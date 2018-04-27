Компания Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за первый квартал года

Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в прошедшем квартале, глава правления и генеральный директор компании Джффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил: «Mohawk продолжает извлекать преимущества из своего обширного географического присутствия и разнообразного ассортимента продукции. Показатели нашей деятельности в первом квартале лишь подтвердили эти преимущества: нам удалось достичь значительного роста в сегменте LVT на наших крупнейших рынках, а также продемонстрировать стабильное повышение объемов продаж и доходов в сегменте керамических изделий за пределами США. Мы используем потенциал своей международной организации для запуска производства на новых рынках и наращиваем масштабы разработки инновационных продуктов. Глобально децентрализованная структура позволяет нам одновременно управлять многочисленными внутренними инвестициями и при этом осуществлять новые приобретения.

«В этом квартале операционный доход компании рост более высокими темпами c учетом потерь прибыли от патентов с истекшим сроком действия, а также повышенных затрат на запуск новых объектов и реализацию маркетинговых инициатив. За прошедший период мы зафиксировали более высокий, чем прогнозировалось, рост инфляции в ценах на сырье и грузоперевозки, что повлияло на наши операционные расходы. Мы планируем осуществить выборочную корректировку цен в зависимости от категории продукции и региона, что, в сочетании с оптимизацией ассортимента и сокращением накладных издержек, позволит компенсировать ожидаемую инфляцию.

«В этом квартале продажи в глобальном сегменте керамических изделий возросли на 12% согласно отчетным данным и на 8% при неизменном обменном курсе. Наши продажи в России и Мексике показали самый высокий рост, а на долю новоприобретённых европейских предприятий пришлось около 6% от всего объёма проданной продукции. Операционная рентабельность находилась на уровне около 13% согласно отчетным и скорректированным данным, что ниже, чем в прошлом году в результате повышенной инфляции, расходов на запуск новых объектов и некоторых ошибок в определении структуры товарного ассортимента. Показатели объема продаж в данном сегменте за первый квартал в последствии выправились, и мы предвидим дальнейший рост в течение года, что будет обеспечиваться повышением производственной мощности и выводом на рынок новой продукции. Мы планируем осуществить корректировку цен в целях расширения клиентской базы и увеличения доли присутствия на рынках товаров бытового и коммерческого назначения. В США мы запускаем на рынок инновационную антискользящую плитку, представляем новые дизайны продукции всех ценовых категорий, а в маркетинговом аспекте делаем акцент на прочности нашей керамики и ее простоте в уходе. Наши новые сервисные центры и каналы реализации столешниц наращивают обороты своей деятельности и в дальнейшем позволят повысить результативность продаж. Строительство нового кварцевого завода близится к концу - в этом квартале планируется начать монтаж оборудования. Рост производительности и новые возможности нашего завода в мексиканской Саламанке позволяют нам расширить клиентскую базу на внутреннем рынке и наращивать объемы экспорта в другие страны Центральной и Южной Америки. В Европе мы работаем над оптимизацией структуры ассортимента по мере завоевания все большей доли премиального сегмента рынка, а выпуск новых продуктов обеспечивает повышение средней цены. Интеграция двух новых приобретений в Италии и Польше идет своим чередом согласно планам, с расширением ассортимента предлагаемой ими продукции. В России мы продолжаем укреплять лидерские позиции, невзирая на сложную экономическую ситуацию в регионе.

