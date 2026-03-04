MWC 2026 | Fibocom dévoile sa solution ECR IA, ouvrant la voie à une nouvelle ère de distribution intelligente

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC 2026, Fibocom a présenté sa solution de caisse enregistreuse électronique (ECR) à intelligence artificielle de nouvelle génération pour les scénarios de distribution automatisée et intelligente.

ECR IA

Propulsée par la plateforme IoT haute performance Genio 520/720 de MediaTek, cette solution se distingue par une évolutivité exceptionnelle et la prise en charge de l'intégration de grands modèles directement sur l'appareil, permettant ainsi aux distributeurs du monde entier d'offrir des expériences de vente plus intelligentes, rapides et immersives.

Un matériel de base puissant : informatique IA en périphérie haute performance

Dotée d'un processeur octa-cœur avancé gravé en 6 nm, l'ECR IA garantit une puissance de calcul en périphérie robuste, pour les opérations de vente tant traditionnelles qu'intelligentes.

Équipée de 2 cœurs Cortex-A78 (@2,2 GHz) et de 6 cœurs Cortex-A55 (@2,0 GHz) ainsi que d'un NPU 850 offrant jusqu'à 10 TOPS, la solution prend en charge les grands modèles de langage locaux pour l'interaction vocale, les prévisions des stocks et la reconnaissance visuelle - réduisant ainsi la dépendance au cloud tout en garantissant une réponse plus rapide et la confidentialité des données.

Un visuel immersif et une connectivité sans faille

La plateforme prend en charge un écran 2K de 15,6 pouces avec accélération 2D/3D et peut piloter des écrans ultra-HD 4K/5K, ce qui est idéal pour l'affichage dynamique.

Pour répondre aux besoins variés du secteur, elle intègre une double entrée caméra (MIPI CSI + USB) pour le paiement par reconnaissance faciale et l'analyse comportementale, ainsi que de multiples ports E/S (USB-A/C, HDMI, RJ45, RJ12, audio) pour les périphériques.

Le Wi-Fi 6 (1×1) et le Bluetooth 5.3 intégrés assurent des connexions sans fil rapides et stables.

Prise en charge par Android 15 : sécurité et viabilité

Parmi les premières à fonctionner sous Android 15, la solution offre un écosystème ouvert et sécurisé avec des fonctions multitâches améliorées, une gestion optimisée de la mémoire et une protection système renforcée, garantissant des performances fluides et durables pour les applications industrielles et grand public.

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Fibocom, en tirant parti de la plateforme MediaTek Genio pour offrir de puissantes performances d'IA en périphérie avec une prise en charge de grands modèles directement sur l'appareil », a déclaré CK Wang, vice-président et directeur général de MediaTek IoT. « Cette solution démontre notre volonté commune de faire progresser la distribution intelligente et d'aider les entreprises à devenir plus compétitives et plus efficaces. »

Ralph Zhao, directeur général de la division des solutions informatiques mobiles chez Fibocom, a déclaré :

« Alors que le secteur de la distribution s'oriente de plus en plus vers l'automatisation et l'intelligence, l'informatique IA en périphérie est devenue la clé de l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur. La nouvelle solution de caisse enregistreuse électronique IA de Fibocom représente une percée dans la conception du matériel et permet des applications à grande échelle sur le point de vente avec une puissance de traitement de 10 TOPS - ce qui permet aux partenaires de créer des solutions de distribution plus compétitives et plus intelligentes ».

