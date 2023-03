MTN e Huawei assinam MoU sobre formas de melhorar a inclusão digital e o desenvolvimento sustentável na África

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em 27 de fevereiro de 2023, o MTN Group e a Huawei assinaram um memorando de entendimento (MoU), no MWC Barcelona, para fortalecer a cooperação estratégica na área de meio ambiente, social e governança (ESG).

Assinado no encontro organizado pelas duas partes no MWC Barcelona, o MoU está alinhado com a estratégia de negócios Ambition 2025 do MTN e com a estratégia de desenvolvimento de sustentabilidade corporativa (CSD) da Huawei, que inclui sua iniciativa TECH4ALL.

Cerimônia de assinatura de MTN Group e Huawei ESG MoU

"Soluções digitais líderes para o progresso da África só podem ser conseguidas por meio do poder das parcerias", disse Nompilo Morafo, diretor de sustentabilidade e assuntos corporativos do MTN Group. "Ao trabalhar com empresas como a Huawei, podemos unir nossas tecnologias e experiência para promover um maior acesso à conectividade, às competências digitais e a soluções mais ecológicas e sustentáveis para o benefício de todos."

"Acreditamos que a tecnologia digital irá se tornar uma força importante que impulsionará o desenvolvimento social e tornará o mundo mais inclusivo e sustentável", disse Guo Ping, presidente da Huawei Supervisory Board.

Na área de treinamento em habilidades digitais, o projeto Huawei DigiTruck oferece treinamento gratuito para os mais necessitados, incluindo pessoas em comunidades rurais, idosos, jovens desempregados e meninas e mulheres. Convertido em um contêiner de transporte usado montado em um caminhão, o DigiTruck é uma sala de aula móvel alimentada por energia solar equipada com laptops, smartphones e conectividade 4 G.

Um segundo projeto para aprimorar as habilidades digitais é o Academia ICT da Huawei, que treina estudantes universitários em habilidades de TIC, como 5 G, computação em nuvem e IA. Atualmente, existem 1.900 Academias ICT da Huawei em 110 países, atendendo cerca de 150.000 alunos por ano.

A Academia de Habilidades do MTN busca aumentar a conexão entre o treinamento de habilidades digitais e os requisitos do mercado de trabalho para beneficiar produtores, consumidores e inovadores de tecnologias digitais. A parceria com a Huawei busca acelerar os esforços para alcançar ainda mais comunidades rurais e remotas e ampliar o portfólio de treinamentos disponíveis em habilidades digitais.

Com uma parte significativa da população da África vivendo em áreas rurais, o MTN está comprometido em expandir sua rede para comunidades carentes e estabeleceu uma meta de cobertura de banda larga rural de 95% até 2025. A parceria do MTN com a Huawei aproxima a empresa de seu objetivo. A empresa pretende expandir o número de colaborações e os tipos de modelos de parceria implementados.

O MTN e a Huawei estão colaborando na implementação do RuralStar, uma solução de conectividade acessível para oferecer acesso on-line a comunidades remotas e rurais. A solução supera as barreiras tradicionais que tornam a conectividade de rede nesses cenários inviável para as operadoras e ampliará a colaboração entre os parceiros, após a conclusão da primeira prova de conceito da RuralStar do mundo em Gana, em 2017.

Em termos de redução das emissões de carbono, a Huawei apoiará o compromisso do MTN de minimizar seu impacto sobre o planeta e atingir zero emissão de carbono até 2040. Os parceiros trabalharão para descarbonizar a infraestrutura de telecomunicações da operadora, abrangendo locais Rede de Acesso a Rádio (RAN), redes de transporte, armazenamento e data centers. A conquista da descarbonização da rede será feita por meio de uma combinação de tecnologias de eficiência energética e da aplicação de soluções ecológicas inovadoras.

Sobre a Huawei TECH4ALL

A TECH4ALL é a iniciativa e o plano de ação de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Habilitada por tecnologias inovadoras e parcerias, a iniciativa TECH4ALL foi desenvolvida para ajudar a promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital.

Para mais informações, acesse o site da Huawei TECH4ALL em https://www.huawei.com/en/tech4all

Siga-nos no Twitter:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Sobre o MTN Group

Lançado em 1994, o MTN Group é uma operadora líder em mercados emergentes com uma visão clara para liderar a entrega de um novo mundo digital arrojado a nossos clientes. Estamos inspirados por nossa convicção de que todos merecem os benefícios de uma vida moderna conectada. O MTN Group está listado na JSE Securities Exchange da África do Sul sob o código "MTN". Nossa estratégia é Ambition 2025: soluções digitais líderes para o progresso da África.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014155/MTN_Group_Huawei_ESG_MoU_Signing_Ceremony.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei