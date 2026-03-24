Move & Connect geht eine Partnerschaft mit KORE ein, um nahtlose europaweite IoT-Konnektivität für kritische Branchen bereitzustellen

ATLANTA, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- KORE Group Holdings, Inc. (NYSE: KORE), der globale Hyperscaler im Bereich des Internets der Dinge („IoT") und führender Anbieter von IoT-Konnektivitätslösungen, gab heute eine strategische Allianz mit Move & Connect bekannt, einem französischen Anbieter von IoT-Konnektivitätslösungen mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Connectivity und regionale Markteinführung. Diese Zusammenarbeit verbindet das starke globale Netzwerk von KORE mit der engagierten, praxisorientierten Marktkompetenz von Move & Connect, um die Einführung von IoT-Lösungen für europäische Unternehmen in Schlüsselbranchen wie E-Autoladestationen, Einzelhandel und Smart Farming zu vereinfachen und zu stärken.

„Unsere Partnerschaft mit Move & Connect ist ein Beleg für unser Engagement auf dem europäischen Markt und unsere Strategie, unsere globale Stärke mit lokaler Expertise zu verbinden. Das fundierte Verständnis von Move & Connect für die regionale Landschaft und ihr praxisorientierter Ansatz ergänzen das robuste, globale Netzwerk von KORE perfekt", sagte Niklas Ekarv, Managing Director EAP bei KORE. „Gemeinsam bieten wir nicht nur eine Konnektivitätslösung an; wir ermöglichen Innovation und versetzen Unternehmen in ganz Europa in die Lage, ihre IoT-Ziele mit Zuversicht und Leichtigkeit zu verwirklichen. Wir freuen uns unglaublich über die Möglichkeiten, die diese Zusammenarbeit für Kunden in kritischen Branchen eröffnen wird."

IoT-Betreiber, die Geräte in mehreren Ländern einsetzen, haben lange mit einem fragmentierten Carrier-Ökosystem zu kämpfen gehabt, was zu unzuverlässiger Konnektivität und einem Mangel an einheitlicher Transparenz geführt hat. Bei kritischer Infrastruktur führt jede Unterbrechung – etwa wenn eine EV-Ladestation offline geht oder ein Smart-Farming-Roboter die Verbindung verliert – zu Umsatzverlusten und erheblichen Betriebskosten. Diese Allianz begegnet dieser Herausforderung direkt, indem sie eine einzige, robuste Konnektivitätslösung bereitstellt.

Die Partnerschaft bietet den europäischen Kunden von Move & Connect Zugang zu KOREs nahtloser globaler Konnektivität in mehr als 190 Ländern, die alle über einen einzigen Vertrag und eine einzige API verwaltet werden. Die Konnektivitätsmanagement-Plattform von KORE, die umfangreiche eSIM-Funktionen umfasst, gibt Move & Connect die Fähigkeit und operative Kontrolle, die erforderlich sind, um die anspruchsvollen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.

Move & Connect schließt die Lücke zwischen dieser leistungsstarken globalen Infrastruktur und der betrieblichen Realität fortschrittlicher IoT-Implementierungen. Durch die Kombination seiner fundierten Kenntnisse über die Geräte und Standorte der Kunden mit der globalen Reichweite von KORE bietet Move & Connect Konnektivität auf Unternehmensniveau mit der Reaktionsfähigkeit und dem Fachwissen eines engagierten lokalen Partners.

„Die Infrastruktur von KORE bietet uns die globale Reichweite und Zuverlässigkeit, die unsere Kunden verlangen, während ihre Plattform uns die Kontrolle gibt, darauf aufbauend differenzierte Dienste zu entwickeln", sagte Jérôme Chachuat, CEO und Gründer von Move & Connect. „KORE ist nicht nur ein Konnektivitätsanbieter, sondern ein Partner, mit dem wir gemeinsam innovativ sein können."

Mit Blick auf die Zukunft entwickelt Move & Connect eine eigene, KI-gestützte Analyseebene auf Basis der Netzwerkdaten von KORE. Diese Plattform wird den Kunden beispiellose Einblicke bieten und die Rolle von Move & Connect als strategischer Partner über die reine Konnektivität hinaus weiter festigen.

Informationen zu KORE

KORE ist ein Pionier, Marktführer und vertrauenswürdiger Berater, der geschäftskritische IoT-Lösungen und -Dienstleistungen bereitstellt. Wir ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern, indem wir die Komplexität des IoT vereinfachen. Unser fundiertes IoT-Wissen und unsere Erfahrung, unsere globale Reichweite, maßgeschneiderte Lösungen und unsere Agilität bei der Bereitstellung beschleunigen die Geschäftsergebnisse unserer Kunden und wirken sich wesentlich darauf aus. Weitere Informationen finden Sie unter korewireless.com.

Informationen zu Move & Connect

Move & Connect ist ein französisches IoT-Konnektivitätsunternehmen mit Sitz in Sophia Antipolis. Das Unternehmen bietet weltweit IoT-Konnektivitätslösungen für kritische IoT-Infrastrukturen in verschiedenen Branchen an und verwaltet für seine Kunden den gesamten SIM-Lebenszyklus, damit diese vernetzte Geräte weltweit bereitstellen und skalieren können, ohne Beziehungen zu mehreren Netzbetreibern pflegen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.move-connect.com/

KORE Medienkontakt

Kayleigh Thomas

Marketing Director

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