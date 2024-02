MWC 2024 | Huawei et le groupe Tolly publient un rapport de test pour la solution de réseau de conduite autonome L4 Data Center

— Favoriser la mise à niveau continue du secteur industriel

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du carnaval du Huawei IP Club organisé dans le cadre du MWC Barcelona 2024, Huawei et le groupe Tolly ont dévoilé le rapport de test de la solution de réseau de conduite autonome de centre de données de niveau 4 (L4). Le rapport révèle que la solution de Huawei a reçu un score global impressionnant de 4,02 (sur 5,0), et est la seule solution du secteur évaluée par Tolly pour mettre en œuvre la conduite autonome de centre de données de niveau 4 (L4).

L4 data center autonomous driving network test report release

Selon les évaluations de Tolly basées sur le système d'index de conduite autonome des réseaux de centres de données, la solution Huawei CloudFabric démontre des performances exceptionnelles en matière d'efficacité et de précision du déploiement, de convivialité, de maintenabilité, de fiabilité et d'optimisation des performances du réseau.

Arthur Wang, président du Data Center Network Domain chez Huawei Data Communication Product Line, attribue l'évolution de la solution de réseau de conduite autonome de centre de données de Huawei de L3.5 à L4 à la compréhension approfondie de l'entreprise des difficultés des clients et des scénarios de service dans des secteurs tels que la finance, le gouvernement et la fabrication, ainsi qu'à ses projets d'innovation conjoints avec des clients de premier plan. Il souligne l'engagement ferme de Huawei à collaborer avec les clients et les partenaires industriels pour faire progresser les réseaux de centres de données à l'ère de la conduite hautement autonome.

Kevin Tolly, fondateur et PDG du groupe Tolly, a fait l'éloge de la solution de super-connectivité CloudFabric 3.0 de Huawei pour l'introduction de la fonctionnalité de carte numérique du réseau dans les réseaux de centres de données. Cette innovation offre des avantages significatifs en termes d'orchestration, de simulation et de vérification unifiées, ainsi que d'application intégrée et d'exploitation et maintenance du réseau pour les réseaux hétérogènes multi-cloud. En outre, elle étend les capacités d'exploitation et de maintenance intelligentes des réseaux informatiques à usage général aux réseaux informatiques multi-architectures qui incluent à la fois l'informatique intelligente et l'informatique à usage général.

Le rapport de test souligne non seulement l'innovation et le leadership de Huawei dans le domaine des réseaux de conduite autonome des centres de données, mais fournit également une trajectoire de développement claire pour les entreprises qui se lancent dans la transformation numérique intelligente. À l'avenir, Huawei continuera à collaborer avec ses partenaires industriels pour promouvoir l'adoption généralisée des technologies de réseau de conduite autonome de centre de données L4. Cet effort concerté vise à accélérer les réseaux de centres de données vers l'ère de la conduite autonome, caractérisée par des opérations commerciales agiles, une expérience utilisateur inégalée et une efficacité d'exploitation et de maintenance rationalisée.