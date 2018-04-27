Компания Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за первый квартал года

КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 27 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за первый квартал 2018 года составила 209 млн. долл. США, а разводненная прибыль на акцию (EPS) – 2,78 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 225 млн. долл. США, а EPS - 3,01 долл. США, что на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Чистый объём продаж в первом квартале 2018 года ровнялся 2,4 млрд. долл. США, что на 9% больше в квартальном исчислении или на 4% при неизменном обменном курсе. В первом квартале 2017-го чистый объем продаж составил 2,2 млрд. долл. США, чистый доход - 201 млн. долл. США, а показатель EPS - 2,68 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 203 млн. долл. США, а EPS - 2,72 долл. США.
Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в прошедшем квартале, глава правления и генеральный директор компании Джффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил: «Mohawk продолжает извлекать преимущества из своего обширного географического присутствия и разнообразного ассортимента продукции. Показатели нашей деятельности в первом квартале лишь подтвердили эти преимущества: нам удалось достичь значительного роста в сегменте LVT на наших крупнейших рынках, а также продемонстрировать стабильное повышение объемов продаж и доходов в сегменте керамических изделий за пределами США. Мы используем потенциал своей международной организации для запуска производства на новых рынках и наращиваем масштабы разработки инновационных продуктов. Глобально децентрализованная структура позволяет нам одновременно управлять многочисленными внутренними инвестициями и при этом осуществлять новые приобретения.
«В этом квартале операционный доход компании рост более высокими темпами c учетом потерь прибыли от патентов с истекшим сроком действия, а также повышенных затрат на запуск новых объектов и реализацию маркетинговых инициатив. За прошедший период мы зафиксировали более высокий, чем прогнозировалось, рост инфляции в ценах на сырье и грузоперевозки, что повлияло на наши операционные расходы. Мы планируем осуществить выборочную корректировку цен в зависимости от категории продукции и региона, что, в сочетании с оптимизацией ассортимента и сокращением накладных издержек, позволит компенсировать ожидаемую инфляцию.
«В этом квартале продажи в глобальном сегменте керамических изделий возросли на 12% согласно отчетным данным и на 8% при неизменном обменном курсе. Наши продажи в России и Мексике показали самый высокий рост, а на долю новоприобретённых европейских предприятий пришлось около 6% от всего объёма проданной продукции. Операционная рентабельность находилась на уровне около 13% согласно отчетным и скорректированным данным, что ниже, чем в прошлом году в результате повышенной инфляции, расходов на запуск новых объектов и некоторых ошибок в определении структуры товарного ассортимента. Показатели объема продаж в данном сегменте за первый квартал в последствии выправились, и мы предвидим дальнейший рост в течение года, что будет обеспечиваться повышением производственной мощности и выводом на рынок новой продукции. Мы планируем осуществить корректировку цен в целях расширения клиентской базы и увеличения доли присутствия на рынках товаров бытового и коммерческого назначения. В США мы запускаем на рынок инновационную антискользящую плитку, представляем новые дизайны продукции всех ценовых категорий, а в маркетинговом аспекте делаем акцент на прочности нашей керамики и ее простоте в уходе. Наши новые сервисные центры и каналы реализации столешниц наращивают обороты своей деятельности и в дальнейшем позволят повысить результативность продаж. Строительство нового кварцевого завода близится к концу - в этом квартале планируется начать монтаж оборудования. Рост производительности и новые возможности нашего завода в мексиканской Саламанке позволяют нам расширить клиентскую базу на внутреннем рынке и наращивать объемы экспорта в другие страны Центральной и Южной Америки. В Европе мы работаем над оптимизацией структуры ассортимента по мере завоевания все большей доли премиального сегмента рынка, а выпуск новых продуктов обеспечивает повышение средней цены. Интеграция двух новых приобретений в Италии и Польше идет своим чередом согласно планам, с расширением ассортимента предлагаемой ими продукции. В России мы продолжаем укреплять лидерские позиции, невзирая на сложную экономическую ситуацию в регионе.
