MYTILINEOS étend son partenariat mondial avec Huawei

Les onduleurs Huawei, qui bénéficient de plus de 30 ans d'expertise dans le domaine de l'informatique numérique, repensent le photovoltaïque en termes de production d'énergie, d'exploitation et de maintenance, de connexion au réseau et de sécurité. Leur robustesse et leur fiabilité reposent sur la technologie de chaîne mature de Huawei, associée à des technologies numériques intégrées, une efficacité MPPT dynamique accrue, ainsi qu'une disponibilité de l'onduleur vérifiée par le TUV > 99,996 %. Par conséquent, la solution de Huawei constitue le meilleur choix en termes de supériorité technologique et de haute efficacité, avec un faible coût de maintenance et de service, et un taux de défaillance minimal.

Les caractéristiques innovantes de Huawei, telles que la communication MBUS fonctionnant sur la ligne CA et le diagnostic intelligent de la courbe IV, ont complètement amélioré le mode d'inspection manuel traditionnel. En intégrant des technologies numériques avancées, les onduleurs Huawei peuvent identifier de manière proactive les caractéristiques électriques de l'installation photovoltaïque et ajuster automatiquement l'algorithme de connexion au réseau pour qu'il corresponde au réseau électrique, prouvant ainsi que Huawei est le meilleur choix pour les projets à grande échelle, répondant même aux exigences les plus strictes en matière de connexion au réseau.

Comme l'a déclaré Nikos Papapetrou, directeur général de l'unité commerciale RSD de MYTILINEOS : « Nous avons décidé de renforcer encore notre coopération avec Huawei dans une grande partie de notre portefeuille à l'échelle mondiale, en nous appuyant grandement sur la fiabilité des onduleurs qui assurent les performances de nos centrales, même dans des environnements difficiles, ainsi que sur leurs attributs avancés intégrés qui facilitent l'installation et réduisent notre coût d'exploitation. » M. Papapetrou a ajouté : « La position de leader mondial de Huawei, son offre de services complète ainsi que son approche centrée sur le client nous ont convaincus que nous avons fait un choix sûr. »

Comme l'a déclaré Jacky Chen, directeur général de Huawei Technologies pour la région du sud des Balkans : « Nous sommes extrêmement heureux que MYTILINEOS, l'une des sociétés de développement et d'EPC solaires les plus performantes au monde, nous fasse confiance en nous donnant l'opportunité de faire activement partie des plus grands portefeuilles de centrales photovoltaïques au monde. Nous nous engageons à fournir des performances accrues, avec des dispositifs intelligents qui maximisent l'efficacité et minimisent les coûts d'exploitation, garantissant ainsi une installation photovoltaïque de classe mondiale et un investissement à long terme. »

