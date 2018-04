Mohawk Industries presenta los resultados del primer trimestre

Consolidación del resultado neto atribuible a Mohawk Industries, Inc. con el resultado neto ajustado atribuible a Mohawk Industries, Inc. y la rentabilidad ajustada diluida por acción atribuible a Mohawk Industries, Inc.

La empresa complementa sus estados financieros consolidados, que han sido elaborados y presentados conforme a los PCGA de Estados Unidos, con algunas magnitudes financieras que no se ajustan a los PCGA. Tal y como se estipula en las normas de la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) las tablas anteriores presentan una conciliación de las magnitudes financieras no ajustadas a los PCGA de la empresa con las magnitudes más directamente comparables de los PCGA de los Estados Unidos. Cada una de las magnitudes expuestas anteriormente que no se ajuste a los PCGA también debería ser considerada con la magnitud comparable de los PCGA de Estados Unidos y podría ser diferente a magnitudes de denominación similar presentadas por otras empresas. La empresa considera que estas magnitudes no ajustadas a los PCGA, cuando se concilian con las magnitudes correspondientes de los PCGA de Estados Unidos, ayudan a sus inversores de la siguiente forma: las magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y las comparaciones de los ingresos con periodos precedentes y futuros, y las magnitudes de rentabilidad no ajustadas a los PCGA contribuyen a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y las comparaciones de sus beneficios con periodos precedentes y futuros.