«Отчетные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале возросли на 1%. Операционная рентабельность в данном сегменте составила 8% согласно отчетным данным, поглотив рост инфляции, расходы на реструктуризацию и затраты на запуск объектов по производству кварц-виниловой плитки. Скорректированный показатель операционной рентабельности был на уровне 10% с учетом повышенной инфляции и пусковых издержек. Объем продаж бытовых ковровых покрытий в этом квартале повысился. Особенно высокий результат демонстрировал канал розничных замен. Благоприятное влияние на продажи оказали преимущества нашей инновационной продукции, включая супермягкие покрытия SmartStrand Silk Reserve, премиальные коллекции Karastan, запатентованные изделия из полиэстера линейки Continuum и мягкие гипоаллергенные покрытия Air.o. В первом квартале мы осуществили повышение цен, о котором сообщали прошлой осенью. Кроме того, рост цен на сырье и грузоперевозки оказался выше ожидаемого, и мы анонсировали новое повышение цен на 6-7% для компенсации этих затрат. Мы скорректировали структуру коммерческих продаж, дабы иметь возможность предоставлять повышенную экспертизу и полноценный ассортимент напольных покрытий для каждого конечного рынка. Объемы продаж LVT-ламината продолжают повышаться как в бытовом, так и в коммерческом сегментах. Чтобы поддержать дальнейшее повышение производственных возможностей, мы расширяем коллекции гибкого и жесткого LVT. Наша новая линия по производству ламината функционирует в надлежащем режиме и обладает уникальной способностью выпускать изделия, практически неотличимые от натуральной древесины с превосходным дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками. Наша инновационная разработка - влагостойкое деревянное покрытие RevWood Plus, - быстро набирает популярность, благодаря более длинным планкам и современному дизайну. Инвестиции в новые технологии и разнообразные проекты повышения продуктивности обеспечивают оптимизацию уровня обслуживания, качества изделий и структуры затрат.
«В прошедшем квартале объёмы продаж в сегменте напольных покрытий в других странах мира повысились на 18% согласно отчётным данным и на 4% при неизменном обменном курсе, что стало возможным благодаря улучшению ситуации в региональных экономиках и укреплению евро. На основании отчетных данных, наш операционный доход возрос на 17% в результате оптимизации цен и ассортимента продукции, повышения производительности и укрепления европейской валюты, что позволило компенсировать негативный эффект от инфляции, высоких пусковых затрат и истечения срока действия патентов. Скорректированный показатель операционной рентабельности составил около 16%, что слегка выше по сравнению с предшествующим годом, невзирая на повышенные пусковые расходы и меньший доход от патентов. Мы начинаем производство LVT и ламината в Бельгии, а также выпускаем на рынок новинки в категории ковровой плитки и жесткого винила. Повышение цен, осуществленное нами прошлой осенью, покрывает повышенные затраты на сырье в 2017 году, и мы планируем выборочно скорректировать расценки на некоторые продукты, дабы компенсировать дальнейшую инфляцию. LVT-ламинат набирает популярность в Европе, а мы являемся лидерами данного рыночного сегмента. Наша новая линия по производству кварц-винилового покрытия наращивает обороты, и мы расширяем ассортимент продукции, чтобы в полной мере использовать ее возможности. Европейские базы по выпуску листового винила работают на полную мощность, и мы постепенно стимулируем спрос на продукцию нового завода, запуск которого запланирован на конец этого года, со стороны российского рынка. С целью наращивания объемов продаж по всей Европе мы собираем команду опытных специалистов по маркетингу коммерческой продукции, которая позволит нам увеличить сбыт LVT, листового винила и ковровой плитки. Подразделение по производству ламината продолжает демонстрировать хорошие показатели своей деятельности. Мы остаемся лидерами премиального сегмента с продукцией реалистичного дизайна и влагостойкими свойствами. Новый завод по прессованию ламината уже введен в строй, и мы представляем новые премиальные продукты, дабы укрепить лидерские позиции на рынке. Объем продаж деревянных панелей остается на высоком уровне, благодаря инвестициям, позволившим нарастить производительность и оптимизировать наши затраты. Мы фиксируем признаки восстановления в сегменте изоляционных материалов на фоне повышения поставок сырья и умеренного снижения затрат.
«Мы инициируем крупные инвестиционные проекты по всему земному шару, которые в последствии позволят нам значительно улучшить долгосрочные результаты своей деятельности путем расширения текущих продаж, увеличения категорий продукции и выхода на новые рынки. Многие из этих проектов уже начинают производство. В их число входят керамические заводы в Мексике, Италии и России; американская и европейская базы по производству премиального ламината; заводы по выпуску LVT в США и Евопе; итальянское предприятие по производству керамогранита, а также европейская фабрика ковровой плитки. Кроме того, к концу этого годы, мы планируем начать выпуск кварцевых столешниц в США и листового винила в России, а также расширить объемы производства полиэстеровых ковровых покрытий в Америке; керамической плитки в Польше, а также ламината и керамических настенных покрытий в России. По нашим прогнозам, сделка приобретения Godfrey Hirst будет завершена до конца мая, и наш глобальный портфель пополнится крупнейшим производителем напольных покрытий в Австралии и Новой Зеландии. Дабы надлежащим образом подготовиться к интеграции, мы анализируем стратегии продаж, структуру ассортимента и сырьевых закупок обеих компаний с целью оптимизации их производственных показателей.
