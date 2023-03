MTN a Huawei podpisujú memorandum o porozumení o zlepšení digitálneho začlenenia a trvalo udržateľného rozvoja v Afrike

BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2023 /PRNewswire/ -- Skupina MTN a Huawei podpísali 27. februára na veľtrhu MWC Barcelona 2023 memorandum o porozumení s cieľom posilniť strategickú spoluprácu v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a štátnej správy (ESG).

Memorandum o porozumení, ktoré bolo podpísané na samite oboch strán na veľtrhu MWC v Barcelone, je v súlade s obchodnou stratégiou Ambition 2025 spoločnosti MTN a stratégiou rozvoja podnikovej udržateľnosti (CSD) spoločnosti Huawei vrátane jej iniciatívy TECH4ALL.

„Popredné digitálne riešenia pre pokrok Afriky možno dosiahnuť iba prostredníctvom sily partnerstiev," povedal Nompilo Morafo, riaditeľ skupiny MTN pre udržateľnosť a podnikové záležitosti. „V spolupráci so spoločnosťami ako je Huawei môžeme spojiť naše technológie a odborné znalosti, aby sme zabezpečili lepší prístup ku konektivite, digitálnym zručnostiam a ekologickejším a udržateľnejším riešeniam v prospech všetkých."

„Veríme, že digitálne technológie sa stanú dôležitou hnacou silou sociálneho rozvoja a urobia svet inkluzívnejším a udržateľnejším," povedal Guo Ping, predseda dozornej rady spoločnosti Huawei.

V oblasti školenia digitálnych zručností poskytuje projekt Huawei DigiTruck bezplatné školenie pre tých, ktorí to najviac potrebujú, vrátane ľudí vo vidieckych komunitách, starších ľudí, nezamestnaných mladých ľudí, dievčat a žien. DigiTruck je mobilná učebňa so solárnym pohonom, prerobená z použitého prepravného kontajnera namontovaného na kamióne, a je vybavená notebookmi, smartfónmi a pripojením 4G.

Druhým projektom na zlepšenie digitálnych zručností je Huawei akadémia IKT, ktorá školí vysokoškolských študentov v zručnostiach v oblasti IKT, ako sú 5G, cloud computing a umelá inteligencia. V súčasnosti existuje 1 900 Huawei akadémií IKT v 110 krajinách, ktoré poskytujú služby približne 150 000 študentom ročne.

Akadémia zručností spoločnosti MTN sa snaží posilniť prepojenie medzi školením v oblasti digitálnych zručností a požiadavkami trhu práce v prospech výrobcov, spotrebiteľov a inovátorov digitálnych technológií. Cieľom partnerstva so spoločnosťou Huawei je urýchliť úsilie o oslovenie ešte väčšieho počtu vidieckych a vzdialených komunít a rozšíriť portfólio dostupných školení v oblasti digitálnych zručností.

Keďže značná časť obyvateľov Afriky žije vo vidieckych oblastiach, spoločnosť MTN sa zaviazala rozširovať svoju sieť do komunít s nedostatočnými službami a stanovila si cieľ 95 % vidieckeho širokopásmového pokrytia do roku 2025. Partnerstvo MTN so spoločnosťou Huawei približuje spoločnosť k jej cieľu. Spoločnosť plánuje rozšíriť počet spoluprác a typy modelov partnerstva, ktoré má zavedené.

MTN a Huawei spolupracujú na nasadení RuralStar, cenovo dostupného riešenia pripojenia na poskytovanie online prístupu do vzdialených a vidieckych komunít. Riešenie prekonáva tradičné prekážky, ktoré spôsobujú, že pripojenie k sieti v takýchto scenároch nie je pre operátorov životaschopné, a po dokončení prvého overenia koncepcie RuralStar na svete v Ghane v roku 2017 rozšíri spoluprácu medzi partnermi.

Pokiaľ ide o zníženie emisií uhlíka, spoločnosť Huawei podporí záväzok spoločnosti MTN minimalizovať svoj vplyv na planétu a dosiahnuť do roku 2040 čisté nulové emisie. Partneri budú pracovať na dekarbonizácii telekomunikačnej infraštruktúry operátora, ktorá zahŕňa lokality rádiovej prístupovej siete (RAN), transportné siete, úložiská a dátové centrá. Dosiahnutie dekarbonizácie siete sa uskutoční kombináciou technológií energetickej účinnosti a uplatňovaním inovatívnych ekologických riešení.

TECH4ALL je dlhodobá iniciatíva a akčný plán spoločnosti Huawei v oblasti digitálneho začlenenia. Cieľom projektu TECH4ALL, ktorý je podporovaný inovatívnymi technológiami a partnerstvami, je pomôcť podporiť začlenenie a udržateľnosť v digitálnom svete.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all

Skupina MTN, založená v roku 1994, je popredným operátorom na rozvíjajúcom sa trhu s jasnou víziou viesť k poskytovaniu odvážneho nového digitálneho sveta našim zákazníkom. Inšpiruje nás naše presvedčenie, že každý si zaslúži výhody moderného prepojeného života. Skupina MTN je kótovaná na burze cenných papierov JSE v Južnej Afrike pod akciovým kódom „MTN". Našou stratégiou je Ambition 2025: Špičkové digitálne riešenia pre pokrok Afriky.

