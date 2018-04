Компания Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за первый квартал года

Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc.

Компания дополняет свои консолидированные финансовые отчёты, составляемые и предоставляемые в соответствии с Общепринятыми правилами бухгалтерского учёта США (US GAAP), определёнными финансовыми мерами, не входящими в сферу GAAP. Согласно требованиям правил Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, данные в таблицах выше представляют собой согласование предпринимаемых Компанией финансовых мер, не входящих в сферу GAAP, с наиболее сопоставимыми мерами US GAAP. Каждая из изложенных выше мер, не входящих в сферу GAAР, должна учитываться в дополнение к сопоставимой мере US GAAP, и может не быть аналогичной мерам, включаемым в отчёты других компаний под таким же названием. Компания полагает, что эти финансовые меры, не входящие в сферу GAAP, при согласовании с аналогичными мерами US GAAP, помогают инвесторам следующим образом: Меры, направленные на извлечение внутренних доходов и не относящиеся к GAAP, содействуют идентификации тенденций роста и сравнению доходов предыдущих и будущих периодов, а меры по обеспечению рентабельности и не входящие в сферу GAAP, способствуют пониманию долгосрочных тенденций к обеспечению прибыльности деятельности Компании и сравнению её прибылей в предыдущих и будущих периодах.