«Отчетные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале возросли на 1%. Операционная рентабельность в данном сегменте составила 8% согласно отчетным данным, поглотив рост инфляции, расходы на реструктуризацию и затраты на запуск объектов по производству кварц-виниловой плитки. Скорректированный показатель операционной рентабельности был на уровне 10% с учетом повышенной инфляции и пусковых издержек. Объем продаж бытовых ковровых покрытий в этом квартале повысился. Особенно высокий результат демонстрировал канал розничных замен. Благоприятное влияние на продажи оказали преимущества нашей инновационной продукции, включая супермягкие покрытия SmartStrand Silk Reserve, премиальные коллекции Karastan, запатентованные изделия из полиэстера линейки Continuum и мягкие гипоаллергенные покрытия Air.o. В первом квартале мы осуществили повышение цен, о котором сообщали прошлой осенью. Кроме того, рост цен на сырье и грузоперевозки оказался выше ожидаемого, и мы анонсировали новое повышение цен на 6-7% для компенсации этих затрат. Мы скорректировали структуру коммерческих продаж, дабы иметь возможность предоставлять повышенную экспертизу и полноценный ассортимент напольных покрытий для каждого конечного рынка. Объемы продаж LVT-ламината продолжают повышаться как в бытовом, так и в коммерческом сегментах. Чтобы поддержать дальнейшее повышение производственных возможностей, мы расширяем коллекции гибкого и жесткого LVT. Наша новая линия по производству ламината функционирует в надлежащем режиме и обладает уникальной способностью выпускать изделия, практически неотличимые от натуральной древесины с превосходным дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками. Наша инновационная разработка - влагостойкое деревянное покрытие RevWood Plus, - быстро набирает популярность, благодаря более длинным планкам и современному дизайну. Инвестиции в новые технологии и разнообразные проекты повышения продуктивности обеспечивают оптимизацию уровня обслуживания, качества изделий и структуры затрат.

«В прошедшем квартале объёмы продаж в сегменте напольных покрытий в других странах мира повысились на 18% согласно отчётным данным и на 4% при неизменном обменном курсе, что стало возможным благодаря улучшению ситуации в региональных экономиках и укреплению евро. На основании отчетных данных, наш операционный доход возрос на 17% в результате оптимизации цен и ассортимента продукции, повышения производительности и укрепления европейской валюты, что позволило компенсировать негативный эффект от инфляции, высоких пусковых затрат и истечения срока действия патентов. Скорректированный показатель операционной рентабельности составил около 16%, что слегка выше по сравнению с предшествующим годом, невзирая на повышенные пусковые расходы и меньший доход от патентов. Мы начинаем производство LVT и ламината в Бельгии, а также выпускаем на рынок новинки в категории ковровой плитки и жесткого винила. Повышение цен, осуществленное нами прошлой осенью, покрывает повышенные затраты на сырье в 2017 году, и мы планируем выборочно скорректировать расценки на некоторые продукты, дабы компенсировать дальнейшую инфляцию. LVT-ламинат набирает популярность в Европе, а мы являемся лидерами данного рыночного сегмента. Наша новая линия по производству кварц-винилового покрытия наращивает обороты, и мы расширяем ассортимент продукции, чтобы в полной мере использовать ее возможности. Европейские базы по выпуску листового винила работают на полную мощность, и мы постепенно стимулируем спрос на продукцию нового завода, запуск которого запланирован на конец этого года, со стороны российского рынка. С целью наращивания объемов продаж по всей Европе мы собираем команду опытных специалистов по маркетингу коммерческой продукции, которая позволит нам увеличить сбыт LVT, листового винила и ковровой плитки. Подразделение по производству ламината продолжает демонстрировать хорошие показатели своей деятельности. Мы остаемся лидерами премиального сегмента с продукцией реалистичного дизайна и влагостойкими свойствами. Новый завод по прессованию ламината уже введен в строй, и мы представляем новые премиальные продукты, дабы укрепить лидерские позиции на рынке. Объем продаж деревянных панелей остается на высоком уровне, благодаря инвестициям, позволившим нарастить производительность и оптимизировать наши затраты. Мы фиксируем признаки восстановления в сегменте изоляционных материалов на фоне повышения поставок сырья и умеренного снижения затрат.

«Мы инициируем крупные инвестиционные проекты по всему земному шару, которые в последствии позволят нам значительно улучшить долгосрочные результаты своей деятельности путем расширения текущих продаж, увеличения категорий продукции и выхода на новые рынки. Многие из этих проектов уже начинают производство. В их число входят керамические заводы в Мексике, Италии и России; американская и европейская базы по производству премиального ламината; заводы по выпуску LVT в США и Евопе; итальянское предприятие по производству керамогранита, а также европейская фабрика ковровой плитки. Кроме того, к концу этого годы, мы планируем начать выпуск кварцевых столешниц в США и листового винила в России, а также расширить объемы производства полиэстеровых ковровых покрытий в Америке; керамической плитки в Польше, а также ламината и керамических настенных покрытий в России. По нашим прогнозам, сделка приобретения Godfrey Hirst будет завершена до конца мая, и наш глобальный портфель пополнится крупнейшим производителем напольных покрытий в Австралии и Новой Зеландии. Дабы надлежащим образом подготовиться к интеграции, мы анализируем стратегии продаж, структуру ассортимента и сырьевых закупок обеих компаний с целью оптимизации их производственных показателей.

