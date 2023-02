BARCELONA, Španielsko, 27. februára 2023 /PRNewswire/ -- Li Peng, prezident spoločnosti Carrier BG patriacej do Huawei, dnes na fóre na MWC Barcelona 2023 Day 0 organizovanom spoločnosťou Huawei hovoril o tom, ako sieť 5G otvárala dvere do inteligentného sveta a akým kľúčovým míľnikom by bol skok k 5.5G na tejto ceste. Li zdôraznil, že odvetvie musí spolupracovať, aby sa rýchlejšie posunulo smerom k ultra širokopásmovému, ekologickému a inteligentnému svetu, a že obchodný plán GUIDE spoločnosti Huawei by mohol pomôcť položiť základy tohto dôležitého úspechu.

Li Peng, President of the Carrier BG, Huawei, delivers a keynote speech

Li Peng, prezident spoločnosti Carrier BG, Huawei, predniesol hlavný prejav

Zdá sa, že fyzický a digitálny svet sa stále viac približujú, pretože účinky digitálnej a inteligentnej transformácie sa čoraz viac prejavujú na našich pracoviskách, v našich domovoch a v našom osobnom živote. Mnoho operátorov zareagovalo na zvyšujúci sa dopyt v týchto oblastiach po kvalitnejších skúsenostiach a vyššej produktivite, čím posunuli odvetvie IKT vpred.

Connectivity+ je kľúčom k úspešnému rozvoju 5G

Do konca roka 2022 už bolo komerčne nasadených viac ako 230 sietí 5G, ktoré poskytujú podporu pre viac ako miliardu používateľov 5G a množstvo zariadení 5G, a 5G podporuje rýchly rozvoj odvetvia IKT. Na spotrebiteľskom trhu operátori inovujú s cieľom rozšíriť „Connectivity+". Keďže možnosti 5G sa neustále zlepšujú, poprední operátori v Európe, Ázii a Tichomorí a na Strednom východe sa snažia rozvíjať rôzne druhy digitálnych služieb. Niektorí operátori konvergovali konektivitu s miestnymi službami OTT, čo im umožňuje dosiahnuť spoločný úspech. Tieto ponuky spájajú konektivitu s digitálnymi službami, ako sú sociálne médiá, čo im pomáha prerásť na komplexného poskytovateľa digitálnych služieb.

Domáci trh sa tiež stal oblasťou, kde môžu operátori vytvárať väčšiu hodnotu, keďže zavádzanie 5G a optických vlákien neustále rastie. Operátori teda rozširujú „Connectivity+" pre lepšie skúsenosti, lepšie služby a efektívnejšie služby v oblasti prevádzky a údržby. Špičkové domáce širokopásmové služby, ako sú 5G FWA a 10G PON, rástli rýchlejšie, ako sa očakávalo, čo pomáha operátorom v regiónoch vrátane Európy a Stredného východu zvýšiť ARPU o 30 % až 60 %.

Univerzálne technológie, ako 5G, umelá inteligencia a cloud computing, sú hnacou silou priemyselnej digitalizácie a prinášajú nové strategické príležitosti. Podnikoví zákazníci potrebujú viac portfólií s ponukou a operátori musia posilniť „Connectivity+". Jeden čínsky operátor skombinoval konektivitu so službami cloudu, umelou inteligenciou, bezpečnostnými a platformovými službami, aby v roku 2022 expandoval na nové trhy a zvýšil svoje príjmy z priemyselnej digitalizácie o viac ako 20 %.

V budúcnosti budú operátori naďalej zlepšovať svoje možnosti siete, aby poskytovali viac garantovaných skúseností. Takže operátori robia „Connectivity+" otvorenejšou. Spoločnosť Huawei sa zapojil do projektu CAMARA pod vedením GSMA. Prostredníctvom tohto projektu sa snažíme pomôcť operátorom transformovať siete na platformy na poskytovanie služieb a speňažiť lepšie skúsenosti zákazníkov.

Rýchlejší prechod na ultra širokopásmový, ekologický a inteligentný svet

Pri napredovaní bude inteligentný svet hlboko integrovaný s fyzickým svetom. Všetko, vrátane osobnej zábavy, práce a priemyselnej výroby, bude inteligentne prepojené. To znamená, že siete sa budú musieť vyvíjať od všadeprítomných Gbps až po všadeprítomné 10 Gbps, konektivita a snímanie sa budú musieť integrovať a odvetvie IKT bude musieť presunúť svoje zameranie zo spotreby energie na energetickú účinnosť.

Na splnenie týchto rastúcich požiadaviek bude kľúčový vývoj z 5G na 5.5G.

Spoločnosť Huawei je pripravená spolupracovať so svojimi partnermi z odvetvia na poskytovaní všadeprítomných skúseností s 10 Gbps s inovatívnymi bezdrôtovými, optickými a IP technológiami. Je pripravená preskúmať prípady použitia, ako je spolupráca medzi vozidlom a cestnou premávkou a monitorovanie prostredia, s cieľom integrovať snímanie a komunikáciu a je pripravená vybudovať jednotný systém ukazovateľov energetickej účinnosti na podporu rozvoja ekologického priemyslu.

V roku 2022 ITU-T oficiálne vydala NCIe, ukazovateľ na meranie intenzity emisií uhlíka v sieti, ako oficiálny štandard. Poprední operátori v Číne a Európe overili nové viacrozmerné ukazovatele energetickej účinnosti vo svojich živých sieťach a zlepšili energetickú účinnosť o 20 % až 50 %.

Na záver svojho prejavu Li vyzval celé odvetvie, aby sa riadilo obchodným plánom GUIDE s cieľom urýchliť prosperitu 5G a spoločne rýchlo napredovať k ultra širokopásmovému, ekologickému a inteligentnému svetu.

Veľtrh MWC Barcelona 2023 sa uskutoční od 27. februára do 2. marca v Barcelone v Španielsku. Spoločnosť Huawei predstaví svoje produkty a riešenia v stánku 1H50 na výstavisku Fira Gran Via v hale 1. Spolu s globálnymi operátormi, odborníkmi z odvetvia a mienkotvornými osobnosťami sa budeme venovať témam, ako je obchodný úspech 5G, príležitosti 5.5G, ekologický rozvoj, digitálna transformácia a naša vízia využívať obchodný plán GUIDE na položenie základov pre 5.5G a stavať na úspechu 5G pre ešte väčšiu prosperitu. Viac informácií nájdete na stránke: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2009894/Li_Peng_President_Carrier_BG_Huawei_delivers_a_keynote_speech.jpg

SOURCE Huawei