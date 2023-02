Trzy najważniejsze elementy ekologicznej inteligentnej sieci OptiX firmy Huawei zostaną zaprezentowane na MWC 2023

BARCELONA, Hiszpania, 21 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Ze względu na zapotrzebowanie inteligentnego społeczeństwa wymagania dotyczące szerokości pasma w kampusach, połączeniach przemysłowych, przedsiębiorstwach i domach rosną, a zapotrzebowanie ludzi na łączność sieciową rozwija się w tempie znacznie szybszym, niż można to sobie wyobrazić. Łączność stopniowo staje się fundamentem inteligentnego społeczeństwa, w znacznym stopniu wspierając komunikację i współpracę we wszystkich obszarach globalnego społeczeństwa i gospodarki, a także bezpośrednio wpływając na rozwój edukacji, opieki zdrowotnej, produkcji, rolnictwa, transportu i innych branż.

Będąc jednocześnie najbardziej przyjaznym dla środowiska i niskoemisyjnym środkiem komunikacyjnym, światłowód jest medium preferowanym dla zrównoważonego rozwoju sieci stacjonarnych. Rozwój sieci całkowicie optycznej może w znacznym stopniu wspierać ekologiczny rozwój gospodarki społecznej. Stanowiąc podstawę budowy stacjonarnej sieci szerokopasmowej, ekologiczna sieć optyczna może zapewnić trwałe gigabitowe rozwiązania. Obecnie „Gigabitowa sieć optyczna" skutecznie wspiera gwałtowne rozprzestrzenianie się różnych inteligentnych aplikacji dzięki najwyższej jakości połączeniom użytkowników, a jej technologia, sieć, ekologia i użytkownicy dynamicznie rozwijają się na całym świecie. W przyszłości wraz z pojawieniem się i rozpowszechnieniem nowych technologii i aplikacji, takich jak VR, AR i wideo 8K, „Gigabitowa sieć optyczna" musi zostać zmodernizowana do wszechobecnej łączności 10-gigabitowej.

Chcąc promować szybkie rozpowszechnianie „Gigabitowej sieci optycznej" i wspierać przyszłą modernizację do wszechobecnej łączności 10-gigabitowej, podczas targów MWC 2023, które odbędą się w dniach 27 lutego - 2 marca, koncern Huawei zamierza współpracować z czołowymi operatorami i liderami branży w celu omówienia „Ekologicznej Gigabitowej Sieci Ogólnooptycznej". Dodatkowo firma zaprezentuje trzy innowacyjne rozwiązania dla ery F5.5G, aby wspierać przemysł w dążeniu do uzyskania powszechnego standardu 10Gbps.

Refleksja 1: zatrzymaj się na chwilę, przekonaj się, jak proekologiczne połączenie optycznie uwalnia gigabitowe możliwości

27 lutego koncern Huawei będzie uczestniczyć w Ekologicznym Forum Ogólnooptycznym organizowanym przez IDATE, czołową europejską organizację konsultingową. IDATE opublikuje „Zieloną księgę sieci światłowodowej dla gigabitowych zastosowań" i wręczy nagrody największym operatorom za ich znakomite praktyki. Huawei zaprezentuje architekturę sieci docelowej Zielonej Inteligentnej Sieci OptiX, która umożliwia modernizację łączności. Wydarzenie to będzie okazją do spotkania kluczowych podmiotów w celu wyjaśnienia przyszłego kierunku rozwoju branży łączności i punktów rozwoju biznesu oraz omówienia najnowszych możliwości i wyzwań związanych z zielonymi gigabitowymi sieciami całkowicie optycznymi.

Refleksja 2: przyszłość jest tutaj, poznaj trzy nowe produkty i rozwiązania

W dniu 27 lutego należy zwrócić uwagę na premierę produktów i rozwiązań Huawei. Richard Jin, prezes linii produktów optycznych Huawei, zaprezentuje trzy nowe projekty i rozwiązania, które zmierzają do osiągnięcia prędkości 10 Gb/s i wspomagają rozwój ekologicznej, kompleksowej sieci optycznej z domową siecią optyczną, ultraszeroką siecią 10-gigabitową i metropolitalną siecią optyczną. Seria FTTR opracowana przez Huawei została ponownie unowocześniona: sześć ulepszeń w zakresie atrakcyjności, szybkości, zasięgu, roamingu, współbieżności i usług, rozświetlających cyfrowe życie każdej rodziny, zwiększających konkurencyjność szerokopasmową dla operatorów, poprawiających stabilność użytkowników i wykorzystujących nowe możliwości na rynku wartym biliony dolarów; technologia PON nowej generacji wspierająca płynną ewolucję budowy sieci we wszystkich obszarach, przyspieszająca drogę do 10 gigabitów; oryginalne rozwiązanie w zakresie całkowicie optycznej sieci metropolitalnej tworzy metropolitalną sieć WDM o najprostszej architekturze i najlepszych możliwościach, na nowo definiując ekologiczną sieć ogólnooptyczną.

Refleksja 3: będąc w teraźniejszości, należy spojrzeć w przyszłość - Huawei zaprasza do w pełni optycznego domu pokazowego i na stoisko wystawowe firmy Premium Intelligent Connectivity prezentujące skuteczne praktyki biznesowe i najnowsze rozwiązania

Od 26 lutego do 2 marca w domu pokazowym firmy Huawei w zakresie sieci całkowicie optycznych oraz na stoisku wystawowym Premium Intelligent Connectivity zostaną zaprezentowane skuteczne praktyki biznesowe i najnowocześniejsze technologie w zakresie ekologicznych sieci optycznych. W hotelu SB Plaza (około 750 m od hali wystawowej MWC) koncern Huawei dołączy do czołowych światowych operatorów, aby zaprezentować udane praktyki biznesowe w zakresie sieci ogólnooptycznych, zapoznać się z zastosowaniem nowych prywatnych linii OTN premium w dużych grupach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także wypróbować nowe rozwiązania w zakresie ogólnooptycznych obszarów metropolitalnych o optymalnym TCO; obserwować praktyki biznesowe produktów serii FTTR w domach oraz małych firmach i mikroprzedsiębiorstwach, a także zapoznać się z szybkim Wi-Fi o przepustowości 2 tys. Mbps oraz narzędziami marketingowymi sprzętu E2E. W hali Fira Gran Via Hall 1 1H50 Huawei zaprezentuje szereg rozwiązań w zakresie łączności całkowicie optycznej, w tym 10G PON, FTTR, 400G, ogólnooptycznych sieci metropolitalnych, sprawdzonych praktyk handlowych światowych operatorów oraz najnowocześniejszych technologii wspierających przyszłą ewolucję do F5.5G.

Nie mogą Państwo przybyć na miejsce? To żaden problem! Huawei zaprasza na spotkanie do Barcelony i na ogólnoświatową transmisję na żywo. Do zobaczenia wkrótce!

SOURCE Huawei