«Как и предполагалось, в этом году мы столкнемся с однократным сокращением операционного дохода на 70-75 млн. долл. США - 30-35 млн. долл. США в результате роста пусковых затрат, а также 40 млн. долл. США от потери патентов, истекших в 2017 году. В текущем году постепенное обесценивание наших активов на 75 млн. долл. США приведет к снижению нашей операционной рентабельности до тех пор, пока наши продажи не достигнут уровня, позволяющего полностью компенсировать эти инвестиции. Изменения в американском налоговом законодательстве послужат причиной снижения скорректированной налоговой ставки с прошлогодних 26% до предполагаемых 21%. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на второй квартал этого года составляет 3,89-3,98 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.

"На протяжении 2018 года рост продаж должен повыситься по мере все более активного использования возможностей новых производственных объектов, внедрения новых продуктов и завершения сделки приобретения Godfrey Hirst. По нашим подсчетам, упомянутая сделка позволит нам уже в этом году повысить доход на 180 млн. долл. США, а EPS - на 0,25 долл. США. В третьем квартале 2018-го повышение цен, ассортимента и производительности должно привести к большему, чем в прошлом году, росту скорректированного показателя операционного дохода, даже невзирая на снижение операционной рентабельности. В четвертом квартале, по мере уменьшения негативного эффекта от пусковых затрат и истекших патентов, скорректированный операционный доход и рентабельность должны превысить показатели 2017-го. В следующем году, с учетом роста коэффициента использования производственных мощностей и снижения затрат на ввод новых объектов в эксплуатацию, мы прогнозируем дальнейшее повышение объемов продаж и прибыльности нашего предприятия. Благодаря мощному потенциалу нашей организации, мы можем осуществлять новые приобретения - при условии приемлемых рисков и обеспечения надлежащей окупаемости таких инвестиций».

О КОМПАНИИ MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries – ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.

Телеконференция состоится в пятницу, 27 апреля 2018 г., в 11:00 по восточному времени

Номер телефона для звонков из США/Канады - 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков - 1-706-634-2294. ID конференции: 6659539. Повторная трансляция будет доступна до пятницы, 27 мая 2018 г., по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 6659539.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ







(непроверенные данные)







Сводный отчет о результатах финансовой деятельности

Квартал, завершившийся (суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.









Чистая сумма продаж

$ 2 412 202

2 220 645 Себестоимость продаж

1 707 510

1 540 292 Валовая прибыль

704 692

680 353 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

436 293

405 569 Операционный доход

268 399

274 784 Процентные расходы

7 528

8 202 Прочие расходы (доходы), чистые

3 998

(2 832) Прибыль до уплаты подоходного налога

256 873

269 414 Расходы на уплату подоходного налога

47 632

68 358 Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций

209 241

201 056 Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций

475

502 Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$ 208 766

200 554









Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.







Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$ 2,80

2,70 Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое

74 453

74 212









Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.







Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$ 2,78

2,68 Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное

74 929

74 754





























Прочая финансовая информация







(суммы в тысячах)







Износ и амортизация

$ 122 654

105 024 Капитальные затраты

$ 250 936

201 270









Данные сводного балансового отчета







(суммы в тысячах)











31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г. АКТИВЫ







Оборотные активы:







Денежные средства и их эквиваленты

$ 114 843

188 436 Дебиторская задолженность, чистая

1 689 912

1 497 908 Материально-производственные запасы

2 044 962

1 740 880 Расходы будущих лет и другие оборотные активы

447 322

307 758 Итого оборотных активов

4 297 039

3 734 982 Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые

4 460 793

3 506 154 Гудвилл

2 512 615

2 293 107 Нематериальные активы, чистые

899 989

835 761 Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы

389 936

357 513 Итого активов

$ 12 560 372

10 727 517 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ







Краткосрочные обязательства:







Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги

$ 1 331 917

1 497 986 Кредиторская задолженность и непогашенные затраты

1 463 993

1 330 341 Итого краткосрочных обязательств

2 795 910

2 828 327 Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части

1 585 651

1 132 268 Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства

801 878

677 897 Итого обязательств

5 183 439

4 638 492 Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций

30 924

24 201 Итого интересов акционеров

7 346 009

6 064 824 Итого обязательств и интересов акционеров

$ 12 560 372

10 727 517









Информация по сегментам

По состоянию на квартал или за квартал, истекший (суммы в тысячах)

31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.









