MWC2024: Huawei przedstawia rozwiązanie dla inteligentnych fabryk Intelligent Factory Solution, tworzące lepszą, bardziej ekologiczną i inteligentna przyszłość

BARCELONA, Hiszpania, 29 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC 2024, firma Huawei przedstawiła swoje rozwiązanie dla inteligentnych fabryk Intelligent Factory Solution w ramach zorganizowanej przez Huawei sesji poświęconej produkcji i dużym przedsiębiorstwom pt. „Zagłębiamy się w świat przemysłu, tworząc lepszą, bardziej ekologiczną i inteligentną przyszłość". Sesja zgromadziła czołowych przedstawicieli branży i ekspertów, którzy omówili najnowsze rozwiązania i najlepsze praktyki w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji i zarządzania działalnością, przy równoczesnym zachęcaniu do współpracy.

The Launch of the Intelligent Factory Solution

Liu Chao, dyrektor generalny Jednostki Produkcyjnej (Manufacturing and Large Enterprises Business Unit) w Huawei, powiedział: „Integracja technologii cyfrowych i gospodarki realnej postępuje. Huawei nadal będzie wykorzystywać innowacje technologiczne i know-how w zakresie przemysłu w celu dostarczania inteligentnych produktów i rozwiązań, które obejmą cały łańcuch wartości przedsiębiorstw produkcyjnych. Będziemy również współpracować z naszymi partnerami, aby lepiej służyć naszym klientom". Liu wyjaśnił również, że celem firmy Huawei jest wsparcie przedsiębiorstw w modernizacji ich infrastruktury teleinformatycznej w celu przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych nad produktami i innowacjami, poprawy wydajności produkcji i zapewnienia sprawnej i zrównoważonej działalności biznesowej.

Wang Zhiya, dyrektor operacyjny Jednostki Produkcyjnej Huawei, był gospodarzem premiery rozwiązania Intelligent Factory Solution. Oparte jest ono na architekturze technologii obejmującej „jedną chmurę, jedną sieć i jedną platformę", która usprawnia przepływ danych technicznych i biznesowych oraz proces produkcyjny.

W szczególności, „jedna sieć" integruje sieć IP, przemysłową pasywną sieć optyczną (PON - passive optical network) i 5G, umożliwiając niezakłócone połączenie wielu urządzeń na dużą skalę w ramach licznych zastosowań. „Jedna sieć" poprawia również wydajność gromadzenia danych do czołowego w branży poziomu 1 mln punktów danych na sekundę.

Ponadto, Huawei Cloud zapewnia dostęp do danych i aplikacji, jak również innych usług, w celu wsparcia inteligentnych zastosowań takich jak zaawansowane planowanie produkcji i cyfrowy bliźniak. Może to pomóc producentom skrócić cykl od zamówienia do dostawy, przy równoczesnej poprawie ogólnej wydajności urządzeń.

Jeżeli chodzi o modernizację infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstw, Tamás Szabó, dyrektor Centrum Danych w BorsodChem, podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ekologicznych centrów danych.

Odnosząc się do inteligentnych aplikacji dla przedsiębiorstw, Lili Yin, dyrektor Quicktron Robotics na Europę, przedstawiła inteligentne rozwiązanie logistyczne Smart Logistics Operations System Solution, opracowane wspólnie z firmą Huawei. Lili Yiu podzieliła się informacjami na temat projektu obejmującego szybkie autonomiczne roboty mobilne (AMR) do magazynów, wyposażone w Air-Engine Wi-Fi 6 od Huawei.

Huawei uważa, że dzięki nieustannej interakcji, wymianie i wspólnym działaniom, poczynimy postępy w zakresie cyfryzacji i inteligentnych rozwiązań, zapewniając większy wzrost i świetlaną przyszłość dla przemysłu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing