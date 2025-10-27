MSI devient le partenaire exclusif PC et ordinateurs portables de la Red Bull League of Its Own

Le partenariat soutient l'équipe T1 et des équipes européennes sur la scène mondiale de l'esport

NEW TAIPEI CITY, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- MSI, le leader mondial du matériel gaming haute performance, est fier d'être le partenaire gaming exclusif PC et ordinateurs portables de la Red Bull League of Its Own. Avec plus de 50 systèmes déployés sur le site, MSI garantit une fiabilité et une puissance sans compromis à chaque instant de la compétition, de la scène principale aux zones d'entraînement.

Cette compétition très attendue sur League of Legends aura lieu le 29 novembre au SAP Garden de Munich, en Allemagne, un site de nouvelle génération situé dans le parc olympique et qui devrait accueillir plus de 10 000 fans. La légendaire équipe coréenne T1 mènera la compétition contre les équipes européennes G2 Esports, Karmine Corp et NNO Old, ainsi que l'équipe favorite Los Ratones, emmenée par le streamer Caedrel.

Le matériel MSI est au service de chaque instant

Plus de 50 configurations MSI pour la scène, la zone d'entraînement et le streaming.

Les PC pour la scène et l'entraînement : les PC MSI sont classés en trois séries principales MEG, MPG et MAG, chacune conçue avec des capacités de performance et des philosophies de conception distinctes pour répondre à un large éventail de besoins des utilisateurs, des exigences des équipes professionnelles d'esports aux performances polyvalentes des créateurs de contenu d'aujourd'hui.



Pour la Red Bull League of Its Own, MSI a déployé des modèles gaming issus des gammes MPG et MAG : MPG Trident AS - Une performance élevée avec un design élégant MAG Infinite S3 - Une conception éprouvée pour une construction durable





MSI MGA x Red Bull

Depuis sa création en 2010, la MSI Gaming Arena (MGA) célèbre la passion, les compétences et l'esprit de compétition des sports électroniques. La MGA incarne l'engagement à long terme de MSI envers la communauté des joueurs, en combinant du matériel de classe mondiale et des innovations révolutionnaires pour aider les joueurs à atteindre des performances de pointe sur la scène mondiale.

Sam Chern, vice-président du marketing chez MSI, déclare : « MSI s'engage à soutenir la scène esports mondiale avec des performances matérielles de pointe. Cette collaboration avec Red Bull n'a pas seulement pour but d'alimenter un tournoi de classe mondiale, elle représente également l'engagement stratégique de MSI dans l'industrie internationale de l'esport. Nous sommes fiers de soutenir l'équipe T1 et les meilleures équipes d'Europe pour offrir aux joueurs et aux fans les moments les plus palpitants de la compétition.

À propos de MSI

MSI est un leader mondial des solutions PC IA, gaming, création de contenu, commerciales et productivité, et IAdO. Grâce à ses capacités de R&D de pointe et à ses innovations axées sur le client, MSI est présent dans plus de 120 pays. Sa gamme complète d'ordinateurs portables, de cartes graphiques, de moniteurs, de cartes mères, d'ordinateurs de bureau, de périphériques, de serveurs, d'IPC, de robots mobiles autonomes, de systèmes d'infotainment et de télématique pour véhicules et de chargeurs pour VE est reconnue dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805199/image_5015680_40525067.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805200/1.jpg