Чистая сумма продаж:







Глобальный керамический сегмент

$ 876 548

784 969 Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

950 358

939 496 Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

585 296

496 180 Межсегментные продажи

-

- Сводная чистая сумма продаж

$ 2 412 202

2 220 645









Операционный доход (убыток):







Глобальный керамический сегмент

$ 113 417

116 036 Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

74 748

92 142 Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

89 060

76 095 Корпоративные и исключения внутри компании

(8 826)

(9 489) Сводный операционный доход

$ 268 399

274 784









Активы:







Глобальный керамический сегмент

$ 5 029 225

4 229 183 Flooring NA (напольные покрытия - Северная Америка)

3 847 555

3 528 062 Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

3 410 958

2 801 782 Корпоративные и исключения внутри компании

272 634

168 490 Сводные активы

$ 12 560 372

10 727 517

Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc. (суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

































Квартал, завершившийся















31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.







Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.





$ 208 766

200 554







Позиции корректировки:























Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.





22 104

3 978







Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)





1 354

192







Освобождение активов, использованных в качестве компенсации







1 749

-







Подоходный налог – аннулирование сомнительных позиций налога





(1 749)

-







Подоходный налог









(6 940)

(1,415)







Скорректированная чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.





$ 225 284

203 309

































Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.





$ 3,01

2,72







Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное







74 929

74 754





















































































Согласование общей задолженности с чистой задолженностью





















(суммы в тысячах)































31 марта 2018 г















Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги

$ 1 331 917















Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части



1 585 651















Минус: Денежные средства и их эквиваленты



114 843















Чистая задолженность





$ 2 802 725









































Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA



















(суммы в тысячах)





















Отслеживание за







Кварталы, завершившиеся

12 месяцев, завершившихся







1 июля 2017 г.

30 сентября 2017 г.

31 декабря 2017 г.

31 марта 2018 г.

31 марта 2018 г. Операционный доход





$ 355 825

380 098

343 466

268 399

1 347 788 Прочие (расходы) доходы





(3 002)

(1 285)

(3 750)

(3 998)

(12 035) Чистый убыток (прибыль), относимый на счет неконтрольных пакетов акций

(1 067)

(997)

(488)

(475)

(3 027) Износ и амортизация



109,761

113 515

118 372

122 654

464 302 EBITDA





461 517

491 331

457 600

386 580

1 797 028 Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

15,878

13 853

15 231

22 104

67 066 Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

9 571

3 551

-

1 354

14 476 Освобождение активов, использованных в качестве компенсации



-

-

4 459

1 749

6 208 Скорректированный показатель EBITDA





$ 486 966

508 735

477 290

411 787

1 884 778

























Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA





















1,5







































































































Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся















31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Чистая сумма продаж





$ 2 412 202

2 220 645











Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе

(98 832)

-











Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе



2 313 370

2 220 645











Минус: Эффект от объемов поглощения



(45 276)

-











Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения

$ 2 268 094

2 220 645

























































































Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся







Глобальный керамический сегмент





31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Чистая сумма продаж





$ 876 548

784 969











Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

(28,623)

-











Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

847 925

784 969











Минус: Эффект от объемов поглощения



(45 276)

-











Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения

$ 802 649

784 969































































Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе



















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся







Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)





31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Чистая сумма продаж





$ 585 296

496 180











Согласование с чистой суммой продаж по сегменту при неизменном обменном курсе

(70 209)

-











Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе

$ 515 087

496 180

























































































Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью



















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся



















31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Валовая прибыль





$ 704 692

680 353











Корректировка по показателю валовой прибыли:























Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

14 498

2 813











Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

1 354

192











Скорректированный показатель валовой прибыли:





$ 720 544

683 358

























































































Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем коммерческих, общехозяйственных и административных расходов















