Token trimetálico de Royal Canadian Mint gana Premio a la Excelencia en Monedas 2019 de la International Association of Currency Affairs en la categoría Mejor nuevo producto de moneda, innovación en distribución o características

OTTAWA, 16 de octubre de 2019 /CNW/ - The Royal Canadian Mint tiene el agrado de informar que su avanzada tecnología de moneda trimetálica ganó el reconocimiento de la industria de monedas local al ser coronada como Mejor nuevo producto de moneda, innovación en distribución o características en el Premio a la Excelencia en Monedas 2019 de la International Association of Currency Affairs (IACA). El premio fue anunciado oficialmente el 15 de octubre de 2019 en la Conferencia de Monedas en Roma, Italia.

"The Mint está orgullosa de que nuestras innovaciones sigan recibiendo el reconocimiento mundial de parte de la International Association of Currency Affairs y nuestros iguales en la industria", señaló Marie Lemay, presidenta y directora general de Royal Canadian Mint. "Estamos emocionados de añadir nuestra galardonada tecnología de moneda trimetálica a la larga lista de soluciones de moneda ofrecidas a nuestros clientes internacionales".

El token trimetálico consiste en un anillo de acero chapado en latón, con un centro de acero niquelado y acero chapado en cobre en la cara opuesta. Con una compleja disposición de múltiples materiales, este token combina las funciones de seguridad evidentes y disimuladas más avanzadas, incluidas firmas electromagnéticas diferenciadas en equipos expendedores.

Imágenes de esta galardonada innovación se pueden ver aquí.

The Mint también tiene el orgullo de haber fabricado la moneda circulante del Día del Armisticio coloreada 2018 del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que fue premiada en las categorías Mejor Moneda Circulante Conmemorativa o Moneda de Prueba con Valor Nominal y Mejor Moneda Circulante de Programa de Educación Pública, Sitio Web o App.

Los Premios a la Excelencia en Moneda fueron introducidos por la IACA en 2007 a fin de promover y reconocer la excelencia en emisión, producción, procesamiento, gestión y distribución de monedas. The Mint tiene el orgullo de haber sido varias veces reconocida en versiones anteriores de los Premios a la Excelencia en Moneda:

el programa de moneda circulante conmemorativa por los 150 años de Canadá en la categoría Mejor Programa de Comunicaciones Nuevo (2017)

(2017) reconocimiento conjunto con el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda por la moneda circulante coloreada del 100 mo aniversario del Anzac de Nueva Zelanda, de 50 centavos, en la categoría Mejor Moneda Conmemorativa Nueva o Moneda Circulante de Prueba (2015);

aniversario del de Nueva Zelanda, de 50 centavos, en la categoría (2015); las monedas circulantes de $1 y $2 de acero multicapas con funciones de seguridad avanzadas, introducidas en 2012, en la categoría Mejor Innovación en Moneda Nueva (2013);

y de acero multicapas con funciones de seguridad avanzadas, introducidas en 2012, en la categoría (2013); el programa de moneda circulante conmemorativa de los Juegos de Invierno 2010 de Vancouver en la categoría Mejores Series de Monedas Nuevas (2011); y

en la categoría (2011); y la moneda circulante Lazo Rosado 2006, de 25 centavos, en la categoría Mejor Moneda Nueva (2007).

Acerca de The Royal Canadian Mint

The Royal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable por acuñar y distribuir las monedas circulantes de Canadá. La Casa de Moneda es reconocida como una de más grandes y versátiles del mundo, y ofrece una amplia gama de productos acuñados especializados y de alta calidad, junto con servicios relacionados y a escala internacional. Para más información sobre The Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a The Mint en Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de IACA

Trabajando arduamente y mano a mano con los sectores público y privado, el objetivo de la IACA es ofrecer un espacio internacional para consulta y colaboración en asuntos que competen a grupos de interés en el ciclo de pagos en efectivo, así como devolver la mano a la industria mediante los beneficios provistos a partir de nuestros diversos trabajos en proyecto, programas y recursos de información. Entre las compañías miembros se cuentan todos los grupos de interés en el ciclo de pagos en efectivo; a saber: bancos centrales, autoridades emisoras de monedas; ministerios de Finanzas; imprentas estatales y comerciales; casas de moneda estatales y comerciales; compañías de administración de efectivo; proveedores de la industria de moneda y proveedores de manejo de efectivo.

