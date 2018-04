Mohawk Industries annonce ses résultats pour le 1er trimestre

Commentant sur la performance de Mohawk Industries au premier trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, président et PDG, a déclaré, « Mohawk bénéficie de son empreinte géographique diverse et de son portefeuille de produits. Notre performance au premier trimestre a accentué ces points forts car nous avons réalisé une croissance significative dans le revêtement en vinyle de luxe (LVT) sur nos plus grands marchés et nos ventes et profits ont fortement augmenté dans notre segment de céramique en dehors des États-Unis. Nous tirons parti de la robustesse de notre organisation mondiale pour lancer la fabrication sur de nouveaux marchés et étendre notre développement de produits innovants. Notre structure décentralisée mondiale nous permet de gérer simultanément de nombreux investissements internes tout en exécutant de nouvelles acquisitions.

« Pour le trimestre, notre résultat d'exploitation a augmenté à un rythme plus rapide après un ajustement pour la perte de revenus résultant des brevets expirés et des coûts de démarrage accrus des nouvelles installations et des initiatives de vente. Au premier trimestre, l'inflation des matériaux et du fret a augmenté plus que prévu et a impacté sur nos coûts. Nous initions des mesures de tarification sélectives par produit et région qui, allées à une amélioration du mix et à des réductions de coûts, compenseront l'inflation prévue.

« Pour le trimestre, les ventes de notre segment Céramique mondial ont augmenté de 12 % tel que déclaré et de 8 % en devises constantes. Nos ventes ont affiché la hausse la plus rapide en Russie et au Mexique, et nos acquisitions européennes ont ajouté environ 6 % à nos ventes. La marge d'exploitation était de l'ordre de 13 % tel que déclarée et sur une base ajustée, en baisse en glissement annuel en raison de l'inflation, du mix de produits et des coûts de démarrage. Les ventes de segment du premier trimestre se sont améliorées séquentiellement, et nous anticipons une croissance accrue pour le reste de l'année en réponse à une capacité accrue et aux lancements de nouveaux produits. Nous mettons en œuvre des mesures de vente afin d'augmenter notre clientèle et notre part de marché dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Aux États-Unis, nous lançons un carreau innovant antidérapant, nous lançons des designs plus stylés dans toutes les gammes de prix et nous promouvons la durabilité et la facilité d'entretien de la céramique aux consommateurs. Nos nouveaux centres de service et notre distribution de comptoirs s'accélèrent et amélioreront nos résultats avec l'augmentation de nos ventes. La construction de notre nouvelle usine de quartz sera bientôt terminée et l'installation de l'équipement devrait commencer durant le trimestre. Au Mexique, le rendement accru et les nouvelles capacités de notre usine de Salamanca nous permettent de développer notre clientèle sur le plan national et d'augmenter les exportations en Amérique du Sud et en Amérique centrale. En Europe, notre mix de produits s'améliore alors que nous capturons une plus grande part du marché haut de gamme, et nos lancements de nouveaux produits augmentent notre prix moyen. Nos deux acquisitions en Italie et en Pologne progressent comme prévu avec l'intégration de leurs opérations et l'extension de leur gamme de produits. En Russie, nous continuons de renforcer notre position de leader sur le marché dans un environnement économique difficile.

