossos diversos trabalhos de projetos, programas e recursos de informações. As empresas membro incluem todas as partes interessadas no ciclo de pagamentos em dinheiro, incluindo: bancos centrais; autoridades emissoras de moeda; ministérios de finanças; trabalhos de impressão estatal e comercial; casas da moeda estatais e comerciais; empresas de gerenciamento de dinheiro; fornecedores do setor monetário e fornecedores de manuseio de dinheiro.

Para mais informações, entre em contato:

Alex Reeves

Gerente sênior, assuntos públicos

(613) 884-6370

reeves@mint.ca

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