«Как и предполагалось, в этом году мы столкнемся с однократным сокращением операционного дохода на 70-75 млн. долл. США - 30-35 млн. долл. США в результате роста пусковых затрат, а также 40 млн. долл. США от потери патентов, истекших в 2017 году. В текущем году постепенное обесценивание наших активов на 75 млн. долл. США приведет к снижению нашей операционной рентабельности до тех пор, пока наши продажи не достигнут уровня, позволяющего полностью компенсировать эти инвестиции. Изменения в американском налоговом законодательстве послужат причиной снижения скорректированной налоговой ставки с прошлогодних 26% до предполагаемых 21%. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на второй квартал этого года составляет 3,89-3,98 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.
"На протяжении 2018 года рост продаж должен повыситься по мере все более активного использования возможностей новых производственных объектов, внедрения новых продуктов и завершения сделки приобретения Godfrey Hirst. По нашим подсчетам, упомянутая сделка позволит нам уже в этом году повысить доход на 180 млн. долл. США, а EPS - на 0,25 долл. США. В третьем квартале 2018-го повышение цен, ассортимента и производительности должно привести к большему, чем в прошлом году, росту скорректированного показателя операционного дохода, даже невзирая на снижение операционной рентабельности. В четвертом квартале, по мере уменьшения негативного эффекта от пусковых затрат и истекших патентов, скорректированный операционный доход и рентабельность должны превысить показатели 2017-го. В следующем году, с учетом роста коэффициента использования производственных мощностей и снижения затрат на ввод новых объектов в эксплуатацию, мы прогнозируем дальнейшее повышение объемов продаж и прибыльности нашего предприятия. Благодаря мощному потенциалу нашей организации, мы можем осуществлять новые приобретения - при условии приемлемых рисков и обеспечения надлежащей окупаемости таких инвестиций».
О КОМПАНИИ MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries – ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.
Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.
Телеконференция состоится в пятницу, 27 апреля 2018 г., в 11:00 по восточному времени
Номер телефона для звонков из США/Канады - 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков - 1-706-634-2294. ID конференции: 6659539. Повторная трансляция будет доступна до пятницы, 27 мая 2018 г., по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 6659539.
|
MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
|
(непроверенные данные)
|
Сводный отчет о результатах финансовой деятельности
|
Квартал, завершившийся
|
(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Чистая сумма продаж
|
$ 2 412 202
|
2 220 645
|
Себестоимость продаж
|
1 707 510
|
1 540 292
|
Валовая прибыль
|
704 692
|
680 353
|
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|
436 293
|
405 569
|
Операционный доход
|
268 399
|
274 784
|
Процентные расходы
|
7 528
|
8 202
|
Прочие расходы (доходы), чистые
|
3 998
|
(2 832)
|
Прибыль до уплаты подоходного налога
|
256 873
|
269 414
|
Расходы на уплату подоходного налога
|
47 632
|
68 358
|
Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций
|
209 241
|
201 056
|
Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций
|
475
|
502
|
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 208 766
|
200 554
|
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 2,80
|
2,70
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое
|
74 453
|
74 212
|
Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 2,78
|
2,68
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное
|
74 929
|
74 754
|
Прочая финансовая информация
|
(суммы в тысячах)
|
Износ и амортизация
|
$ 122 654
|
105 024
|
Капитальные затраты
|
$ 250 936
|
201 270
|
Данные сводного балансового отчета
|
(суммы в тысячах)
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
АКТИВЫ
|
Оборотные активы:
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
$ 114 843
|
188 436
|
Дебиторская задолженность, чистая
|
1 689 912
|
1 497 908
|
Материально-производственные запасы
|
2 044 962
|
1 740 880
|
Расходы будущих лет и другие оборотные активы
|
447 322
|
307 758
|
Итого оборотных активов
|
4 297 039
|
3 734 982
|
Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые
|
4 460 793
|
3 506 154
|
Гудвилл
|
2 512 615
|
2 293 107
|
Нематериальные активы, чистые
|
899 989
|
835 761
|
Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы
|
389 936
|
357 513
|
Итого активов
|
$ 12 560 372
|
10 727 517
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ
|
Краткосрочные обязательства:
|
Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги
|
$ 1 331 917
|
1 497 986
|
Кредиторская задолженность и непогашенные затраты
|
1 463 993
|
1 330 341
|
Итого краткосрочных обязательств
|
2 795 910
|
2 828 327
|
Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части
|
1 585 651
|
1 132 268
|
Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства
|
801 878
|
677 897
|
Итого обязательств
|
5 183 439
|
4 638 492
|
Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций
|