« Pendant le trimestre, les ventes de notre segment de revêtement de sol nord-américain ont augmenté de 1 %. La marge d'exploitation du segment était de 8 % tel que déclarée, absorbant une inflation accrue, la restructuration et les coûts de démarrage LVT. Sur une base ajustée, la marge d'exploitation s'élevait à environ 10 % en incluant l'inflation et les coûts de démarrage accrus. Nos ventes de moquettes domestiques ont augmenté pendant le trimestre, menées par la filière de remplacement au détail. Nos ventes de moquettes domestiques ont bénéficié de la puissance de nos produits innovants, notamment la super douce SmartStrand Silk Reserve, les collections de luxe Karastan, les produits en polyester brevetés Continuum et les revêtements de sol souples unifiés hypoallergéniques exclusifs Air.o. Au premier trimestre, nous avons mis en œuvre l'augmentation des prix des moquettes que nous avons annoncée l'automne dernier. En outre, nos coûts de fret et de matières premières ont augmenté plus que prévu, et nous avons annoncé une autre augmentation du prix des moquettes de 6 % à 7 % pour couvrir ces coûts. Nous avons réaligné la structure de ventes commerciale de façon à pouvoir offrir une plus grande expertise avec des solutions de revêtement de sol complètes pour chaque marché d'utilisation finale. Les ventes de LVT poursuivent leur expansion sur le marché résidentiel et commercial. Afin de soutenir nos capacités de fabrication en pleine croissance, nous élargissons nos collections de LVT flexible et rigide. Notre nouvelle ligne de production de stratifiés fonctionne bien et ses capacités uniques permettent de fabriquer des produits impossibles à distinguer du bois naturel et d'un aspect et d'une performance de premier ordre. Notre RevWood Plus révolutionnaire, un nouveau produit de bois étanche, est de plus en plus populaire avec des planches plus longues et des finitions contemporaines. Nos investissements dans de nouvelles technologies et des centaines de projets de productivité optimisent nos niveaux de service, notre qualité et nos structures de coût.

« Pour le trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol, reste du monde, a augmenté de 18 % tel que déclaré et de 4 % en devises constantes, en réponse à l'amélioration des économies locales et au raffermissement de l'euro. Tel que déclaré, notre résultat d'exploitation a augmenté de 17 % en réponse à l'amélioration des prix et du mix, à la productivité et au raffermissement de l'Euro, compensant l'inflation, les coûts de démarrage et les brevets expirés. Sur une base ajustée, la marge d'exploitation était de l'ordre de 16 %, en légère amélioration malgré la hausse des coûts de démarrage et la baisse du revenu des brevets. Nous commençons une nouvelle production de LVT et de stratifiés en Belgique, et nous lançons une nouvelle dalle de moquette et des produits LVT rigides. Les augmentations de prix que nous avons mises en œuvre l'automne dernier couvrent les augmentations des matières premières de 2017, et nous augmentons sélectivement les prix pour compenser toute inflation ultérieure. Le LVT est de plus en plus populaire en Europe où nous sommes le leader du marché. Notre nouvelle ligne de production de LVT s'accélère et nous développons notre gamme de produits pour utiliser pleinement cette capacité. Nos actifs de feuilles de vinyle fonctionnent à plein régime en Europe et nous ensemençons le marché russe pour créer de la demande pour notre nouvelle installation où la production devrait commencer vers la fin de l'année. Afin d'accroître nos ventes à travers l'Europe, nous réunissons une force de vente commerciale expérimentée pour notre LVT, nos feuilles de vinyle et nos dalles de moquette. Notre segment de stratifié continue d'afficher un bon rendement, et nous sommes en tête du marché haut de gamme avec nos produits étanches d'un design réaliste. Notre nouvelle presse pour stratifiés est opérationnelle et nous lançons d'autres produits haut de gamme afin de consolider notre position de leader sur le marché. Nos ventes de panneaux de bois sont bonnes grâce à des investissements qui ont développé la capacité et amélioré nos coûts. Notre segment d'isolation se porte mieux avec l'augmentation de l'approvisionnement en matériaux et la modération des coûts.

« Autour du globe, nous entamons plusieurs investissements importants qui amélioreront significativement nos résultats à long terme en développant les ventes existantes, en ajoutant des catégories de produits et en conquérant de nouveaux marchés. Certaines de ces opérations initient actuellement une nouvelle production, y compris la céramique mexicaine, italienne et russe ; le stratifié haut de gamme américain et européen ; le LVT américain et européen ; les dalles de porcelaine italiennes ; et les dalles de moquette européennes. D'ici la fin de l'année, nous comptons également lancer la production de comptoirs en quartz aux États-Unis et de feuilles de vinyle en Russie, et aussi d'étendre la moquette en polyester aux États-Unis ; le carreau de céramique en Pologne ; et le carrelage mural en stratifié et céramique en Russie. Nous comptons finaliser l'acquisition de Godfrey Hirst pour la fin du mois de mai, ajoutant ainsi le plus grand producteur de revêtement de sol d'Australie et de Nouvelle-Zélande à notre portefeuille mondial. En préparation pour cette intégration, nous évaluons les ventes, les stratégies de produits et de matières premières des deux sociétés afin d'optimiser la performance.

