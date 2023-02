Três destaques da solução Green Intelligent OptiX Network da Huawei serão revelados no MWC 2023

BARCELONA, Espanha, 21 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ - Impulsionada pelas necessidades da sociedade inteligente, os requisitos de largura de banda do campus, a interconexão industrial e os cenários empresariais e residenciais estão aumentando, e a demanda das pessoas por conectividade de rede está se desenvolvendo a uma velocidade muito mais rápida do que podemos imaginar. A conectividade está gradualmente se tornando o pilar de uma sociedade inteligente, promovendo fortemente a comunicação e a colaboração em todas as áreas da sociedade e economia globais e afetando diretamente o desenvolvimento da educação, saúde, manufatura, agricultura, transporte e outros setores.

Como o meio de comunicação mais ecológico e de baixo carbono, a fibra é o meio de escolha para o desenvolvimento sustentável de redes fixas. O desenvolvimento de uma rede totalmente óptica pode contribuir muito para o desenvolvimento verde da economia social. Como o pilar da construção da rede de banda larga fixa, a rede verde totalmente óptica pode oferecer uma experiência de gigabit sustentável. Atualmente, a rede óptica gigabit ("Gigabit Optical Network") está efetivamente promovendo a rápida disseminação de várias aplicações inteligentes com sua melhor experiência de conectividade do usuário, e sua tecnologia, rede, ecologia e usuários estão se desenvolvendo rapidamente em todo o mundo. No futuro, com o surgimento e a popularidade de novas tecnologias e aplicações como RV, RA e vídeo 8K, a "Gigabit Optical Network" precisará ser atualizada para uma conectividade de 10 gigabit onipresente.

Para promover a rápida disseminação da "Gigabit Optical Network" e contribuir com a futura atualização para a conectividade de 10 gigabit onipresente, durante o MWC 2023, realizado de 27 de fevereiro a 2 de março, a Huawei trabalhará com as principais operadoras e líderes do setor para discutir a "Green Gigabit All-Optical Network". A Huawei também lançará três soluções inovadoras para a era F5.5G para ajudar o setor a avançar para 10 Gbps em todos os lugares.

Destaque 1: aproveite o momento e veja como a conexão verde totalmente óptica libera a experiência gigabit

Em 27 de fevereiro, a Huawei participará do Green All-Optical Forum organizado pela IDATE, uma importante organização europeia de consultoria. A IDATE lançará o artigo "Green Fiber Network for Gigabit Experience White Paper" e concederá prêmios às principais operadoras por suas excelentes práticas. A Huawei lançará a arquitetura de rede Green Intelligent OptiX para ajudar a atualizar a conectividade. O evento reunirá importantes participantes para explicar o rumo do setor de conectividade e os pontos de crescimento das empresas no futuro, além de discutir as novas oportunidades e os desafios das redes verdes totalmente ópticas de conexão gigabit.

Destaque 2: o futuro chegou, assista ao lançamento de três novos produtos e soluções

Em 27 de fevereiro, preste atenção ao lançamento dos produtos e soluções da Huawei. Richard Jin, presidente da linha de produtos ópticos da Huawei, lançará três novos produtos e soluções, avançando para 10 Gbps e ajudando no desenvolvimento de redes verdes totalmente ópticas de ponta a ponta com casas com redes totalmente ópticas, rede ultra larga de 10 gigabit e redes metropolitanas totalmente ópticas. A série FTTR da Huawei foi atualizada novamente: seis atualizações de beleza, taxa, cobertura, roaming, simultaneidade e serviços foram realizadas para iluminar a vida digital de todas as famílias, aprimorar a competitividade da banda larga para as operadoras, melhorar a permanência dos usuários e aproveitar as novas oportunidades em um mercado de um trilhão de dólares; a nova geração da tecnologia PON contribui para a evolução regular da construção de toda a rede, acelerando a jornada para 10 gigabit; a solução original de rede metropolitana totalmente óptica cria uma rede metropolitana WDM com a arquitetura mais simples e a melhor experiência, redefinindo a rede verde totalmente óptica.

Destaque 3: mantenha-se no presente, mas olhando para o futuro. Veja a demonstração da casa totalmente óptica e o estande de exposição Premium Intelligent Connectivity que mostram práticas empresariais de sucesso e as soluções mais recentes

De 26 de fevereiro a 2 de março, a demonstração da casa totalmente óptica da Huawei e o estande de exposição Premium Intelligent Connectivity apresentarão práticas empresariais de sucesso e tecnologias de ponta para redes verdes totalmente ópticas. No SB Plaza Hotel (distante cerca de 750 m do salão de exposições do MWC), a Huawei se unirá às principais operadoras do mundo para demonstrar práticas empresariais de sucesso de redes totalmente ópticas, a aplicação de novas linhas privadas premium OTN em grandes grupos e pequenas e médias empresas, e as novas soluções para regiões metropolitanas totalmente ópticas com custo total de propriedade ideal; veja as práticas de negócios dos produtos da série FTTR para residências e pequenas e microempresas e as ferramentas de Wi-Fi de alta velocidade de 2000 Mbps e de equipamentos de marketing de ponta a ponta. No Fira Gran Via, Hall 1 1H50, a Huawei apresentará várias soluções de conectividade totalmente óptica, incluindo 10G PON, FTTR, 400G, rede metropolitana totalmente óptica, práticas empresariais de sucesso de operadoras globais e tecnologias de ponta para contribuir para a futura evolução para o F5.5G.

Não pode ir ao local do congresso? Não há problema! Esperamos encontrar com você em Barcelona e pela transmissão ao vivo em todo o mudo. Até logo!

FONTE Huawei