30 924
|
24 201
|
Итого интересов акционеров
|
7 346 009
|
6 064 824
|
Итого обязательств и интересов акционеров
|
$ 12 560 372
|
10 727 517
|
Информация по сегментам
|
По состоянию на квартал или за квартал, истекший
|
(суммы в тысячах)
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Чистая сумма продаж:
|
Глобальный керамический сегмент
|
$ 876 548
|
784 969
|
Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)
|
950 358
|
939 496
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)
|
585 296
|
496 180
|
Межсегментные продажи
|
-
|
-
|
Сводная чистая сумма продаж
|
$ 2 412 202
|
2 220 645
|
Операционный доход (убыток):
|
Глобальный керамический сегмент
|
$ 113 417
|
116 036
|
Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)
|
74 748
|
92 142
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)
|
89 060
|
76 095
|
Корпоративные и исключения внутри компании
|
(8 826)
|
(9 489)
|
Сводный операционный доход
|
$ 268 399
|
274 784
|
Активы:
|
Глобальный керамический сегмент
|
$ 5 029 225
|
4 229 183
|
Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)
|
3 847 555
|
3 528 062
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)
|
3 410 958
|
2 801 782
|
Корпоративные и исключения внутри компании
|
272 634
|
168 490
|
Сводные активы
|
$ 12 560 372
|
10 727 517
|
Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc.
|
(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)
|
Квартал, завершившийся
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 208 766
|
200 554
|
Позиции корректировки:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
22 104
|
3 978
|
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
|
1 354
|
192
|
Освобождение активов, использованных в качестве компенсации
|
1 749
|
-
|
Подоходный налог – аннулирование сомнительных позиций налога
|
(1 749)
|
-
|
Подоходный налог
|
(6 940)
|
(1,415)
|
Скорректированная чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 225 284
|
203 309
|
Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 3,01
|
2,72
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное
|
74 929
|
74 754
|
Согласование общей задолженности с чистой задолженностью
|
(суммы в тысячах)
|
31 марта 2018 г
|
Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги
|
$ 1 331 917
|
Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части
|
1 585 651
|
Минус: Денежные средства и их эквиваленты
|
114 843
|
Чистая задолженность
|
$ 2 802 725
|
Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA
|
(суммы в тысячах)
|
Отслеживание за
|
Кварталы, завершившиеся
|
12 месяцев, завершившихся
|
1 июля 2017 г.
|
30 сентября 2017 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
31 марта 2018 г.
|
31 марта 2018 г.
|
Операционный доход
|
$ 355 825
|
380 098
|
343 466
|
268 399
|
1 347 788
|
Прочие (расходы) доходы
|
(3 002)
|
(1 285)
|
(3 750)
|
(3 998)
|
(12 035)
|
Чистый убыток (прибыль), относимый на счет неконтрольных пакетов акций
|
(1 067)
|
(997)
|
(488)
|
(475)
|
(3 027)
|
Износ и амортизация
|
109,761
|
113 515
|
118 372
|
122 654
|
464 302
|
EBITDA
|
461 517
|
491 331
|
457 600
|
386 580
|
1 797 028
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
15,878
|
13 853
|
15 231
|
22 104
|
67 066
|
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
|
9 571
|
3 551
|
-
|
1 354
|
14 476
|
Освобождение активов, использованных в качестве компенсации
|
-
|
-
|
4 459
|
1 749
|
6 208
|
Скорректированный показатель EBITDA
|
$ 486 966
|
508 735
|
477 290
|
411 787
|
1 884 778
|
Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA
|
1,5
|
Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Чистая сумма продаж
|
$ 2 412 202
|
2 220 645
|
Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе
|
(98 832)
|
-
|
Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе
|
2 313 370
|
2 220 645
|
Минус: Эффект от объемов поглощения
|
(45 276)
|
-
|
Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения
|
$ 2 268 094
|
2 220 645
|
Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
Глобальный керамический сегмент
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Чистая сумма продаж
|
$ 876 548
|
784 969
|
Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
|
(28,623)
|
-
|
Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
|
847 925
|
784 969
|
Минус: Эффект от объемов поглощения
|
(45 276)
|
-
|
Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения
|
$ 802 649
|
784 969
|
Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Чистая сумма продаж
|
$ 585 296
|
496 180
|
Согласование с чистой суммой продаж по сегменту при неизменном обменном курсе
|
(70 209)
|
-
|
Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе
|
$ 515 087
|
496 180
|
Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Валовая прибыль
|
$ 704 692
|
680 353
|
Корректировка по показателю валовой прибыли:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
14 498
|
2 813
|
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
|
1 354
|
192
|
Скорректированный показатель валовой прибыли:
|
$ 720 544
|
683 358
|
Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем коммерческих, общехозяйственных и административных расходов
