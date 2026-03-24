Move & Connect s'associe à KORE pour offrir une connectivité IdO paneuropéenne fluide aux industries critiques

ATLANTA, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- KORE Group Holdings, Inc. (NYSE : KORE), l'hyperscaler mondial de l'internet des objets (« IdO ») et l'un des principaux fournisseurs de connectivité IdO, annonce aujourd'hui une alliance stratégique avec Move & Connect, un fournisseur français de solutions de connectivité IdO doté d'une grande expertise en matière de connectivité gérée et de déploiement sur les marchés régionaux. Cette collaboration associe le solide réseau mondial de KORE à l'expertise spécialisée et pratique de Move & Connect pour simplifier et renforcer les déploiements IdO pour les entreprises européennes dans des secteurs critiques tels que la recharge des véhicules électriques, le commerce de détail et l'agriculture intelligente.

« Notre partenariat avec Move & Connect témoigne de notre engagement sur le marché européen et de notre stratégie consistant à combiner notre force mondiale avec l'expertise locale. La connaissance approfondie du paysage régional et l'approche pratique de Move & Connect complètent parfaitement le solide réseau mondial de KORE », déclare Niklas Ekarv, directeur général de l'EAP, KORE. « Ensemble, nous ne nous contentons pas de fournir une solution de connectivité ; nous favorisons l'innovation et donnons aux entreprises de toute l'Europe les moyens de réaliser leurs ambitions en matière d'IdO avec confiance et facilité. Nous sommes très enthousiastes à l'idée des possibilités que cette collaboration offrira à nos clients dans des secteurs critiques. »

Les opérateurs IdO qui déploient des appareils dans plusieurs pays sont depuis longtemps confrontés à un écosystème d'opérateurs fragmenté, ce qui se traduit par une connectivité peu fiable et un manque de visibilité unifiée. Pour les infrastructures critiques, toute interruption, telle que la mise hors service d'un chargeur de véhicules électriques ou la perte de connexion d'un robot agricole intelligent, se traduit par une perte de revenus et des coûts opérationnels importants. Cette alliance relève directement à ce défi en fournissant une solution de connectivité unique et résiliente.

Ce partenariat permet aux clients européens de Move & Connect d'accéder à la connectivité mondiale transparente de KORE dans plus de 190 pays, le tout géré par le biais d'un seul contrat et d'une seule API. La plateforme de gestion de la connectivité de KORE, qui comprend des capacités eSIM étendues, donne à Move & Connect la capacité et le contrôle opérationnel nécessaires pour répondre aux besoins exigeants de ses clients.

Move & Connect comble le fossé entre cette puissante infrastructure mondiale et la réalité opérationnelle des déploiements IdO avancés. En combinant sa connaissance intime des appareils et des zones géographiques des clients avec la portée mondiale de KORE, Move & Connect offre une connectivité de niveau entreprise avec la réactivité et l'expertise d'un partenaire local dévoué.

« L'infrastructure de KORE nous donne la portée mondiale et la fiabilité que nos clients exigent, tandis que leur plateforme nous donne le contrôle nécessaire pour créer des services différenciés », déclare Jérôme Chachuat, CEO et fondateur de Move & Connect. « KORE n'est pas seulement un fournisseur de connectivité, c'est un partenaire avec lequel nous pouvons innover. »

Move & Connect développe une couche analytique propriétaire alimentée par l'IA au-dessus des données du réseau de KORE. Cette plateforme fournira des informations sans précédent aux clients, renforçant ainsi le rôle de Move & Connect en tant que partenaire stratégique au-delà de la simple connectivité.

À propos de KORE

KORE est un pionnier, un leader et un conseiller de confiance qui fournit des solutions et des services IdO critiques. Nous donnons aux organisations de toutes tailles les moyens d'améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux en simplifiant la complexité de l'IdO. Nos connaissances et notre expérience approfondies en matière d'IdO, notre portée mondiale, nos solutions spécifiques et notre souplesse de déploiement accélèrent les résultats commerciaux de nos clients et les influencent de manière significative. Pour plus d'informations, consultez le site korewireless.com.

À propos de Move & Connect

Move & Connect est une société française de connectivité IdO basée à Sophia Antipolis. La société fournit des solutions de connectivité IdO globales pour les infrastructures IdO critiques dans de multiples secteurs verticaux, en gérant le cycle de vie complet de la carte SIM pour ses clients afin de leur permettre de déployer et de faire évoluer les appareils connectés à l'échelle mondiale sans avoir à gérer de multiples relations avec les opérateurs. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.move-connect.com/

KORE, contact avec les médias

Kayleigh Thomas

Directeur marketing

Email : [email protected]

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