MSI unterstützt die Red Bull League als exklusiver PC- und Laptop-Partner

Unterstützung von T1 und Europas Elite-Teams auf der globalen E-Sport-Bühne

NEW TAIPEI CITY, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- MSI, ein weltweit renommierter Marktführer für leistungsstarke Gaming-Hardware, ist stolz darauf, als exklusiver Partner für Gaming-PC und Laptop-Partner für Red Bull League of Its Own zu fungieren. Mit über 50 hochmodernen Systemen vor Ort sorgt MSI für höchste Zuverlässigkeit und Leistung, um jeden Moment des Wettbewerbs zu begleiten, von der Hauptbühne bis zu den Trainingszonen.

image_5015680_40525067 1

Dieses mit Spannung erwartete League-of-Legends-Duell findet am 29. November im SAP Garden in München statt, einer Sportstätte der neuen Generation im Olympiapark, die Platz für über 10.000 Fans bietet. Das legendäre koreanische Team T1 wird den Wettbewerb gegen die europäischen Spitzenmannschaften G2 Esports, Karmine Corp und NNO Old sowie das bei den Fans beliebte Team Los Ratones unter der Leitung des beliebten Streamers Caedrel anführen.

MSI-Hardware unterstützt jeden Moment

Mehr als MSI-Setups - für die Bühne, den Trainingsraum und den Stream.

Bühne & Training-PCs : Die Gaming-Desktops von MSI sind in drei Kernserien unterteilt - MEG, MPG und MAG-, die jeweils mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen und Designphilosophien ausgestattet sind, um den vielfältigen Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden, von den hohen Präzisionsanforderungen professioneller E-Sport-Teams bis hin zu den vielseitigen Leistungsanforderungen der heutigen Content-Ersteller.



Für die Red Bull League hat MSI Gaming-Modelle aus den MPG- und MAG-Reihen eingesetzt: MPG Trident AS - Starke Leistung, schlankes Design MAG Infinite S3 - Stabiles Fundament, gebaut für Langlebigkeit





MSI MGA x Red Bull

Seit ihrer Gründung 2010 feiert die MSI Gaming Arena (MGA) die Leidenschaft, das Können und den Wettbewerbsgeist des E-Sports. Die MGA verkörpert das langfristige Engagement von MSI für die Gaming-Community und kombiniert erstklassige Hardware mit bahnbrechenden Innovationen, um Spielern zu helfen, auf der globalen Bühne Höchstleistungen zu erzielen.

Sam Chern, Vice President of Marketing bei MSI, erklärte: „MSI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale E-Sport-Szene mit modernster Hardware-Leistung zu unterstützen. Bei dieser Zusammenarbeit mit Red Bull geht es nicht nur darum, ein Weltklasse-Turnier zu unterstützen, sondern auch um das strategische Engagement von MSI für die internationale E-Sport-Branche. Wir sind stolz darauf, T1 und Europas Top-Teams zu unterstützen und sowohl Spielern als auch Fans die spannendsten Momente des Wettbewerbs zu bieten."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805199/image_5015680_40525067.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805200/1.jpg