MWC 2024 | Huawei i The Tolly Group publikują sprawozdanie z badań nad siecią centrów danych L4 do jazdy autonomicznej

BARCELONA, Hiszpania, 28 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas wydarzenia Huawei IP Club Carnival odbywającego się w ramach MWC Barcelona 2024 Huawei i The Tolly Group zaprezentowały sprawozdanie z badań nad rozwiązaniem z zakresu sieci centrów danych poziomu 4 (L4) do jazdy autonomicznej. Według sprawozdania rozwiązanie otrzymało imponującą ogólną ocenę 4,02 (na 5,0) i stanowi jedyne rozwiązanie w branży poddane ocenie Tolly do jazdy autonomicznej w oparciu o centra danych poziomu L4.

L4 data center autonomous driving network test report release

Według ocen Tolly bazujących na systemie wskaźników sieci centrów danych do jazdy autonomicznej rozwiązanie Huawei CloudFabric wskazuje na wyjątkową efektywność i dokładność wdrażania, użyteczność, możliwość utrzymania, niezawodność i optymalizację działania sieci.

Arthur Wang, prezes ds. sieci centrów danych linii produktów Huawei do transmisji danych, przypisuje rozwój rozwiązania centrum danych Huawei do autonomicznej jazdy z poziomu L3.5 do L4 głębokiemu zrozumieniu przez firmę najbardziej palących potrzeb klientów i scenariuszy usług w różnych sektorach, np. finansowym, rządowym i produkcyjnym, a także wspólnym projektom innowacyjnym z udziałem czołowych klientów. Wang podkreśla niezachwiane zobowiązanie Huawei do współpracy z klientami i partnerami branżowymi w celu rozwoju sieci centrów danych w kierunku wysoce autonomicznej jazdy.

Kevin Tolly, założyciel i dyrektor generalny The Tolly Group, docenił rozwiązanie Huawei CloudFabric 3.0 zapewniające superłączność za wprowadzenie funkcji sieciowych map cyfrowych do sieci centrów danych. Ta innowacja oferuje znaczne korzyści pod względem ujednoliconej automatyzacji, symulacji i weryfikacji, a także zintegrowanej eksploatacji i utrzymania aplikacji i sieci w przypadku niejednorodnych sieci obejmujących wiele chmur. Ponadto rozwiązanie zapewnia inteligentne funkcje eksploatacji i utrzymania od sieci obliczeniowych ogólnego przeznaczenia po sieci wieloarchitekturowe, obejmując zarówno przetwarzanie inteligentne, jak i ogólne.

Sprawozdanie z badania nie tylko podkreśla innowacyjność i czołową pozycję Huawei w dziedzinie sieci centrów danych do jazdy autonomicznej, ale również przedstawia wyraźny kierunek rozwoju dla przedsiębiorstw rozpoczynających inteligentną transformacje cyfrową. W przyszłości Huawei zamierza kontynuować współpracę z partnerami branżowymi w celu wspierania szerokiego zastosowania technologii sieci centrów danych do jazdy autonomicznej. Wspólne przedsięwzięcie ma na celu przyspieszyć nadejście ery sieci centrów danych do jazdy autonomicznej, którą mają charakteryzować dynamiczne działania biznesowe, niezrównane wrażenia użytkownika i zwiększona efektywność eksploatacji i utrzymania.

