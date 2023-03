MTN i Huawei podpisują memorandum porozumienia w sprawie rozszerzenia e-integracji i zrównoważonego rozwoju w Afryce

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- 27 lutego, podczas kongresu MWC Barcelona 2023, Grupa MTN i Huawei podpisały memorandum porozumienia (ang. Memorandum of Understanding, MoU) w sprawie wzmocnienia współpracy strategiczne w obszarze środowiska, spraw społecznych i ładu (ang. Environmental, Social, and Governance, ESG).

MTN Group and Huawei ESG MoU Signing Ceremony

Memorandum podpisane podczas szczytu zorganizowanego przez strony podczas MWC Barcelona wpisuje się w strategię biznesową MTN Ambition 2025 oraz wdrażaną przez Huawei strategię korporacyjnego zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Development, CSD), obejmującą inicjatywę TECH4ALL

„Czołową pozycję w dziedzinie rozwiązań cyfrowych na rzecz rozwoju Afryki można uzyskać tylko dzięki nawiązywaniu partnerstw – powiedział dyrektor główny Grupy MTN ds. zrównoważonego rozwoju i spraw korporacyjnych Nompilo Morafo. – Współpraca z firmami takimi jak Huawei pozwala na połączenie naszych technologii i wiedzy specjalistycznej, aby zapewniać lepszy dostęp do łączności, umiejętności cyfrowych oraz bardziej ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań z korzyścią dla wszystkich".

„Jesteśmy przekonani, że technologia cyfrowa stanie się ważną siłą napędową rozwoju społecznego, większej inkluzywności i zrównoważenia świata" – powiedział Guo Ping, prezes Rady Nadzorczej Huawei.

Stworzony przez Huawei projekt DigiTruck z dziedziny doskonalenia umiejętności cyfrowych zapewnia bezpłatne szkolenia dla najmniej uprzywilejowanych, w tym mieszkańców obszarów wiejskich, osób starszych, bezrobotnych młodych oraz dziewcząt i kobiet. DigiTruck to, przerobiona ze zużytego kontenera transportowego mobilna szkolna sala zasilana panelami solarnymi i wyposażona w laptopy, smartfony i sieć 4G.

Drugim projektem w obszarze doskonalenia umiejętności cyfrowych jest Akademia ICT Huawei, w której ramach studenci uczelni wyższych są szkoleni w zakresie takich umiejętności informacyjno-komunikacyjnych, jak sieć 5G, chmura obliczeniowa i SI. Dziś w 110 krajach funkcjonuje 1900 akademii Huawei ICT szkolących 150 000 studentów rocznie.

Celem działalności Akademii Umiejętności Grupy MTN jest łączenie szkoleń umiejętności cyfrowych z wymaganiami rynku pracy, na czym skorzystają producenci, konsumenci i innowatorzy technologii cyfrowych. Współpraca z Huawei ma przyspieszyć tempo działań adresowanych do najbardziej oddalonych obszarów wiejskich i społeczności, a także poszerzyć ofertę dostępnych szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych.

Ponieważ znaczna część ludności Afryki zamieszkuje obszary wiejskie, MTN zamierza objąć posiadaną siecią najmniej uprzywilejowane społeczności oraz wyznaczyła sobie cel pokrycia siecią szerokopasmową 95% obszarów wiejskich do 2025 r. Współpraca MTN z Huawei zbliży spółkę do osiągnięcia tego celu. Spółka planuje rozszerzenie grona partnerów oraz liczby modeli partnerstwa.

MTN i Huawei wspólnie pracują nad wdrożeniem RuralStar, niedrogiego rozwiązania sieciowego zapewniającego społecznościom oddalonym i wiejskim dostęp do sieci. Rozwiązanie to pozwala na ominięcie tradycyjnych przeszkód związanych z brakiem dostępu do sieci w tych społecznościach, a po ukończeniu testów pierwszej na świecie koncepcji RuralStar zapoczątkowanej w Ghanie w 2017 r. przyczyni się do rozszerzenia współpracy z partnerami.

Jeśli chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, Huawei wesprze MTN w dążeniu do ograniczenia śladu węglowego na Ziemi oraz osiągnięcia zeroemisyjności do 2040 r. Partnerzy wspólnie podejmą działania na rzecz dekarbonizacji infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych, między innymi rozbudują sieć dostępu radiowego (ang. Radio Access Network, RAN) sieci transportowe, infrastrukturę magazynową i centra danych. Cel dekarbonizacji zostanie osiągnięty dzięki wykorzystaniu technologii z zakresu efektywności energetycznej i innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Huawei TECH4ALL

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa i plan działania Huawei na rzecz e-integracji. TECH4ALL, wspomagana nowatorskimi technologiami i partnerstwami, ma promować inkluzywność i zrównoważenie w świecie cyfrowym.

Grupa MTN

Założona w 1994 r. Grupa MTN to czołowy operator rynku wschodzącego kierujący się klarowną wizją włączenia naszych klientów do nowego świata cyfrowego. Inspiruje nas przekonanie, że każdy zasługuje na czerpanie ze zdobyczy nowoczesnego, połączonego świata. Grupa MTN jest notowana na JSE, giełdzie papierów wartościowych Afryki Południowej pod wspólnym kodem „MTN". Nasza strategia to Ambition 2025: rozwiązania cyfrowe w służbie rozwoju Afryki.