« Comme nous l'avons prévu cette année, nous allons enregistrer une réduction non-récurrente de 70-75 millions USD du résultat d'exploitation, comprenant 30-35 millions USD due à l'augmentation des coûts de démarrage et 40 millions USD due à l'expiration des brevets en 2017. En 2018, une dépréciation incrémentielle de 75 millions USD réduira nos marges d'exploitation jusqu'à ce que nos ventes atteignent un niveau permettant d'absorber complètement ces investissements. Des modifications du droit fiscal américain réduiront le taux d'imposition de 26 % l'année dernière à un taux estimé de 21 % cette année. Tout compte fait, notre projection du BPA pour le deuxième trimestre est de $3,89 à $3,98, hors charges ponctuelles.

« Durant le reste de 2018, la croissance de nos ventes devrait s'améliorer avec l'utilisation accrue de notre nouvelle production, l'introduction d'autres produits et la clôture de l'acquisition de Godfrey Hirst. Cette année, l'acquisition Godfrey Hirst devrait augmenter le chiffre d'affaires de 180 millions USD et le BPA de $0,25. Au troisième trimestre, une augmentation des prix, du mix et de la productivité devrait augmenter notre résultat d'exploitation ajusté par rapport à l'année dernière, même avec une marge d'exploitation réduite. Au quatrième trimestre, notre marge et notre résultat d'exploitation ajustés devraient surpasser 2017 avec l'impact réduit des démarrages et des brevets. L'année prochaine, grâce à une utilisation accrue et une réduction des coûts de démarrage, nous allons constater d'autres optimisations de nos ventes et de notre rentabilité. La puissance de notre organisation nous permettra d'exécuter d'autres acquisitions moyennant un risque et un rendement appropriés. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le fabricant mondial leader de revêtements de sol qui conçoit des produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux autour du monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, moquettes, carreaux en céramique, revêtements de sol stratifiés, en bois, en pierre et en vinyle. Notre innovation à la pointe du secteur nous permet d'offrir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de réaménagement et de nouvelles constructions. Nos marques sont parmi les plus reconnues du secteur, et incluent American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Russie et aux États-Unis.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation futurs et d'autres sujets similaires, et ceux qui utilisent le conditionnel et les mots « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions similaires, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle refuge au sujet des énoncés prospectifs contenus dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs soient exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des facteurs de risque et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des prix des matières premières et autres coûts d'intrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de la consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations tarifaires sur les produits de la société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les opérations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des opérations ; les réclamations en matière de fiscalité, de réforme fiscale, de produits et autres ; les litiges ; ainsi que d'autres facteurs de risque présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Conférence téléphonique prévue le vendredi 27 avril 2018, à 11h00 heure de l'Est

Veuillez composer le 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada et le 1-706-634-2294 pour l'international et le local. Numéro d'identification de la conférence : 6659539. Une rediffusion de la téléconférence sera disponible le 27 mai 2018 en composant le 1-855-859-2056 pour les appels des États-Unis/locaux et le 1-404-537-3406 pour les appels internationaux/locaux, en saisissant le numéro d'identification de la conférence 6659539.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES







(non audité)







Données des états consolidés des résultats

Trimestre clos le (Montants en milliers USD, sauf données par action)

31 mars 2018

1er avril 2017









Chiffre d'affaires net

$ 2 412 202

2 220 645 Coût des marchandises vendues

1 707 510

1 540 292 Bénéfice brut

704 692

680 353 Frais de vente, généraux et administratifs

436 293

405 569 Résultat d'exploitation

268 399

274 784 Intérêts débiteurs

7 528

8 202 Autres (charges) revenus, net

3 998

(2 832) Bénéfice avant impôts sur le revenu

256 873

269 414 Charge d'impôt sur le chiffre d'affaires

47 632

68 358 Bénéfice net incluant les intérêts minoritaires

209 241

201 056 Bénéfice net attribuable aux participations minoritaires

475

502 Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc.

$ 208 766

200 554









Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.







Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.

$ 2,80

2,70 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - de base

74 453

74 212









Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.







Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc.

$ 2,78

2,68 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - diluées

74 929

74 754





























Autres informations financières







(Montants en milliers)







Dépréciation et amortissement

$ 122 654

105 024 Dépenses d'investissement

$ 250 936

201 270









Données du bilan consolidé







(Montants en milliers)











31 mars 2018

1er avril 2017 ACTIFS







Actifs à court terme :







Trésorerie et équivalents de trésorerie

$ 114 843

188 436 Comptes clients, nets

1 689 912

1 497 908 Stocks

2 044 962

1 740 880 Charges constatées d'avance et autres actifs à court terme

447 322

307 758 Total des actifs à court terme

4 297 039

3 734 982 Immobilisations corporelles, nettes

4 460 793

3 506 154 Écarts d'acquisition

2 512 615

2 293 107 Immobilisations incorporelles, nettes

899 989

835 761 Impôts sur le bénéfice reportés et autres actifs non circulant

389 936

357 513 Total des actifs

$ 12 560 372

10 727 517 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Passif à court terme :







Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce

$ 1 331 917

1 497 986 Comptes fournisseurs et charges à payer

1 463 993

1 330 341 Total du passif à court terme

2 795 910

2 828 327 Dette à long terme, moins la portion échue

1 585 651

1 132 268 Impôts reportés et autres éléments de passif à long terme

801 878

677 897 Total passif

5 183 439

4 638 492 Intérêts minoritaires rachetables

30 924

24 201 Total capitaux propres

7 346 009

6 064 824 Total passif et capitaux propres

$ 12 560 372

10 727 517









Informations concernant les segments

Au ou pour le trimestre clos (Montants en milliers)

31 mars 2018

1er avril 2017









Chiffre d'affaires net







Céramique mondiale

$ 876 548

784 969 Revêtements de sol, Amérique du Nord

950 358

939 496 Revêtements de sol, reste du monde

585 296

496 180 Ventes inter-segment

-

- Ventes nettes consolidées

$ 2 412 202

2 220 645









Résultat (perte) d'exploitation :







Céramique mondiale

$ 113 417

116 036 Revêtements de sol, Amérique du Nord

74 748

92 142 Revêtements de sol, reste du monde

89 060

76 095 Élimination corporatives et inter-segment

(8 826)

(9 489) Bénéfice d'exploitation consolidé

$ 268 399

274 784









Ressources :







Céramique mondiale

$ 5 029 225

4 229 183 Revêtements de sol, Amérique du Nord

3 847 555

3 528 062 Revêtements de sol, reste du monde

3 410 958

2 801 782 Élimination corporatives et inter-segment

272 634

168 490 Actifs consolidés

$ 12 560 372

10 727 517

Rapprochement du bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. et bénéfice dilué par action ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. (Montants en milliers USD, sauf données par action)

































Trimestre clos le















31 mars 2018

1er avril 2017







Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc.





$ 208 766

200,554







Eléments d'ajustement :























Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts





22 104

3,978







Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris augmentation des stocks





1 354

192







Libération de l'actif d'indemnisation







1 749

-







Impôts sur le revenu - contre-passation de positions fiscales incertaines





(1 749)

-







Impôts sur le revenu









(6 940)

(1 415)







Bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc.





$ 225 284

203,309

































Bénéfice dilué par action ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc.





