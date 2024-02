MWC 2024 | Réseau de base ADN de Huawei : remodeler les opérations d'exploitation et de maintenance basées sur le cloud pour évoluer vers le L4

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ --

Les réseaux autonomes sont devenus un acquis dans le secteur

Les réseaux autonomes ont connu un essor considérable ces dernières années et sont désormais largement acceptés par l'industrie. En 2023, 66 partenaires mondiaux ont contribué à la cinquième édition du livre blanc du TM Forum sur les réseaux autonomes, une quarantaine d'entreprises ont signé le Manifeste des réseaux autonomes et les principaux opérateurs ont proposé leurs différentes stratégies en matière de réseaux autonomes.

Avec une livraison agile, une grande fiabilité et une expérience optimisée, le réseau central ADN de Huawei accélère la transformation numérique et intelligente.

La solution ADN (Autonomous Driving Network) de Huawei pour les réseaux centraux développe des capacités d'automatisation et d'intelligence de bout en bout tout au long du cycle de vie des réseaux centraux, couvrant la planification, la construction, la maintenance et l'optimisation, offrant aux opérateurs de télécommunications une livraison agile, une grande fiabilité et une expérience optimisée. Lors de la planification et de la construction du réseau, le déploiement de CDCT, l'automatisation basée sur les intentions et les mises à niveau canary du réseau sont utilisés pour réaliser des changements de réseau efficaces et sécurisés (tels que les mises à niveau et l'expansion) et un déploiement rapide des services. En ce qui concerne la maintenance du réseau, les jumeaux numériques et les algorithmes intelligents sont utilisés pour identifier rapidement les risques potentiels et rectifier les défauts, garantissant ainsi une grande stabilité du réseau. Quant à l'optimisation du réseau, cette solution garantit une expérience déterministe aux particuliers et aux entreprises grâce à l'identification des utilisateurs ayant une mauvaise qualité d'expérience et à l'assurance des accords de niveau de service, ce qui réduit considérablement les plaintes des utilisateurs. Actuellement, cette solution a été appliquée avec succès dans de nombreux réseaux d'opérateurs de premier plan, accélérant ainsi la mise en œuvre des stratégies relatives aux réseaux autonomes.

Les opérateurs ont revu à la hausse leurs attentes en matière d'efficacité de l'exploitation et de la gestion, de stabilité du réseau et d'expertise des employés.

Il convient de noter qu'avec l'introduction de la technologie native du cloud et de la convergence totale, le réseau central devient encore plus complexe et les coûts d'exploitation et de maintenance augmentent. En outre, les incidents liés au réseau central sont en augmentation dans le monde entier, entraînant d'énormes pertes économiques et de valeur de la marque pour les opérateurs. Dans ce contexte, les opérateurs exigent non seulement un réseau central fiable avec une grande efficacité en matière d'exploitation et de maintenance, mais aussi une formation plus efficace pour les ingénieurs d'exploitation et de maintenance. Il faut généralement entre un et trois ans pour qu'un ingénieur qualifié en réseaux centraux devienne compétent dans un domaine donné, et il faut davantage de temps pour qu'un ingénieur qualifié devienne un expert de niveau supérieur. Cependant, ce processus prend du temps et implique souvent des quantités importantes d'énergie dans un travail quotidien fastidieux. Il s'agit en fait d'un gaspillage de main-d'œuvre de grande valeur.

Renforcer la stabilité au niveau du réseau pour remodeler les opérations d'exploitation et de maintenance basées sur le cloud et résoudre les problèmes de l'industrie grâce à l'innovation technologique

L'émergence de modèles de base a sans aucun doute changé la donne en ce qui concerne la résolution des problèmes de l'industrie. La solution ADN de Huawei vise à mener l'industrie grâce à une innovation continue. En se penchant sur les points problématiques des opérateurs en matière d'exploitation et de gestion et sur les flux de travail liés au déploiement des services, au dépannage et au traitement des plaintes, la solution résout les problèmes de l'industrie grâce à des technologies avancées telles que les jumeaux numériques, les modèles de base et l'automatisation axée sur les intentions. Sur la base de l'expertise, des données et de l'expérience acquises au cours des trois dernières décennies en matière d'exploitation et d'entretien des réseaux centraux, nous avons mis au point le premier modèle de base multimodal utilisé pour l'exploitation et l'entretien des réseaux centraux, ainsi que l'assistant numérique et l'expert numérique (DAE) basés sur le modèle de base. Grâce à une collaboration intelligente entre plusieurs agents, le DAE permet une classification automatique des plaintes, une analyse automatique des alarmes et une détection, une analyse, une décision et un traitement rapides des défaillances, convertissant l'exploitation et la maintenance du réseau de « l'homme+outil » à « l'homme+intelligence ». Cette solution offre une grande stabilité au niveau du réseau pour l'exploitation et la maintenance basée sur le cloud jusqu'au L4 et évite d'avoir à accroître continuellement le personnel d'exploitation et de maintenance.

Le MWC 2024 se déroulera du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera le premier modèle de base multimodal de l'industrie utilisé pour l'exploitation et la maintenance du réseau central, ainsi que des assistants numériques et des experts alimentés par les modèles de base. Huawei se réjouit de travailler avec des partenaires industriels mondiaux pour innover, promouvoir le développement des réseaux autonomes et aider les opérateurs à accélérer la transformation numérique-intelligente.

