Na veľtrhu MWC 2023 budú predstavené 3 najdôležitejšie prvky zelenej inteligentnej siete Huawei OptiX

BARCELONA, Španielsko, 21. februára 2023 /PRNewswire/ -- V dôsledku potrieb inteligentnej spoločnosti sa zvyšujú požiadavky na šírku pásma na vysokých školách, priemyselných prepojeniach, podnikoch a domácnostiach a dopyt ľudí po sieťovom pripojení sa vyvíja oveľa rýchlejšie, než si dokážeme predstaviť. Pripojiteľnosť sa postupne stáva základom inteligentnej spoločnosti, výrazne podporuje komunikáciu a spoluprácu vo všetkých oblastiach globálnej spoločnosti a hospodárstva a priamo ovplyvňuje rozvoj vzdelávania, zdravotníctva, výroby, poľnohospodárstva, dopravy a ďalších odvetví.

Ako komunikačné médium, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu a má nízke emisie uhlíka, sú optické vlákna vhodným médiom pre udržateľný rozvoj pevných sietí. Rozvoj plne optickej siete môže výrazne podporiť ekologický rozvoj sociálneho hospodárstva. Ekologická, plne optická sieť ako základný kameň výstavby pevnej širokopásmovej siete môže poskytnúť udržateľný gigabitový zážitok. V súčasnosti „gigabitová optická sieť" účinne podporuje rýchle šírenie rôznych inteligentných aplikácií s maximálnym zážitkom z pripojenia používateľov a jej technológia, sieť, ekológia a používatelia sa rýchlo rozvíjajú po celom svete. V budúcnosti, s nástupom a popularitou nových technológií a aplikácií, ako sú virtuálna realita (VR), rozšírená realita (AR) a 8K video, je potrebné „gigabitovú optickú sieť" modernizovať na všadeprítomné 10 gigabitové pripojenie.

S cieľom podporiť rýchle šírenie „gigabitovej optickej siete" a podporiť budúci prechod na všadeprítomné 10 gigabitové pripojenie bude spoločnosť Huawei počas veľtrhu MWC 2023 od 27. februára do 2. marca spolupracovať s poprednými operátormi a vedúcimi predstaviteľmi priemyslu na diskusii o „ekologickej gigabitovej plne optickej sieti". Okrem toho Huawei predstaví tri inovatívne riešenia pre éru F5.5G, ktoré pomôžu priemyslu prejsť na štandard pripojenia 10 gigabitov za sekundu všade.

Hlavný bod 1: Využite moment, pozrite sa, ako ekologické plne optické pripojenie umožňuje gigabitové zážitky

Spoločnosť Huawei sa 27. februára zúčastní na Ekologickom plne optickom fóre, ktoré organizuje popredná európska poradenská organizácia IDATE. IDATE vydá „bielu knihu Green Fiber Network for Gigabit Experience" (Ekologická optická sieť pre gigabitové skúsenosti) a udelí ocenenia popredným operátorom za ich vynikajúce postupy. Spoločnosť Huawei uvedie cieľovú sieťovú architektúru Green Intelligent OptiX, ktorá pomôže modernizovať pripojiteľnosť. Na podujatí sa stretnú kľúčoví hráči, aby vysvetlili budúce smerovanie odvetvia pripojiteľnosti a body obchodného rastu a prediskutovali nové príležitosti a výzvy ekologických, plne optických gigabitových sietí.

Hlavný bod 2: Budúcnosť je tu, sledujte 3 nové produkty a riešenia

27. februára venujte pozornosť predstaveniu produktov a riešení Huawei. Richard Jin, prezident divízie optických produktov spoločnosti Huawei, predstaví 3 nové produkty a riešenia, ktoré smerujú k štandardu 10 Gbps a pomáhajú pri rozvoji komplexnej ekologickej optickej siete s plne optickou domácou, 10 gigabitovou, ultraširokou a plne optickou metropolitnou sieťou. Séria FTTR spoločnosti Huawei je opäť vylepšená: šesť vylepšení krásy, rýchlosti, pokrytia, roamingu, súbežnosti a služieb, ktoré spestrujú digitálny život každej rodiny, zvyšujú širokopásmovú konkurencieschopnosť operátorov, zlepšujú lojálnosť používateľov a vytvárajú nové príležitosti na trhu s hodnotou biliónov dolárov. Technológia PON novej generácie, ktorá podporuje plynulý vývoj výstavby siete vo všetkých oblastiach, urýchľuje cestu k 10 gigabitovému pripojeniu. Originálne riešenie plne optickej metropolitnej siete vytvára metropolitnú sieť WDM s najjednoduchšou architektúrou a dokonalým zážitkom, čím nanovo definuje ekologickú, plne optickú sieť.

Hlavný bod 3: Buďte v prítomnosti a pozerajte sa do budúcnosti, pozrite si plne optický prezentačný dom a výstavný stánok Premium Intelligent Connectivity na prezentáciu úspešných obchodných postupov a najnovších riešení

Od 26. februára do 2. marca sa v plne optickom prezentačnom dome spoločnosti Huawei a vo výstavnom stánku Premium Intelligent Connectivity predstavia úspešné obchodné postupy a najmodernejšie technológie pre ekologické, plne optické siete. V hoteli SB Plaza (približne 750 m od výstavnej haly MWC) sa spoločnosť Huawei spojí s poprednými svetovými operátormi, aby im predviedla úspešné obchodné postupy plne optických sietí, nahliadli do aplikácie nových prémiových súkromných liniek OTN vo veľkých skupinách a malých a stredných podnikoch a vyskúšali nové, plne optické riešenia pre metropolitné oblasti s optimálnymi nákladmi na prevádzku, sledovali obchodné postupy produktov radu FTTR v domácnostiach a malých a mikropodnikoch a vyskúšali si vysokorýchlostné Wi-Fi s rýchlosťou 2 000 Mb/s a nástroje marketingového vybavenia E2E. Na Fira Gran Via v hale 1 1H50 spoločnosť Huawei predstaví množstvo riešení pre plne optické pripojenie vrátane 10G PON, FTTR, 400G, plne optickej metropolitnej siete, úspešných komerčných postupov globálnych operátorov a špičkových technológií na podporu budúceho vývoja na F5.5G.

Nemôžete prísť na miesto konania? Žiadny problém! Tešíme sa na stretnutie s vami v Barcelone a na celosvetové živé vysielanie. Čoskoro sa uvidíme!

SOURCE Huawei