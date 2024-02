MWC 2024 | Huawei und The Tolly Group veröffentlichen Testbericht für L4 Data Center Autonomous Driving Network Solution

- Förderung der kontinuierlichen industriellen Modernisierung

BARCELONA, Spanien, 28. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem Huawei IP Club Carnival, der während des MWC Barcelona 2024 stattfand, haben Huawei und The Tolly Group den Testbericht für die Level 4 (L4) Netzwerklösung für autonomes Fahren in Rechenzentren vorgestellt. Der Bericht zeigt, dass die Lösung von Huawei eine beeindruckende Gesamtnote von 4,02 (von 5,0) erhielt und die einzige Lösung in der Branche ist, die von Tolly bewertet wurde, die autonomes Fahren in L4-Rechenzentren implementiert.

L4 data center autonomous driving network test report release

Laut den Bewertungen von Tolly, die auf dem Indexsystem für autonomes Fahren von Rechenzentrumsnetzwerken basieren, zeigt die Huawei CloudFabric-Lösung eine außergewöhnliche Leistung in Bezug auf Bereitstellungseffizienz und -genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Wartungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Netzwerkleistungsoptimierung.

Arthur Wang, Präsident der Data Center Network Domain bei der Huawei Data Communication Product Line, führt die Entwicklung der autonomen Netzwerklösung für Rechenzentren von Huawei von L3.5 auf L4 auf das tiefgreifende Verständnis des Unternehmens für Kundenprobleme und Serviceszenarien in Branchen wie Finanzen, Behörden und Fertigung sowie auf gemeinsame Innovationsprojekte mit führenden Kunden zurück. Er unterstreicht das stetige Engagement von Huawei, mit Kunden und Industriepartnern zusammenzuarbeiten, um Rechenzentrumsnetzwerke in die Ära des hochgradig autonomen Fahrens zu bringen.

Kevin Tolly, Gründer und Geschäftsführer der Tolly Group, lobt die Super-Konnektivitätslösung CloudFabric 3.0 von Huawei für die Einführung der digitalen Netzwerkkartenfunktion in Rechenzentrumsnetzwerken. Diese Innovation bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf eine einheitliche Orchestrierung, Simulation und Verifizierung sowie eine integrierte Anwendungs- und Netzwerk-O&M für heterogene Multi-Cloud-Netzwerke. Darüber hinaus werden die intelligenten O&M-Funktionen von Allzweck-Computernetzwerken auf Multi-Architektur-Computernetzwerke ausgeweitet, die sowohl intelligente als auch Allzweck-Computer umfassen.

Der Testbericht unterstreicht nicht nur die Innovationskraft und Führungsrolle von Huawei im Bereich der autonomen Netzwerke für Rechenzentren, sondern liefert auch einen klaren Entwicklungspfad für Unternehmen, die sich auf den Weg der intelligenten digitalen Transformation begeben. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um die weit verbreitete Einführung von L4-Netzwerktechnologien für autonomes Fahren in Rechenzentren zu fördern. Diese konzertierte Anstrengung zielt darauf ab, Rechenzentrumsnetzwerke auf dem Weg in das Zeitalter des autonomen Fahrens zu beschleunigen, das sich durch agile Geschäftsabläufe, eine unvergleichliche Benutzererfahrung und eine optimierte Betriebs- und Wartungseffizienz auszeichnet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349856/image.jpg