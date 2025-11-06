MoEngage obtient 100 millions de dollars pour développer ses agents de marketing IA et accélérer son expansion en Amérique du Nord et dans la région EMEA

Mené par Goldman Sachs Alternatives et A91 Partners, cet investissement renforcera le leadership de MoEngage en Amérique du Nord et dans la région EMEA, dans un contexte de croissance de la demande mondiale pour des technologies de marketing de nouvelle génération basées sur l'IA.

LONDRES, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Confirmant la demande mondiale croissante de technologies de marketing de nouvelle génération, la plateforme d'engagement client pilotée par l'IA MoEngage lève 100 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau tour de financement dirigé par Goldman Sachs Alternatives et A91 Partners. Ces nouveaux capitaux permettront à MoEngage d'accélérer l'innovation relative à ses produits, d'alimenter son expansion mondiale et de consolider sa position de leader en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), dans un contexte de croissance de la demande mondiale pour des technologies de marketing de nouvelle génération fondées sur l'IA.

Destiné à aider les marques grand public à automatiser et à personnaliser l'expérience numérique dans l'ensemble des canaux web, mobiles, sociaux, de courrier électronique et de messagerie, ce tour de table porte désormais le financement total de l'entreprise à plus de 250 millions de dollars, ce qui la positionne parmi les principaux acteurs dans le domaine de l'engagement client alimenté par l'IA.

MoEngage emploiera ces nouveaux fonds à développer sa suite phare Merlin AI, une collection d'agents intelligents spécialement conçus pour les équipes de marketing et de produits afin de leur permettre de prendre des décisions basées sur les données, d'automatiser la gestion des campagnes et d'augmenter les conversions de clients.

« Notre élan mondial, qui s'ajoute à notre position de leader en Asie, confirme que les marques vont au-delà des nuages de marketing traditionnels », a expliqué Raviteja Dodda, directeur général et cofondateur de MoEngage. « Plus de 300 entreprises dans le monde se sont tournées vers MoEngage pour son agilité et sa facilité d'utilisation basées sur l'IA. Cet investissement alimentera notre prochaine phase de croissance en Amérique du Nord et dans la région EMEA. »

La société compte parmi ses clients plus de 1 350 marques mondiales comme SoundCloud, McAfee, Domino's, Deutsche Telekom ou Travelodge, et atteint ainsi plus de deux milliards de consommateurs chaque mois.

« MoEngage a été un partenaire incroyable dans notre parcours de croissance », a déclaré Hope Barrett, directrice principale des technologies de marketing chez SoundCloud. « Grâce à sa plateforme, nous avons pu procéder en toute fluidité à la migration de plus de 120 millions d'utilisateurs en seulement 12 semaines et exploiter des informations fondées sur l'IA pour accélérer des lancements de produits qui ont renforcé la rétention de clients sur l'ensemble de notre base d'utilisateurs payants. »

Rajat Sood, directeur général de Goldman Sachs Alternatives, a expliqué : « Notre investissement dans MoEngage reflète l'engagement de Goldman Sachs à soutenir les plateformes technologiques de premier plan qui tirent parti de l'IA pour répondre aux besoins des entreprises dans le monde entier. En mobilisant notre réseau mondial, nos compétences et notre capital, nous entendons aider l'entreprise à accélérer sa croissance, à se développer sur de nouveaux marchés et à apporter une valeur ajoutée durable à ses clients. »

Kaushik Anand, associé chez A91 Partners, a ajouté : « Nous avons appris à connaître l'équipe de MoEngage au cours des six dernières années, et nous avons été impressionnés par sa capacité à innover et à élargir constamment son offre de produits. Nous sommes ravis de soutenir MoEngage alors que la société cherche à étendre sa présence auprès des clients du monde entier en donnant aux équipes de marketing et de produits les moyens d'utiliser une technologie de pointe pour établir des relations avec les clients et entretenir ces liens. »

Une offensive vigoureuse au Royaume-Uni et en Europe

Le Royaume-Uni et les marchés européens sont devenus un front de croissance majeur pour MoEngage. Alors que les économies accélèrent leurs programmes de transformation numérique, la demande de plateformes de données et d'engagement client pilotées par l'IA fait un bond dans toutes les régions.

L'entreprise compte actuellement environ 800 salariés répartis dans ses 15 bureaux mondiaux. Pour renforcer sa présence sur le marché, MoEngage prévoit d'augmenter considérablement ses effectifs, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, en développant ses équipes chargées de la réussite des clients, de l'assistance, des ventes et du marketing. En outre, l'entreprise a l'intention de mettre en place des capacités d'IA supplémentaires et d'embaucher de nouveaux talents pour soutenir ces efforts.

MoEngage a activement étendu sa présence sur les principaux marchés européens, en travaillant avec les principales entreprises de vente au détail, de commerce électronique, de services financiers et de télécommunications. Nous aidons ces entreprises à unifier les données structurées sur les clients et à les rendre accessibles en temps réel, ainsi qu'à proposer une expérience marketing personnalisée et omnicanale. Notre objectif consiste à permettre aux entreprises de la région de tirer parti de l'IA pour améliorer la rétention et la fidélisation des clients dans l'environnement numérique de plus en plus concurrentiel du Royaume-Uni et de l'Europe.

Avendus a agi comme conseiller financier exclusif de l'entreprise et des actionnaires.

À propos de MoEngage

Basée à Bangalore et San Francisco, MoEngage est une plateforme d'engagement client axée sur la connaissance, plébiscitée par plus de 1 350 marques mondiales grand public telles que SoundCloud, McAfee, Flipkart, Kayak, Domino's, Deutsche Telekom ou Travelodge, entre autres. MoEngage aide les spécialistes du marketing et les propriétaires de produits à obtenir des informations sur le comportement des clients et leur donne les moyens d'agir sur la base de ces informations pour entrer en relation avec les clients dans l'ensemble des canaux web, mobiles, sociaux, de courrier électronique et de messagerie. Les professionnels du marketing peuvent utiliser sa suite Merlin AI, composée d'une équipe d'agents d'IA, pour lancer des campagnes plus rapidement et augmenter les conversions de clients grâce à la prise de décision assistée par l'IA. Des marques grand public de 75 pays font confiance à MoEngage pour proposer une expérience numérique à plus de 2 milliards de personnes chaque mois.

La société MoEngage a été distinguée en mai 2025 comme choix du client dans le rapport Voix du client de Gartner Peer Insights™ pour les plateformes de marketing multicanal, et désignée comme un acteur très performant dans le rapport The Forrester Wave™ : plateformes de marketing cross-canal pour le 4e trimestre de 2024.

Pour en savoir plus, consultez le site www.moengage.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec

Pooja Poddar Jain, responsable de la communication

Adresse électronique : [email protected]

