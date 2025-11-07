MoEngage erhält 100 Millionen Dollar, um Marketing-KI-Agenten zu skalieren und die Expansion in Nordamerika und EMEA zu beschleunigen

Die Investition, die von Goldman Sachs Alternatives und A91 Partners angeführt wird, wird die Führungsposition von MoEngage in Nordamerika und EMEA stärken, da die weltweite Nachfrage nach KI-gestützter Marketingtechnologie der nächsten Generation immer größer wird.

LONDON, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die KI-gesteuerte Customer Engagement Platform MoEngage, erhält 100 Millionen US-Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde unter der Leitung von Goldman Sachs Alternatives und A91 Partners und unterstreicht damit die wachsende globale Nachfrage nach Marketingtechnologie der nächsten Generation. Das frische Kapital wird die Produktinnovation von MoEngage beschleunigen, die globale Expansion vorantreiben und die Führungsposition des Unternehmens in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) stärken, da die weltweite Nachfrage nach KI-gestützter Marketingtechnologie der nächsten Generation steigt.

Das Unternehmen hilft Marken dabei, digitale Erlebnisse im Web, auf Mobilgeräten, in sozialen Medien, per E-Mail und über Messaging-Kanäle zu automatisieren und zu personalisieren. Mit dieser Finanzierungsrunde hat das Unternehmen jetzt insgesamt über 250 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt und gehört damit zu den führenden Anbietern im Bereich der KI-gestützten Kundenbindung.

Die neuen Mittel werden dafür genutzt, die Flaggschiff-Produktreihe Merlin AI Suite zu erweitern. Diese intelligenten Tools wurden speziell für Marketing- und Produktteams entwickelt, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, das Kampagnenmanagement zu automatisieren und die Kundenkonversionsrate zu steigern.

„Unsere globale Dynamik und unsere Führungsposition in Asien zeigen, dass Marken sich von den alten Marketing-Clouds verabschieden", sagte Raviteja Dodda, Geschäftsführer und Mitbegründer von MoEngage. „Mehr als 300 Unternehmen weltweit haben sich aufgrund der KI-gestützten Agilität und Benutzerfreundlichkeit für MoEngage entschieden. Diese Investition wird unsere nächste Wachstumsphase in Nordamerika und EMEA vorantreiben."

Das Unternehmen hat über 1.350 globale Marken als Kunden, darunter SoundCloud, McAfee, Domino's, Deutsche Telekom und Travelodge, und erreicht jeden Monat über zwei Milliarden Verbraucher.

„MoEngage war ein großartiger Partner auf unserem Weg zum Wachstum", sagte Hope Barrett, leitende Direktorin für Martech bei SoundCloud. „Mit ihrer Plattform konnten wir in nur 12 Wochen mehr als 120 Millionen Nutzer problemlos migrieren und KI-basierte Erkenntnisse nutzen, um Produkteinführungen zu beschleunigen, die die Kundenbindung in unserer zahlenden Nutzerbasis gestärkt haben."

Rajat Sood, Geschäftsführer bei Goldman Sachs Alternatives, meinte: „Unsere Investition in MoEngage zeigt, dass Goldman Sachs sich dafür einsetzt, führende Technologieplattformen zu unterstützen, die KI nutzen, um Unternehmen weltweit zu bedienen." Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, sein Wachstum zu beschleunigen, in neue Märkte zu expandieren und seinen Kunden einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten, indem wir unser globales Netzwerk, unsere Expertise und unser Kapital einsetzen."

Kaushik Anand, Partner bei A91 Partners, fügte hinzu: „Wir haben das MoEngage-Team in den letzten sechs Jahren kennengelernt und waren beeindruckt von ihrer Fähigkeit, ihr Produktangebot ständig zu erneuern und zu erweitern. Wir freuen uns, MoEngage dabei zu unterstützen, seine globale Kundenbasis zu vergrößern, indem wir Marketing- und Produktteams mit modernster Technologie beim Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen unterstützen."

Starker Schub in Großbritannien und Europa

Das Vereinigte Königreich und die europäischen Märkte sind für MoEngage zu einem wichtigen Wachstumsmarkt geworden. Da die Volkswirtschaften ihre Pläne für die digitale Transformation beschleunigen, steigt die Nachfrage nach KI-gesteuerten Kundendaten- und Interaktionsplattformen in allen Regionen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 800 Mitarbeiter in seinen 15 weltweiten Niederlassungen. Um seine Marktpräsenz zu vertiefen, plant MoEngage eine signifikante Ausweitung seiner Belegschaft, insbesondere in Nordamerika und Europa, indem es seine Kundenerfolgs-, Support-, Vertriebs- und Marketingteams vergrößert. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, zusätzliche KI-Fähigkeiten aufzubauen und weitere Talente einzustellen, um diese Bemühungen zu unterstützen.

MoEngage hat seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten aktiv ausgebaut und arbeitet mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation zusammen. Wir unterstützen diese Unternehmen dabei, strukturierte Kundendaten zu vereinheitlichen und in Echtzeit zugänglich zu machen und personalisierte, kanalübergreifende Marketingerlebnisse zu liefern. Wir möchten Unternehmen in der Region dabei unterstützen, KI zu nutzen, um in der zunehmend wettbewerbsorientierten digitalen Landschaft Großbritanniens und Europas die Kundenbindung und -loyalität zu stärken.

Avendus fungierte als exklusiver Finanzberater für das Unternehmen und die Aktionäre.

