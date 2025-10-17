Montefiore Einstein y Dandelion se asocian para acelerar el desarrollo de medicinas con inteligencia artificial y nuevas soluciones de atención clínica

BRONX, N.Y., 17 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Montefiore Einstein y Dandelion Health, Inc. ("Dandelion") han anunciado una alianza estratégica para mejorar su capacidad de promover la atención clínica y el desarrollo de medicamentos.

Montefiore Einstein es el último sistema de salud en incorporarse al consorcio nacional de Dandelion, que ofrece un acceso seguro y ético a datos de pacientes (desde imágenes médicas y formas de ondas, a notas clínicas y registros estructurados) lo que permite a diversas compañías del sector de las ciencias de la vida y a los desarrolladores de inteligencia artificial (IA) crear, validar e implementar soluciones de última generación.

La plataforma de Dandelion, creada por líderes e investigadores del sector de la salud, complementará y mejorará la capacidad de Montefiore Einstein para descubrir nuevos enfoques sobre los mecanismos de las enfermedades y reducir los obstáculos que surgen en las fases iniciales de la investigación clínica. La información que la plataforma obtiene a partir de notas clínicas anonimizadas, parámetros de determinantes sociales de la salud e imágenes médicas, permitirá crear una visión global de la atención al paciente y poner a prueba nuevos modelos con el fin de mejorar las prácticas clínicas dentro de su población.

"Montefiore es un custodio de confianza en la atención de salud de nuestra comunidad", comenta Colleen M. Blye, Vicepresidenta Ejecutiva, Chief Financial Officer y Chief Business Officer de Montefiore Einstein. "Nos enorgullece poder colaborar con Dandelion en la tarea de garantizar que los datos clínicos impulsen resultados responsables de IA que beneficien a los pacientes del Bronx, Westchester y más allá". La plataforma Dandelion no se limita a la mera recopilación de datos, sino que es un sistema integral que respalda el desarrollo, la validación y la implementación de productos por parte de empresas del sector de las ciencias de la vida y desarrolladores de inteligencia artificial.

"El cometido principal de Dandelion es liberar el potencial transformador de la IA en el ámbito de la salud, no sólo a través de la innovación, sino también acelerando la adopción de soluciones validadas, equitativas y fiables en entornos clínicos reales", afirma Elliott Green, cofundador y CEO de Dandelion. "Estamos construyendo la infraestructura necesaria para hacerlo posible: datos armonizados y de alta fidelidad, contexto del mundo real y conexiones directas tanto con los sistemas de salud como con la innovación en las ciencias de la vida".

Montefiore Einstein se une a Dandelion Consortium, un selecto grupo de redes de hospitales comunitarios de todo Estados Unidos, entre los que destacan Sharp HealthCare, Texas Health Resources y Sanford Health. Este consorcio seguirá ampliando una base de datos nacional que recopila información de diferentes perfiles de pacientes en diversos entornos de todo el país.

Como líder tanto en medicina académica como en atención comunitaria, Montefiore Einstein aporta una experiencia clínica sólida, una población diversa y un firme compromiso con la mejora de los resultados médicos mediante el uso responsable de la tecnología. Con diez hospitales y más de 200 centros ambulatorios, Montefiore atiende cada año a más de cinco millones de pacientes en el Bronx, Westchester, Hudson Valley y otras zonas.

Dandelion garantiza que todos los datos disponibles a través de la plataforma se gestionen de forma rigurosamente anónima y conforme a los mejores estándares de privacidad, seguridad y ética.

De Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional, responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, entre ellos el Children's Hospital at Montefiore, Burke Rehabilitation Hospital y más de doscientos centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, Albert Einstein College of Medicine, informa directamente sobre la atención al paciente y mejora los resultados clínicos. Desde los Centros de Excelencia de Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es una red de atención médica totalmente integrada que da servicios médicos completos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefiore.org . Síganos en Twitter , Instagram y LinkedIn , o visítenos en Facebook y YouTube .

De Dandelion

Dandelion es una plataforma de datos clínicos e infraestructura de inteligencia artificial que conecta redes de salud con el sector de las ciencias de la vida para acelerar el desarrollo de medicamentos, validar soluciones de IA y mejorar la atención al paciente. Al recopilar y armonizar datos multimodales de poblaciones diversas, y conectarlos con las herramientas y los flujos de trabajo que impulsan la toma de decisiones, Dandelion permite a las empresas de ciencias de la vida y a los desarrolladores de IA construir el futuro de la medicina de precisión. Fundada por líderes en tecnología de la salud, sistemas hospitalarios y el mundo académico, Dandelion es el socio de confianza para conectar los sistemas médicos con visión de futuro con innovadores de todo el ecosistema de la salud. Más información en www.dandelionhealth.ai.

