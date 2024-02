MWC 2024 | Huawei lance le premier réseau central intelligent 5.5G au monde, avançant vers un monde intelligent

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC 2024, Huawei a organisé un événement de lancement d'une nouvelle solution de produit, où George Gao, président de la gamme de produits Huawei Cloud Core Network, a présenté la solution de réseau intelligent 5.5G. 2024 est la première année de commercialisation de la 5.5G, avec le réseau central intelligent 5.5G, comme une partie importante de la 5.5G, intégrant l'intelligence de service, l'intelligence de réseau et l'intelligence de maintenance et d'exploitation. La technologie 5.5G améliorera à la fois la valeur commerciale et le potentiel de développement.

George Gao delivering a keynote speech

L'intelligence de service accroît la rentabilité des services d'appel

En 2023, New Calling a été mis en service commercial pour desservir jusqu'à 50 millions d'abonnés dans 31 provinces de Chine. Il a également été testé en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, et devrait être commercialisé dans ces régions en 2024.

Comme l'a déclaré George, la première solution New Calling-Advanced de l'industrie lancée par Huawei englobe des capacités d'interaction améliorées basées sur l'intelligence et les canaux de données ; elle nous amène à une ère de communication multimodale et aide les opérateurs à reconstruire leur configuration de service. En outre, Huawei a également introduit la fonction de communication multimodale (MCF) pour permettre aux utilisateurs de contrôler les avatars numériques par la voix pendant les appels, offrant une expérience d'appel plus personnalisée. Une entreprise peut également personnaliser son propre avatar en tant qu'ambassadeur de l'entreprise pour promouvoir sa marque.

L'intelligence de réseau permet de monétiser l'expérience et de différencier les opérations

Depuis longtemps, les opérateurs s'efforcent de monétiser le trafic sur les réseaux MBB. Cependant, il existe trois lacunes techniques : l'expérience de l'utilisateur n'est pas évaluable, il n'y a pas d'optimisation dynamique et les opérations ne sont pas en boucle fermée. Pour combler ces lacunes, Huawei a lancé la première solution d'expérience personnalisée intelligente (IPE) de l'industrie, qui vise à aider les opérateurs à ajouter des privilèges d'expérience aux forfaits de services et à mieux monétiser les expériences différenciées.

Dans l'industrie, le plan utilisateur sur le réseau central traite et transmet généralement un flux de service à l'aide d'une vCPU. À mesure que les services à fort trafic augmentent, tels que la vidéo HD 2K ou 4K et le streaming en direct, des microexplosions et des flux d'éléphants se produisent fréquemment. Il est donc plus probable qu'une vCPU soit surchargée, provoquant une perte de paquets. Pour résoudre ce problème, Huawei lance Intelligent UDG. Selon George, il s'agit du premier produit Intelligent UDG de l'industrie qui peut offrir des expériences supérieures omniprésentes de 10 Gb/s.

L'intelligence de maintenance et d'exploitation assure une stabilité et une efficacité élevées du réseau

Grâce au grand modèle multimodal, l'assistant numérique et l'expert numérique (DAE) réduit la charge de travail de maintenance et d'exploitation et améliore l'efficacité de maintenance et d'exploitation. Il transforme la maintenance et l'exploitation basées sur le cloud, passant d'un système « experts+outils » à un système « DAE+assistance manuelle ». Avec le DAE, 80 % des tickets de problèmes peuvent être traités automatiquement, ce qui est beaucoup plus efficace qu'un traitement manuel à 100 % comme c'était le cas auparavant. Le DAE permet également une maintenance et une exploitation axées sur l'intention, ce qui évite les prises de décision manuelles. Auparavant, il fallait généralement plus de cinq ans pour former des experts dans un seul domaine, mais le grand modèle multimodal peut maintenant être entraîné et mis à jour en quelques semaines.

Le MWC Barcelona 2024 se déroulera du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Lors de cet événement, Huawei présentera ses tout derniers produits et solutions sur le stand 1H50 du Hall 1 du centre de conférences Fira Gran Via.

En vue du lancement commercial de la 5.5G en 2024, Huawei collabore avec des opérateurs et des partenaires du monde entier afin de poursuivre de nouvelles innovations passionnantes dans les réseaux, le cloud et l'intelligence. Ensemble, nous allons stimuler l'activité 5G et favoriser un écosystème industriel florissant, créant ainsi une nouvelle ère pour la transformation numérique intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024 .

Demandes de renseignements des médias :

[email protected]