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|
$ 436 293
|
405 569
|
Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
(7 606)
|
(1 165)
|
Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов
|
$ 428 687
|
404 404
|
Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Операционный доход
|
$ 268 399
|
274 784
|
Корректировка по показателю операционного дохода:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
22 104
|
3 978
|
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
|
1 354
|
192
|
Скорректированный операционный доход
|
$ 291 857
|
278 954
|
Согласование операционного дохода по сегменту со скорректированным операционным доходом по сегментам
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
Глобальный керамический сегмент
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Операционный доход
|
$ 113 417
|
116 036
|
Корректировка по показателю операционного дохода:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
3 561
|
204
|
Скорректированный операционный доход
|
$ 116 978
|
116 240
|
Согласование операционного дохода по сегменту со скорректированным операционным доходом по сегментам
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Операционный доход
|
$ 74 748
|
92 142
|
Корректировка по показателю операционного дохода:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
16 204
|
2 313
|
Скорректированный операционный доход
|
$ 90 952
|
94 455
|
Согласование операционного дохода по сегменту со скорректированным операционным доходом по сегментам
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие страны мира)
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Операционный доход
|
$ 89 060
|
76 095
|
Корректировка по показателю операционного дохода:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
2 094
|
1 460
|
Скорректированный операционный доход
|
1 354
|
192
|
Операционный доход
|
$ 92 508
|
77 747
|
Согласование прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога со скорректированным показателем прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Прибыль до уплаты подоходного налога
|
$ 256 873
|
269 414
|
Прибыль от неконтрольных пакетов акций
|
(475)
|
(502)
|
Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
22 104
|
3 978
|
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
|
1 354
|
192
|
Освобождение активов, использованных в качестве компенсации
|
1 749
|
-
|
Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога
|
$ 281 605
|
273 082
|
Согласование расходов на уплату подоходного налога со скорректированным показателем расходов на уплату подоходного налога
|
(суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
31 марта 2018 г.
|
1 апреля 2017 г.
|
Расходы на уплату подоходного налога
|
$ 47 632
|
68 358
|
Подоходный налог – аннулирование сомнительных позиций налога
|
1 749
|
-
|
Влияние позиций корректировки на подоходный налог
|
6 940
|
1 415
|
Скорректированный показатель расходов на уплату подоходного налога
|
$ 56 321
|
69 773
|
Скорректированная ставка подоходного налога
|
20,0%
|
25,6%
|
Компания дополняет свои консолидированные финансовые отчёты, составляемые и предоставляемые в соответствии с Общепринятыми правилами бухгалтерского учёта США (US GAAP), определёнными финансовыми мерами, не входящими в сферу GAAP. Согласно требованиям правил Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, данные в таблицах выше представляют собой согласование предпринимаемых Компанией финансовых мер, не входящих в сферу GAAP, с наиболее сопоставимыми мерами US GAAP. Каждая из изложенных выше мер, не входящих в сферу GAAР, должна учитываться в дополнение к сопоставимой мере US GAAP, и может не быть аналогичной мерам, включаемым в отчёты других компаний под таким же названием. Компания полагает, что эти финансовые меры, не входящие в сферу GAAP, при согласовании с аналогичными мерами US GAAP, помогают инвесторам следующим образом: Меры, направленные на извлечение внутренних доходов и не относящиеся к GAAP, содействуют идентификации тенденций роста и сравнению доходов предыдущих и будущих периодов, а меры по обеспечению рентабельности и не входящие в сферу GAAP, способствуют пониманию долгосрочных тенденций к обеспечению прибыльности деятельности Компании и сравнению её прибылей в предыдущих и будущих периодах.
|
Компания исключает определённые позиции из своих мер по извлечению внутренних доходов, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут значительно варьироваться в зависимости от периода и искажать бизнес-тенденции, лежащие в их основе. В число исключенных позиций входят: сделки в иностранной валюте и их конвертация.
|
Компания исключает определенные позиции из своих мер по оценке рентабельности, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут не быть индикаторами ключевых операционных показателей деятельности Компании. В число исключенных позиций входят: Затраты на реструктуризацию, приобретение, интеграцию и прочие издержки, резервы и закупки, включая наращивание инвентарных запасов, освобождение активов, использованных в качестве компенсации, и аннулирование сомнительных позиций налога.
SOURCE Mohawk Industries, Inc.
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