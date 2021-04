MolecuLight annonce la nomination de 11 distributeurs mondiaux

« Avec la demande croissante pour notre plateforme MolecuLight i:X et notre engagement à offrir les plus hauts niveaux de service et d'assistance, nous sommes ravis de vous présenter nos 11 distributeurs spécialisés », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Chaque distributeur et ses équipes commerciales ont été spécialement formés à l'utilisation et au bon fonctionnement du i:X et peuvent prendre en charge les démonstrations et les formations locales sur leurs marchés respectifs et dans la langue du pays. Il existe également un lien très fort permettant à tout distributeur ou client de consulter l'équipe centrale de MolecuLight pour des demandes spéciales ou une assistance, pour participer à notre programme mondial de publication et de génération de données probantes, et pour partager des idées pour le développement de nouveaux produits. »