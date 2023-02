MWC Barcelona 2023 : Huawei prône une progression plus rapide vers un monde intelligent

BARCELONE, Espagne, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Li Peng, président de Carrier BG de Huawei, s'est exprimé aujourd'hui lors du Jour 0 du Forum du MWC Barcelona 2023 de Huawei sur la façon dont la 5G ouvre la porte à un monde intelligent, et comment le saut vers la 5.5G serait une étape clé de ce voyage. M. Li a souligné que l'industrie devait travailler ensemble pour avancer plus rapidement vers un monde ultra haut débit, vert et intelligent, et que le plan d'affaires GUIDE de Huawei pourrait aider à jeter les bases de cette importante réalisation.

Li Peng, président de CarrierBG, Huawei, prononce un discours liminaire

Les mondes physique et numérique semblent se rapprocher de plus en plus à mesure que les effets de la transformation numérique et intelligente deviennent de plus en plus apparents sur nos lieux de travail, dans nos foyers et dans nos vies personnelles. De nombreux opérateurs ont répondu à la demande croissante, dans ces domaines, d'expériences de meilleure qualité et d'une plus grande productivité, faisant ainsi progresser le secteur des TIC.

La connectivité+ est la clé d'un développement prospère de la 5G

À la fin de 2022, plus de 230 réseaux 5G avaient déjà été déployés commercialement, prenant en charge plus d'un milliard d'utilisateurs 5G et une multitude d'appareils 5G, et la 5G a stimulé le développement rapide du secteur des TIC. Sur le marché grand public, les opérateurs ont innové pour étendre la « Connectivité+ ». Alors que les capacités de la 5G continuent de s'améliorer, les principaux opérateurs en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient se sont démenés pour développer différents types de services numériques. Certains opérateurs ont fait converger la connectivité avec des services OTT locaux, ce qui leur permet d'obtenir un succès partagé. Ces offres regroupent la connectivité avec des services numériques comme les médias sociaux, ce qui les aide à devenir un fournisseur de services numériques à guichet unique.

Le marché domestique est également devenu un domaine dans lequel les opérateurs peuvent générer plus de valeur à mesure que la pénétration de la 5G et de la fibre optique continue de croître. Ainsi, les opérateurs élargissent la « Connectivité+ » pour de meilleures expériences, de meilleurs services et une exploitation et une maintenance plus efficaces. Les services haut débit résidentiels haut de gamme, comme la 5G FWA et la 10G PON, se sont développés plus rapidement que prévu, aidant les opérateurs dans certaines régions, notamment en Europe et au Moyen-Orient, à augmenter leur ARPU de 30 à 60 %.

Les technologies à usage général comme la 5G, l'IA et le cloud computing favorisent la numérisation industrielle et apportent de nouvelles opportunités stratégiques. Les entreprises clientes ont besoin de plus de portefeuilles d'offres, les opérateurs doivent renforcer la « Connectivité+ ». Un opérateur chinois avait combiné la connectivité avec le cloud, l'IA, la sécurité et les services de plateforme pour se développer sur de nouveaux marchés et augmenter ses revenus issus de la numérisation industrielle de plus de 20 % en 2022.

À l'avenir, les opérateurs continueront d'améliorer les capacités de leurs réseaux, afin de fournir des expériences plus garanties. Les opérateurs rendent donc la « Connectivité+ » plus ouverte. Huawei a rejoint le projet CAMARA dirigé par la GSMA. Grâce à ce projet, nous souhaitons aider les opérateurs à transformer les réseaux en plateformes de mise en œuvre de services et à monétiser une meilleure expérience client.

Accélérer le passage à un monde à très haut débit, écologique et intelligent

À l'avenir, le monde intelligent sera profondément intégré au monde physique. Tout, y compris les loisirs personnels, le travail et la production industrielle, sera connecté de manière intelligente. Cela signifie que les réseaux devront passer de l'omniprésence du Gbps à l'omniprésence du 10Gbps, que la connectivité et la détection devront être intégrées et que l'industrie des TIC devra passer de la consommation d'énergie à l'efficacité énergétique.

L'évolution de la 5G à la 5.5G sera essentielle pour répondre à ces exigences croissantes.

Huawei est prêt à collaborer avec ses partenaires industriels pour offrir une expérience ubiquitaire à 10 Gbps grâce à des technologies sans fil, optiques et IP innovantes ; explorer des cas d'utilisation tels que la collaboration véhicule-route et la surveillance de l'environnement pour intégrer la détection et la communication ; et construire un système unifié d'indicateurs d'efficacité énergétique pour stimuler le développement de l'industrie verte.

En 2022, l'UIT-T a officiellement publié NCIe, un indicateur permettant de mesurer l'intensité des émissions de carbone des réseaux, en tant que norme officielle. Les principaux opérateurs en Chine et en Europe ont vérifié les nouveaux indicateurs multidimensionnels d'efficacité énergétique sur leurs réseaux en direct, et ont amélioré l'efficacité énergétique de 20 à 50 %.

À la fin de son discours, M. Li a appelé l'ensemble du secteur à suivre le plan d'affaires GUIDE pour accélérer la prospérité de la 5G et progresser rapidement vers un monde ultra haut débit, écologique et intelligent.

Le MWC Barcelone 2023 se déroulera du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et ses solutions au stand 1H50 dans le hall 1 de Fira Gran Via. Avec les opérateurs mondiaux, les professionnels de l'industrie et les leaders d'opinion, nous plongerons dans des sujets tels que le succès commercial de la 5G, les opportunités de la 5.5G, le développement vert, la transformation numérique, et notre vision de l'utilisation du plan commercial GUIDE pour jeter les bases de la 5.5G et tirer parti du succès de la 5G pour une prospérité encore plus grande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023 .