$ 3,01

2.72







Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - diluées







74 929

74,754





















































































Rapprochement de l'endettement total et de l'endettement net





















(Montants en milliers)































31 mars 2018















Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce

$ 1 331 917















Dette à long terme, moins la portion échue



1 585 651















Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie



114 843















Dette nette





$ 2 802 725









































Rapprochement du résultat d'exploitation et de l'EBITDA ajusté



















(Montants en milliers)





















Douze mois glissants







Trimestre clos au

Mois clos le







1er juillet 2017

30 septembre 2017

31 décembre 2017

31 mars 2018

31 mars 2018 Résultat d'exploitation





$ 355 825

380 098

343,466

268,399

1,347,788 Autres (charges) recettes





(3 002)

(1 285)

(3 750)

(3 998)

(12 035) Bénéfice net (perte) attribuable aux participations minoritaires

(1 067)

(997)

(488)

(475)

(3 027) Dépréciation et amortissement



109 761

113 515

118,372

122,654

464,302 EBITDA





461 517

491 331

457,600

386,580

1,797,028 Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

15 878

13 853

15,231

22,104

67,066 Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks

9 571

3 551

-

1,354

14,476 Libération de l'actif compensatoire



-

-

4,459

1,749

6,208 BAIIA ajusté





$ 486 966

508 735

477,290

411,787

1,884,778

























Ratio de la dette nette sur l'EBITDA ajusté





















1.5







































































































Rapprochement des ventes nettes et des ventes nettes à taux de change constant hors volume d'acquisition















(Montants en milliers)































Trimestre clos le















31 mars 2018

1er avril 2017











Chiffre d'affaires net





$ 2 412 202

2 220 645











Ajustement des ventes nettes à taux de change constant

(98 832)

-











Ventes nettes à taux de change constant



2 313 370

2 220 645











Moins : impact du volume d'acquisition



(45 276)

-











Ventes nettes à taux de change constant hors volume d'acquisition

$ 2 268 094

2 220 645

























































































Rapprochement des ventes nettes de segment et des ventes nettes de segment à taux de change constant hors volume d'acquisition















(Montants en milliers)































Trimestre clos le







Céramique mondiale





31 mars 2018

1er avril 2017











Chiffre d'affaires net





$ 876 548

784 969











Ajustement des ventes nettes de segment à taux de change constant

(28 623)

-











Ventes nettes de segment à taux de change constant

847 925

784 969











Moins : impact du volume d'acquisition



(45 276)

-











Ventes nettes de segment à taux de change constant hors volume d'acquisition

$ 802 649

784 969































































Rapprochement des ventes nettes de segment et des ventes nettes de segment à taux de change constant



















(Montants en milliers)































Trimestre clos le







Revêtements de sol, reste du monde





31 mars 2018

1er avril 2017











Chiffre d'affaires net





$ 585 296

496 180











Ajustement des ventes nettes de segment à taux de change constant

(70 209)

-











Ventes nettes de segment à taux de change constant

$ 515 087

496 180

























































































Rapprochement du bénéfice brut et du bénéfice brut ajusté



















(Montants en milliers)































Trimestre clos le



















31 mars 2018

1er avril 2017











Bénéfice brut





$ 704 692

680 353











Ajustements sur le bénéfice brut :























Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

14 498

2 813











Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks

1 354

192











Bénéfice brut ajusté





$ 720 544

683 358

























































































Rapprochement des frais généraux, administratifs et de vente et des frais généraux, administratifs et de vente ajustés















(Montants en milliers)































Trimestre clos le



















31 mars 2018

1er avril 2017











Frais de vente, généraux et administratifs



$ 436 293

405 569











Ajustements des frais de vente, généraux et administratifs



















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

(7 606)

(1 165)











Frais de vente, généraux et administratifs ajustés

$ 428 687

404 404































































Rapprochement du résultat d'exploitation du segment et du résultat d'exploitation ajusté



















(Montants en milliers)































Trimestre clos le















31 mars 2018

1er avril 2017











Résultat d'exploitation





$ 268 399

274 784











Ajustement du résultat d'exploitation :





















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

22 104

3 978











Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks

1 354

192











Résultat d'exploitation ajusté





$ 291 857

278 954































































Rapprochement du résultat d'exploitation du segment et du résultat d'exploitation ajusté du segment



















(Montants en milliers)































