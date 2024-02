MWC 2024 | Huawei stellt das weltweit erste intelligente 5.5G-Kernnetz vor, das den Weg zu einer intelligenten Welt weist

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Während des MWC 2024 hielt Huawei eine Veranstaltung zur Einführung neuer Produktlösungen ab, auf der George Gao, Präsident der Huawei Cloud Core Network Product Line, die intelligente 5.5G-Kernnetzlösung vorstellte. 2024 ist das erste Jahr für die Kommerzialisierung von 5.5G, wobei das intelligente 5.5G-Kernnetz als wichtiger Teil von 5.5G Service Intelligence, Network Intelligence und O&M Intelligence umfasst. Die 5.5G-Technologie wird sowohl den Geschäftswert als auch das Entwicklungspotenzial verbessern.

George Gao delivering a keynote speech

Service Intelligence erweitert die Rentabilität von Anrufdiensten

2023 wurde New Calling in Betrieb genommen, um bis zu 50 Millionen Teilnehmer in 31 Provinzen Chinas zu bedienen. Es wurde auch in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum verifiziert und soll 2024 in diesen Regionen auf den Markt kommen.

Wie George erklärte, umfasst die von Huawei eingeführte branchenweit erste New Calling-Advanced-Lösung erweiterte Intelligenz und auf Datenkanälen basierende Interaktionsmöglichkeiten; sie führt uns in ein Zeitalter der multimodalen Kommunikation und hilft den Betreibern bei der Neugestaltung ihrer Dienste. Darüber hinaus hat Huawei die multimodale Kommunikationsfunktion (MCF) eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, digitale Avatare während eines Anrufs über die Stimme zu steuern und so ein personalisiertes Anruferlebnis zu schaffen. Ein Unternehmen kann auch seinen eigenen Avatar als Unternehmensbotschafter anpassen, um sein Branding zu fördern.

Netzwerk-Intelligenz ermöglicht Erlebnis-Monetarisierung und differenzierten Betrieb

Seit langem bemühen sich die Betreiber um die Monetarisierung des Datenverkehrs in MBB-Netzen. Allerdings gibt es drei technische Lücken: keine bewertbare Benutzererfahrung, keine dynamische Optimierung und kein geschlossener Kreislauf. Um diese Lücken zu schließen, hat Huawei die branchenweit erste Intelligent Personalized Experience (IPE)-Lösung auf den Markt gebracht, die Betreibern dabei helfen soll, Servicepakete um Erlebnisprivilegien zu erweitern und differenzierte Erlebnisse besser zu monetarisieren.

In der Industrie wird auf der Benutzerebene des Kernnetzes normalerweise ein Dienstfluss mit einer vCPU verarbeitet und weitergeleitet. Mit der Zunahme von Diensten mit hohem Datenverkehr, wie 2K- oder 4K-HD-Videos und Live-Streaming, treten häufig Microbursts und Elefantenströme auf. Es ist daher wahrscheinlicher, dass eine vCPU überlastet wird und es zu Paketverlusten kommt. Um dieses Problem zu lösen, veröffentlicht Huawei das intelligente UDG. Laut George ist dies das branchenweit erste intelligente UDG-Produkt, das allgegenwärtige, überlegene 10-Gbit/s-Erlebnisse liefern kann.

O&M-Intelligenz sorgt für hohe Netzstabilität und Effizienz

Mit Hilfe des multimodalen Großmodells reduziert der Digitale Assistent & Digitale Experte (DAE) den Arbeitsaufwand für die Wartung und Instandhaltung und verbessert die Effizienz der Wartung und Instandhaltung. Die Cloud-basierte O&M wird von „Experten+Werkzeugen" zu einer intelligenzzentrierten „DAE+manuelle Unterstützung". Mit DAE können 80 % der Problem-Tickets automatisch bearbeitet werden, was sehr viel effizienter ist als eine 100 %ige manuelle Bearbeitung, wie sie früher üblich war. DAE ermöglicht auch ein absichtsgesteuertes O&M und vermeidet manuelle Entscheidungen. Früher dauerte es in der Regel mehr als fünf Jahre, um Experten in einem einzigen Bereich heranzuziehen, doch jetzt kann das multimodale Großmodell innerhalb weniger Wochen trainiert und aktualisiert werden.

Der MWC Barcelona 2024 findet vom 26. bis 29. Februar in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen.

Mit der kommerziellen Einführung von 5.5G 2024 arbeitet Huawei mit Betreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um aufregende neue Innovationen in den Bereichen Netzwerke, Cloud und Intelligenz zu entwickeln. Gemeinsam werden wir das 5G-Geschäft vorantreiben und ein florierendes Branchen-Ökosystem fördern, um eine neue Ära der intelligenten digitalen Transformation zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

Medienanfragen:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2348576/George_Gao_delivering_a_keynote_speech.jpg