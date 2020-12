Mytheresa presenta declaración de registro a la SEC para su oferta pública inicial propuesta

MÚNICH, 29 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V., la empresa matriz de Mytheresa Group GmbH, anunció hoy la presentación pública de una declaración de registro a través del Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") de los Estados Unidos en relación con la oferta pública inicial propuesta de acciones depositarias estadounidenses (ADS) que representan a sus acciones ordinarias.

Aún no se ha determinado el número de ADS que se ofrecerá ni el rango de precios para la oferta propuesta.

Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actúan como administradores principales de la oferta de valores y representantes de los suscriptores para la oferta propuesta. Credit Suisse Securities (Estados Unidos) LLC y UBS Investment Bank actúan como administradores de la oferta de valores para la oferta propuesta. Jefferies Group LLC actúa como coadministrador y Cowen Inc. como coordinador pasivo de la emisión para la oferta propuesta.

La oferta propuesta se realizará únicamente por medio de un prospecto. Se podrán solicitar copias del prospecto de la oferta, cuando estén disponibles, a: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Atención: Prospectus Department o a J.P. Morgan Securities LLC, a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono: 866-803-9204; correo electrónico: [email protected].

Se ha presentado a la SEC una declaración de registro a través del Formulario F-1 en relación con estos valores, pero esta aún no ha entrado en vigor. Es posible que estos valores no se vendan, ni que se acepten ofertas de compra, antes de que entre en vigor la declaración de registro.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de estos valores. Estos valores no deberán venderse en ningún estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación, según las leyes aplicables a valores en dicho estado o jurisdicción.

Mytheresa.com GmbH Edelman Estados Unidos Sandra Romano Ted McHugh / Nicole Briguet Celular: +49 152 54725178 Teléfono: +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235 Teléfono: +49 89 127695-236 Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]





Edelman Alemania, Austria, Suiza

Ruediger Assion

celular: +49 162 4909624

teléfono: +49 221 8282 8111

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE Mytheresa

