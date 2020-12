Mytheresa dient een registratieverklaring bij de SEC in voor een voorgestelde beursgang

MÜNCHEN, 29 december 2020 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V., de moedermaatschappij van de Mytheresa Group GmbH, heeft vandaag aangekondigd dat het bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") vertrouwelijk een conceptregistratieverklaring op formulier F-1 heeft ingediend met betrekking tot de voorgestelde beursintroductie van American Depositary Shares die de gewone aandelen vertegenwoordigen.

Het aantal aan te bieden American Depositary Shares en de prijsmarge voor het voorgestelde aanbod zijn nog niet bepaald.

Morgan Stanley & Co. LLC en JP Morgan Securities LLC treden op als lead book-running managers en vertegenwoordigers van de risicodragers (underwriters) voor het voorgestelde aanbod. Credit Suisse Securities (USA) LLC en UBS Investment Bank treden op als book-running managers voor het voorgestelde aanbod. Jefferies Group LLC treedt op als co-manager en Cowen Inc. treedt op als passieve bookrunner voor het voorgestelde aanbod.

Het voorgestelde aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het voorlopige prospectus met betrekking tot het aanbod zijn, indien beschikbaar, verkrijgbaar bij: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, T.a.v.: Prospectus Department or J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Telefoon: 866-803-9204 E-mail: [email protected].

Een registratieverklaring op formulier F-1 met betrekking tot deze effecten is ingediend bij de SEC, maar is nog niet van kracht. Deze effecten mogen niet worden verkocht en aanbiedingen om deze effecten te kopen mogen niet worden aanvaard voordat de registratieverklaring van kracht wordt.

Dit persbericht vormt geen aanbod om deze effecten te verkopen of het verzoek om een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.

Mytheresa.com GmbH
Sandra Romano
mobiel: +49 152 54725178
telefoon: +49 89 127695-236
e-mail: [email protected]

Edelman USA
Ted McHugh/Nicole Briguet
telefoon: +1 201 341-0211/+1 646 750-7235
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]





Edelman Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland

Ruediger Assion

mobiel: +49 162 4909624

telefoon: +49 221 8282 8111

e-mail: [email protected]

