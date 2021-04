MolecuLight kündigt die Ernennung von 11 globalen Vertriebspartnern an

„Mit der wachsenden Nachfrage nach unserer MolecuLight i:X-Plattform und unserem Engagement für ein Höchstmaß an Service und Support freuen wir uns, unsere 11 spezialisierten Vertriebspartner bekannt zu geben", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Jeder Vertriebspartner und seine kaufmännischen Teams wurden speziell für den Einsatz und den erfolgreichen Betrieb des i:X geschult und können lokale Vorführungen und Schulungen in ihren jeweiligen Märkten und in der entsprechenden Landessprache unterstützen. Es gibt auch eine sehr starke Verbindung, die es jedem Vertriebspartner oder Kunden ermöglicht, auf das zentrale Team von MolecuLight zuzugreifen, wenn es um spezielle Anfragen oder Unterstützung geht, an unserem globalen Veröffentlichungs- und Beweisprogramm teilzunehmen und Ideen für die Entwicklung neuer Produkte auszutauschen."