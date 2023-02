BARCELONA, Hiszpania, 27 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Prezes Huawei Carrier BG, Li Peng, mówił dziś podczas MWC Barcelona 2023 Day 0 Forum o tym, w jaki sposób technologia 5G otwiera drzwi do inteligentnego świata i dlaczego przejście na technologię 5.5G będzie stanowić kamień milowy w tym obszarze. Li podkreślił, że branża musi współpracować, aby przyspieszyć realizację wizji ultraszerokopasmowego, ekologicznego i inteligentnego świata, zaś strategia biznesowa GUIDE firmy Huawei może wnieść swój wkład w to ważne osiągnięcie.

Li Peng, President of the Carrier BG, Huawei, delivers a keynote speech

Li Peng, prezes Huawei Carrier BG, wygłosił przemówienie inauguracyjne.

Świat fizyczny i świat cyfrowy wydają się nieustannie przybliżać do siebie. Efekty cyfrowej i inteligentnej transformacji stają się coraz bardziej widoczne w naszych miejscach pracy, domach i życiu prywatnym. Wielu operatorów odpowiedziało na rosnące zapotrzebowanie w tych obszarach na wyższej jakości rozwiązania i większą wydajność, dzięki którym branża ICT będzie mogła iść do przodu.

Connectivity+ jako klucz do pomyślnego rozwoju technologii 5G

Do końca 2022 roku komercyjnie wdrożono ponad 230 sieci 5G, obsługujących ponad miliard użytkowników i mnóstwo urządzeń opartych na technologii 5G, co miało wpływ na błyskawiczny rozwój branży technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Na rynku konsumenckim operatorzy wprowadzali innowacje na rzecz rozszerzenia koncepcji Connectivity+. Rosnące możliwości w obszarze 5G sprawiły, że wiodący operatorzy w Europie, Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie wykazywali gotowość do tworzenia różnego rodzaju usług cyfrowych. Niektórzy operatorzy powiązali łączność z lokalnymi usługami OTT (z ang. usługami świadczonymi ponad siecią), co pozwala im osiągnąć wspólny sukces. Opracowano oferty usług łączności w powiązaniu z usługami cyfrowymi, takimi jak media społecznościowe, dzięki czemu operatorzy mogą stać się kompleksowymi dostawcami usług cyfrowych.

Rynek domowy to kolejny obszar, w którym przewoźnicy mogą generować większą wartość z uwagi na wciąż rosnącą penetrację technologii 5G i światłowodów. Jednocześnie operatorzy rozszerzają zasięg koncepcji Connectivity+, aby zapewnić lepsze doświadczenia, wyższej jakości usługi i bardziej wydajną konserwację i naprawy. Domowe usługi szerokopasmowe klasy premium, takie jak 5G FWA i 10G PON, rozwinęły się szybciej niż oczekiwano, pomagając operatorom w różnych regionach świata, w tym w Europie i na Bliskim Wschodzie, zwiększyć średni przychód na użytkownika (ARPU) o 30% do 60%.

Technologie ogólnego przeznaczenia, takie jak 5G, sztuczna inteligencja i chmura obliczeniowa, napędzają cyfryzację przemysłu i tworzą nowe możliwości strategiczne. Klienci korporacyjni oczekują bardziej różnorodnych ofert, w związku z czym operatorzy muszą rozwijać Connectivity+. Jeden z chińskich operatorów powiązał w ramach swojej oferty usługi łączności z chmurą obliczeniową, sztuczną inteligencją, bezpieczeństwem i usługami platformowymi, aby wejść na kolejne rynki i zwiększyć swoje przychody w obszarze cyfryzacji przemysłowej o ponad 20% w 2022 roku.

Operatorzy będą w dalszym ciągu poprawiać swoje możliwości sieciowe, aby zapewnić bardziej niezawodne doświadczenia. Dlatego koncepcja Connectivity+ zakłada coraz większą otwartość. Firma Huawei dołączyła do projektu CAMARA realizowanego przez GSMA. Poprzez ten projekt chcemy pomóc operatorom przekształcić sieci w platformy umożliwiające świadczenie usług i zarabianie na wyższej jakości doświadczeniach klientów.

Szybsze wdrażanie wizji ultraszerokopasmowego, ekologicznego i inteligentnego świata

W przyszłości inteligentny świat będzie w dużym stopniu zintegrowany ze światem fizycznym. Wszystko, w tym branża rozrywkowa, praca i produkcja przemysłowa, będzie ze sobą inteligentnie połączone. Oznacza to, że sieci będą musiały ewoluować od najpowszechniejszych Gb/s w kierunku 10 Gb/s, systemy łączności i detekcji będą musiały być zintegrowane, a branża ICT będzie skupiać się w większej mierze na wydajności energetycznej, a nie jedynie na zużywaniu energii.

Przejście z technologii 5G na 5.5G będzie kluczowe dla sprostania rosnącym wymaganiom.

Firma Huawei jest gotowa do współpracy z partnerami przemysłowymi, aby zapewnić rozwiązania 10Gbps w ramach innowacyjnych technologii bezprzewodowych, optycznych i IP; przeanalizować przypadki użycia, takie jak współpraca na linii pojazd-droga i monitorowanie środowiska, aby zintegrować systemy detekcji i komunikacji; a także zbudować jednolity system wskaźników wydajności energetycznej na rzecz dalszego rozwoju ekologicznego przemysłu.

W 2022 roku ITU-T oficjalnie opublikowała wskaźnik NCIe, jako formalny standard pomiaru intensywności emisji dwutlenku węgla w sieci. Wiodący operatorzy w Chinach i Europie zrewidowali nowe, wielowymiarowe wskaźniki bieżącej wydajności energetycznej w swoich sieciach i zwiększyli wydajność energetyczną o 20% do 50%.

Na koniec swojego wystąpienia Li wezwał całą branżę do postępowania zgodnie z założeniami strategii GUIDE, aby przyspieszyć efektywne wdrażanie technologii 5G i poczynić szybkie postępy w kierunku wspólnego, ultraszerokopasmowego, ekologicznego i inteligentnego świata.

Forum MWC Barcelona 2023 odbywa się w dniach 27 lutego - 2 marca w Barcelonie, w Hiszpanii. Huawei zaprezentuje swoje produkty i rozwiązania na stoisku 1H50 w hali 1 Fira Gran Via. Wraz z globalnymi operatorami, specjalistami z branży i opiniotwórcami będziemy rozmawiać na takie tematy jak sukces biznesowy technologii 5G, możliwości związane z 5.5G, zielony rozwój, transformacja cyfrowa oraz wdrażanie strategii GUIDE na rzecz rozwoju technologii 5.5G i wykorzystania sukcesu 5G w celu zapewnienia wyższej efektywności. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2009894/Li_Peng_President_Carrier_BG_Huawei_delivers_a_keynote_speech.jpg

SOURCE Huawei