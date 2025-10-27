MSI impulsa su propia Red Bull League como socio exclusivo para PC y portátiles

Apoyando a T1 y a los equipos de élite de Europa en el escenario mundial de los deportes electrónicos

NEW TAIPEI CITY, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- MSI, líder mundial en hardware gaming de alto rendimiento, se enorgullece de ser el socio exclusivo de PC y portátiles gaming de Red Bull League of Its Own. Con más de 50 sistemas de vanguardia implementados in situ, MSI garantiza fiabilidad y potencia de primer nivel para impulsar cada momento de la competición, desde el escenario principal hasta las zonas de entrenamiento.

Este esperado duelo de League of Legends tendrá lugar el 29 de noviembre en el SAP Garden de Múnich, Alemania, un recinto deportivo de nueva generación ubicado en el Parque Olímpico, que recibirá a más de 10.000 aficionados. El legendario equipo coreano T1 liderará la competición contra las potentes escuadras europeas G2 Esports, Karmine Corp y NNO Old, junto con el equipo favorito de la afición, Los Ratones, liderado por el popular streamer Caedrel.

El hardware MSI potencia cada momento

Más de 50 configuraciones MSI: alimentan el escenario, la sala de capacitación y la transmisión.

PC para escenario y entrenamiento : los ordenadores de escritorio para juegos de MSI se clasifican en tres series principales: MEG , MPG y MAG , cada una diseñada con distintas capacidades de rendimiento y filosofías de diseño para abordar una amplia gama de necesidades de los usuarios, desde las demandas de alta precisión de los equipos profesionales de deportes electrónicos hasta los requisitos de rendimiento versátiles de los creadores de contenido actuales.



Para la Red Bull League, MSI ha implementado modelos gaming de las líneas MPG y MAG: MPG Trident AS: alto rendimiento, diseño elegante MAG Infinite S3: base estable, construcción duradera

para satisfacer las necesidades de streaming y producción de contenido in situ de la Red Bull League, MSI ha creado los portátiles de alto rendimiento de la serie Katana. Esta serie logra el equilibrio perfecto entre potencia y portabilidad, diseñados específicamente para gamers. Ofrece un excelente rendimiento de juego y una alta tasa de refresco, todo en un chasis delgado y compacto.

MSI MGA x Red Bull

Desde su fundación en 2010, el MSI Gaming Arena (MGA) ha celebrado la pasión, la habilidad y el espíritu competitivo de los esports. MGA representa el compromiso a largo plazo de MSI con la comunidad gamer, combinando hardware de primera clase e innovación revolucionaria para ayudar a los jugadores a alcanzar el máximo rendimiento a nivel mundial.

Sam Chern, vicepresidente de marketing de MSI, declaró: "MSI se compromete a impulsar el panorama global de los esports con hardware de vanguardia. Esta colaboración con Red Bull no solo busca impulsar un torneo de talla mundial, sino que también representa el compromiso estratégico de MSI con la industria internacional de los esports. Nos enorgullece respaldar a T1 y a los mejores equipos de Europa, garantizando que tanto jugadores como aficionados disfruten de los momentos más emocionantes de la competición".

Acerca de MSI

MSI es líder mundial en soluciones de PC con IA, juegos, creación de contenido, negocios y productividad, y AIoT. Gracias a su capacidad de I+D de vanguardia y a su innovación orientada al cliente, MSI cuenta con una amplia presencia global en más de 120 países. Su completa gama de portátiles, tarjetas gráficas, monitores, placas base, ordenadores de sobremesa, periféricos, servidores, IPC, robots móviles autónomos, sistemas de infoentretenimiento y telemática para vehículos, y cargadores para vehículos eléctricos goza de reconocimiento mundial.