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся



















31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы



$ 436 293

405 569











Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:



















Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

(7 606)

(1 165)











Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов

$ 428 687

404 404































































Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом



















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся















31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Операционный доход





$ 268 399

274 784











Корректировка по показателю операционного дохода:





















Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

22 104

3 978











Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

1 354

192











Скорректированный операционный доход





$ 291 857

278 954































































Согласование операционного дохода по сегменту со скорректированным операционным доходом по сегментам



















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся











Глобальный керамический сегмент





31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Операционный доход





$ 113 417

116 036











Корректировка по показателю операционного дохода:





















Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

3 561

204











Скорректированный операционный доход



$ 116 978

116 240





































Согласование операционного дохода по сегменту со скорректированным операционным доходом по сегментам



















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся











Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)





31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Операционный доход





$ 74 748

92 142











Корректировка по показателю операционного дохода:





















Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

16 204

2 313











Скорректированный операционный доход



$ 90 952

94 455





































Согласование операционного дохода по сегменту со скорректированным операционным доходом по сегментам



















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся











Flooring ROW (напольные покрытия – другие страны мира)





31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Операционный доход





$ 89 060

76 095











Корректировка по показателю операционного дохода:





















Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

2 094

1 460











Скорректированный операционный доход

1 354

192











Операционный доход



$ 92 508

77 747





































Согласование прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога со скорректированным показателем прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога







(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся



















31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Прибыль до уплаты подоходного налога





$ 256 873

269 414











Прибыль от неконтрольных пакетов акций





(475)

(502)











Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога:



















Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

22 104

3 978











Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

1 354

192











Освобождение активов, использованных в качестве компенсации



1 749

-











Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога

$ 281 605

273 082































































Согласование расходов на уплату подоходного налога со скорректированным показателем расходов на уплату подоходного налога



















(суммы в тысячах)































Квартал, завершившийся



















31 марта 2018 г.

1 апреля 2017 г.











Расходы на уплату подоходного налога





$ 47 632

68 358











Подоходный налог – аннулирование сомнительных позиций налога

1 749

-











Влияние позиций корректировки на подоходный налог





6 940

1 415











Скорректированный показатель расходов на уплату подоходного налога



$ 56 321

69 773





































Скорректированная ставка подоходного налога





20,0%

25,6%













































































































































Компания дополняет свои консолидированные финансовые отчёты, составляемые и предоставляемые в соответствии с Общепринятыми правилами бухгалтерского учёта США (US GAAP), определёнными финансовыми мерами, не входящими в сферу GAAP. Согласно требованиям правил Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, данные в таблицах выше представляют собой согласование предпринимаемых Компанией финансовых мер, не входящих в сферу GAAP, с наиболее сопоставимыми мерами US GAAP. Каждая из изложенных выше мер, не входящих в сферу GAAР, должна учитываться в дополнение к сопоставимой мере US GAAP, и может не быть аналогичной мерам, включаемым в отчёты других компаний под таким же названием. Компания полагает, что эти финансовые меры, не входящие в сферу GAAP, при согласовании с аналогичными мерами US GAAP, помогают инвесторам следующим образом: Меры, направленные на извлечение внутренних доходов и не относящиеся к GAAP, содействуют идентификации тенденций роста и сравнению доходов предыдущих и будущих периодов, а меры по обеспечению рентабельности и не входящие в сферу GAAP, способствуют пониманию долгосрочных тенденций к обеспечению прибыльности деятельности Компании и сравнению её прибылей в предыдущих и будущих периодах.





























Компания исключает определённые позиции из своих мер по извлечению внутренних доходов, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут значительно варьироваться в зависимости от периода и искажать бизнес-тенденции, лежащие в их основе. В число исключенных позиций входят: сделки в иностранной валюте и их конвертация.





























Компания исключает определенные позиции из своих мер по оценке рентабельности, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут не быть индикаторами ключевых операционных показателей деятельности Компании. В число исключенных позиций входят: Затраты на реструктуризацию, приобретение, интеграцию и прочие издержки, резервы и закупки, включая наращивание инвентарных запасов, освобождение активов, использованных в качестве компенсации, и аннулирование сомнительных позиций налога.





SOURCE Mohawk Industries, Inc.

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