MYTILINEOS baut die globale Partnerschaft mit Huawei aus

Die Wechselrichter von Huawei, die auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der digitalen Informationstechnologie zurückgreifen, ermöglichen ein Umdenken in der Photovoltaik in Bezug auf Stromerzeugung, Betrieb und Wartung, Netzanschluss und Sicherheit. Ihre Robustheit und Zuverlässigkeit basieren auf der ausgereiften String-Technologie von Huawei, gepaart mit integrierten digitalen Technologien, erhöhter dynamischer MPPT-Effizienz sowie einer TÜV-geprüften Wechselrichter-Verfügbarkeit von >99,996 %. Daher ist die Lösung von Huawei die beste Wahl in Bezug auf technologische Überlegenheit und hohe Effizienz bei niedrigen Wartungs- und Servicekosten mit einer minimalen Ausfallrate.

Die innovativen Funktionen von Huawei, wie z. B. die auf der AC-Leitung laufende MBUS-Kommunikation und die Smart IV-Kurvendiagnose, haben den traditionellen manuellen Inspektionsmodus vollständig verbessert. Durch die Integration fortschrittlicher digitaler Technologien können die Wechselrichter von Huawei die elektrischen Eigenschaften der PV-Anlage proaktiv erkennen und den Netzanschlussalgorithmus automatisch an das Stromnetz anpassen. Damit erweist sich Huawei als die beste Lösung für Großprojekte, die selbst die anspruchsvollsten Anforderungen an den Netzanschluss erfüllen.

Wie Nikos Papapetrou, General Manager der RSD Business Unit von MYTILINEOS erklärte: „Wir haben uns entschieden, die Zusammenarbeit mit Huawei in einem großen Teil unseres Portfolios weltweit weiter zu verstärken, und zwar vor allem aufgrund der Zuverlässigkeit der Wechselrichter, die die Leistung unserer Anlagen auch in rauen Umgebungen sicherstellen, sowie aufgrund ihrer integrierten fortschrittlichen Eigenschaften, die die Installation erleichtern und unsere Betriebskosten senken." Herr Papapetrou fügte hinzu: „Die weltweit führende Position von Huawei, sein umfassendes Serviceangebot sowie sein kundenorientierter Ansatz haben uns überzeugt, dass wir die sichere Wahl getroffen haben."

Wie Jacky Chen, Managing Director Huawei Technologies South Balkan Region erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass MYTILINEOS, eines der erfolgreichsten Solarentwicklungs- und EPC-Unternehmen weltweit, uns die Möglichkeit gibt, aktiv an den größten PV-Anlagenportfolios weltweit mitzuwirken. Wir sind bestrebt, die Leistung zu steigern, mit intelligenten Geräten, die die Effizienz maximieren und die Betriebskosten minimieren und somit eine erstklassige Photovoltaikanlage und eine langfristige Investition sicherstellen."

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastruktur (ICT) und intelligenten Geräten. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein Privatunternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet.

Huawei bietet führende Smart-PV-Lösungen an, in die mehr als 30 Jahre Erfahrung in der digitalen Informationstechnologie einfließen. Durch die Integration von KI und Cloud integriert Huawei viele der neuesten IKT-Technologien mit PV, um eine optimale Stromerzeugung zu realisieren.

Huawei wird auch weiterhin innovativ sein und erneuerbare Energien nutzen, um jeden Einzelnen, jedes Haus und jedes Unternehmen zu stärken.

Für weitere Informationen besuchen Sie Huawei online auf https://solar.huawei.com/.