Trimestre clos le











Céramique mondiale





31 mars 2018

1er avril 2017











Résultat d'exploitation





$ 113 417

116 036











Ajustements du résultat d'exploitation du segment :





















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

3 561

204











Résultat d'exploitation ajusté du segment



$ 116 978

116 240





































Rapprochement du résultat d'exploitation du segment et du résultat d'exploitation ajusté du segment



















(Montants en milliers)































Trimestre clos le











Revêtements de sol, Amérique du Nord





31 mars 2018

1er avril 2017











Résultat d'exploitation





$ 74 748

92 142











Ajustements du résultat d'exploitation du segment :





















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

16 204

2 313











Résultat d'exploitation ajusté du segment



$ 90 952

94 455





































Rapprochement du résultat d'exploitation du segment et du résultat d'exploitation ajusté du segment



















(Montants en milliers)































Trimestre clos le











Revêtements de sol, reste du monde





31 mars 2018

1er avril 2017











Résultat d'exploitation





$ 89 060

76 095











Ajustements du résultat d'exploitation du segment :





















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts

2 094

1 460











Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris augmentation des stocks

1 354

192











Résultat d'exploitation ajusté du segment



$ 92 508

77 747





































Rapprochement du bénéfice avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus, et du bénéfice ajusté avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus







(Montants en milliers)































Trimestre clos le



















31 mars 2018

1er avril 2017











Bénéfice avant impôts sur le revenu





$ 256 873

269 414











Intérêts minoritaires





(475)

(502)











Ajustements des bénéfices avant impôts, intérêts minoritaires inclus :



















Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration & autres coûts

22 104

3 978











Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks

1 354

192











Libération de l'actif compensatoire



1 749

-











Ajustements des bénéfices avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus

$ 281 605

273 082































































Rapprochement de la charge d'impôt sur le revenu et de la charge d'impôt sur le revenu ajustée



















(Montants en milliers)































Trimestre clos le



















31 mars 2018

1er avril 2017











Charge d'impôt sur le chiffre d'affaires





$ 47 632

68 358











Impôts sur le revenu - contre-passation de position fiscale incertaine

1 749

-











Effet fiscal des éléments d'ajustement





6 940

1 415











Charge d'impôt sur les bénéfices ajustée



$ 56 321

69 773





































Taux d'impôt sur les bénéfices ajusté





20,0 %

25,6 %













































































































































La société complète ses bilans financiers consolidés, qui sont préparés et présentés conformément aux PCGR des États-Unis, avec certaines mesures financières non-PCGR. Comme l'exigent les règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non-PCGR de la société à la mesure PCGR des États-Unis la plus directement comparable. Chacune des mesures non-PCGR énoncées ci-dessus doivent être prises en compte en plus de la mesure PCGR des États-Unis, et peuvent ne pas être comparables aux mesures du même titre déclarées par d'autres sociétés. La société estime que ces mesures non-PCGR, rapprochées de la mesure PCGR des États-Unis correspondante, aide ses investisseurs comme suit: Mesures du chiffre d'affaires non-PCGR facilitant l'identification des tendances de croissance et les comparaisons du chiffre d'affaires avec des périodes précédentes et futures, et mesures de rentabilité non-PCGR facilitant la compréhension des tendances de rentabilité à long terme des activités de la société et les comparaisons de ses bénéfices avec des périodes antérieures et futures.





























La société exclue certains éléments de sa mesure du chiffre d'affaires non-PCGR car ces éléments peuvent varier considérablement entre les périodes et peuvent voiler les tendances commerciales sous-jacentes. Les éléments exclus des mesures du chiffre d'affaires non-PCGR de la société sont les suivants : les transactions et la traduction de devises étrangères et l'impact des acquisitions.





























La société exclue certains éléments de ses mesures de rentabilité non-PCGR car ces éléments peuvent ne pas être indicatifs de, ou non liés, à la performance d'exploitation de base de la société. Les éléments exclus des mesures de rentabilité non-PCGR de la société sont les suivants : coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration et autres coûts, comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks, libération de l'actif compensatoire et contre-passation de positions fiscales incertaines.





