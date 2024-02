MWC2024 : Huawei lance la solution d'usine intelligente, pour créer un avenir meilleur, plus vert et plus intelligent

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC 2024, Huawei a lancé la solution d'usine intelligente, qui faisait partie de la session de Huawei sur la fabrication et les grandes entreprises intitulée « Delve into Industries, Creating a Better, Greener, and Smarter Future » (approfondir les industries, créer un avenir meilleur, plus vert et plus intelligent). La session a rassemblé des leaders de l'industrie et des experts pour partager les dernières solutions et les meilleures pratiques en matière de recherche et développement de produits, de production et de gestion des opérations, tout en encourageant la coopération.

The Launch of the Intelligent Factory Solution

Liu Chao, PDG de l'unité commerciale Fabrication et grandes entreprises de Huawei, a déclaré : « L'intégration de la technologie numérique et de l'économie réelle progresse. Huawei continuera à tirer parti de l'innovation technologique et du savoir-faire industriel pour fournir des produits et des solutions intelligents qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises manufacturières. Nous collaborerons également avec des partenaires pour mieux servir les clients finaux. » M. Liu a poursuivi en expliquant que Huawei a pour objectif d'aider les entreprises à moderniser leur infrastructure TIC afin d'accélérer la R&D et l'innovation des produits, d'améliorer l'efficacité de la production tout en réduisant les coûts, et de garantir des opérations d'entreprise rationalisées et durables.

Wang Zhiya, responsable de l'unité commerciale Fabrication et grandes entreprises de Huawei, a présenté le lancement de la solution d'usine intelligente. Cette solution adopte une architecture technologique « un cloud, un réseau et une plateforme », qui rationalise le flux de données d'ingénierie, le flux d'informations commerciales et le flux de processus de production.

Plus précisément, « un réseau » intègre l'IP, le réseau optique passif industriel (PON) et la 5G, ce qui permet de connecter de manière fluide de nombreux appareils à grande échelle dans de multiples scénarios. En outre, « un seul réseau » renforce également l'efficacité de la collecte de données à un million de points de données par seconde, ce qui est un record dans l'industrie.

Par ailleurs, Huawei Cloud fournit des données et des applications, ainsi que d'autres services, pour prendre en charge des applications intelligentes telles que la planification avancée de la production et les jumeaux numériques. Cela peut aider les fabricants à raccourcir le cycle de la commande à la livraison tout en améliorant l'efficacité globale de l'équipement.

En ce qui concerne les mises à niveau de l'infrastructure TIC des entreprises, Tamás Szabó, responsable du centre de données chez BorsodChem, a fait part de son expérience en matière de construction de centres de données écologiques.

Concernant les applications d'entreprise intelligentes, Lili Yin, directrice générale de Quicktron Robotics pour l'Europe, a présenté la solution de système d'opérations logistiques intelligentes, créée en collaboration avec Huawei. Mme Yin a également partagé un projet sur les AMR d'entrepôts rapides alimentés par AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei.

Huawei pense qu'avec une interaction constante, des échanges et des efforts de collaboration, la numérisation et l'intelligence des entreprises progresseront, conduisant à une plus grande croissance et à un avenir plus brillant pour l'industrie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing