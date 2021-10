Naukowcy z Baylor i Harvardu podejmują współpracę w ramach długotrwałych, międzynarodowych badań nad ludzkim dobrobytem

Co to właściwie znaczy dobrze żyć? Być naprawdę zdrowym? Odnosić sukcesy? Naukowcy i praktycy zazwyczaj odpowiadali na te pytania, skupiając się na obecności lub braku różnych patologii: chorób, dysfunkcji rodzinnych, chorób psychicznych lub zachowań przestępczych. Ale takie „deficytowe" podejście zapewnia ograniczony wgląd w to, co decyduje o dobrze przeżytym życiu - jak wygląda sukces.

„Światowe badanie dobrobytu" jest dokładnie takim rodzajem działań, jakie są konieczne, aby dogłębnie zrozumieć wzajemne oddziaływanie kluczowych elementów ludzkiego doświadczenia, które pomagają nam godnie żyć, być szczęśliwymi i doświadczać poczucia sensu i celu" - stwierdzili jeden z dyrektorów projektu dr Tyler VanderWeele, profesor epidemiologii John L. Loeb i Frances Lehman Loeb oraz dyrektor programu Human Flourishing na Harvardzie, który opublikował znaczące artykuły poświęcone ocenie ludzkiego dobrobytu w najważniejszych czasopismach naukowych, takich jak „JAMA" i „Proceedings of the National Academy of Sciences". - Projekt badań dynamicznych pozwoli nam znacznie poszerzyć wiedzę naukową na temat uwarunkowań ludzkiego dobrobytu".

Dyrektor projektu dr Byron Johnson, wybitny profesor nauk społecznych i dyrektor Instytutu Badań nad Religią w Baylor, również skomentował znaczenie tych danych dla pełniejszego zrozumienia roli religii w kontekście międzynarodowym: „Jest to niezwykła okazja dla zespołu Baylor-Harvard, aby pokierować takim badaniem panelowym. Jako że wielkość naszej próby jest tak znaczna, będziemy w stanie zbadać wszystkie z wielkich religii świata i ich potencjalny wpływ na ludzki dobrobyt".

W panelu wezmą udział reprezentanci Argentyny, Australii, Brazylii, Egiptu, Niemiec, Indii, Indonezji, Izraela, Japonii, Kenii, Meksyku, Nigerii, Filipin, Polski, Rosji, Turcji, RPA, Hiszpanii, Tanzanii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Przez następne pięć lub więcej lat zespół będzie analizował dane dynamiczne dotyczące wzorców, uwarunkowań oraz społecznych, psychologicznych, duchowych, politycznych, ekonomicznych i zdrowotnych składników i przyczyn ludzkiego dobrobytu. „Istnieje szereg przykładów opartych na prawdopodobieństwie reprezentatywnych dla całego kraju badań, które monitorują tych samych respondentów w czasie w jednym kraju - wyjaśnił dr Rajesh Srinivasan, międzynarodowy dyrektor ds. badań Gallup World Poll. - Jednak niewiele z nich próbowało objąć wiele krajów. Zakres tego projektu jest bezprecedensowy i prawdopodobnie przyniesie wartościowe spostrzeżenia dla globalnych badań sondażowych wykorzystujących tego typu metodologię".

Opracowanie kwestionariusza zostało poddane szeroko zakrojonym pracom rozwojowym i opiniodawczym, obejmującym miesiące pracy nad dopracowaniem pytań, tłumaczeniem, testami poznawczymi i pilotażem. Prace te zostały podsumowane w szczegółowym raporcie firmy Gallup.

Zespół badawczy nawiąże współpracę z Centrum Otwartej Nauki w celu udostępnienia danych Światowego badania dobrobytu, tak by naukowcy, dziennikarze, decydenci i edukatorzy na całym świecie mogli sięgnąć po szczegółowe informacje na temat czynników wpływających na dobrobyt. Dr David Mellor, dyrektor ds. polityki w Centrum Otwartej Nauki, oświadczył: „Skrupulatność i przejrzystość zastosowana w analizie zwiększy zaufanie do badań, które są wynikiem tej pracy, a także obniży bariery w ogólnoświatowym, sprawiedliwym dostępie do tych informacji. Bardzo się cieszymy z możliwości współpracy z takimi zespołami w celu wsparcia tego procesu".

Podsumowując, celem jest zbudowanie dojrzałego pola badawczego wokół nauki o ludzkim dobrobycie, co zaowocuje wynikami badań, które wpłyną na kierunek polityki społecznej i zdrowotnej. Jak zauważył prezes firmy Gallup Jim Clifton, „Światowe badanie dobrobytu jest innowacją metodologiczną, która może rzeczywiście zmienić świat - autentycznie zmienić sposób, w jaki jest on postrzegany". VanderWeele potwierdził tę opinię: „To niesamowita okazja. Jesteśmy ogromnie podekscytowani tym, czego możemy się dowiedzieć my i inni badacze na całym świecie".

Ze względu na zakres badania, aby umożliwić jego realizację, konieczne było wspólne wsparcie ze strony konsorcjum fundatorów, w tym Fundacji Johna Templetona, Trustu Religijnego Templetona, Światowej Fundacji Charytatywnej Templetona, Instytutu Fetzera, Fundacji Rodziny Paula Fostera, Fundacji Dobrobytu Planety Ziemia, Trustu Dobrobytu oraz Fundacji Davida i Carol Myers.

Oprócz Johnson i VanderWeele, członkami zespołu Baylor-Harvard są dr Matt Bradshaw, Merve Balkaya-Ince, Brendan Case, Ying Chen, Alex Fogleman, Sung Joon Jang, Philip Jenkins, Thomas Kidd, Matthew T. Lee, Jeff Levin, Tim Lomas, Katelyn Long, Van Pham, Sarah Schnitker, John Ssozi, Robert Woodberry i George Yancey.

Instytut Badań nad Religią w Baylor

Powołany do życia w 2004 roku, Instytut Badań nad Religią Baylor (ISR) prowadzi, wspiera i realizuje badania nad religią, angażując naukowców i projekty obejmujące spektrum intelektualne: historię, psychologię, socjologię, ekonomię, antropologię, nauki polityczne, filozofię, epidemiologię, teologię i religioznawstwo. Jego kompetencje rozciągają się na wszystkie religie, wszędzie i na przestrzeni dziejów oraz obejmują badania nad wpływem religii na zachowania prospołeczne, życie rodzinne, zdrowie populacji, rozwój gospodarczy i konflikty społeczne. Dokładając wszelkich starań, by zachować odpowiedni obiektywizm naukowy, naukowcy instytutu traktują religię z szacunkiem, jakiego wymagają i na jaki zasługują kwestie religii.

Harwardzki Program Ludzkiego Dobrobytu

Utworzony w 2016 roku Program Ludzkiego Dobrobytu przy Institute for Quantitative Social Science na Harvardzie ma na celu badanie i promowanie ludzkiego dobrobytu, a także rozwijanie systematycznych metod międzydyscyplinarnej syntezy wiedzy. Badania realizowane w ramach programu koncentrują się na pytaniu o charakterze ogólnym, w jaki sposób wiedza uzyskana z ilościowych nauk społecznych może być zintegrowana z wiedzą humanistyczną na temat ludzkiego dobrobytu i jak najlepiej przeprowadzić tę syntezę wiedzy między dyscyplinami. Program ma na celu doprowadzenie do zwiększenia jedności w empirycznych naukach społecznych i humanistycznych. W ramach programu powstają publikacje badawcze i sponsorowane są działania edukacyjne, takie jak kursy, seminaria i konferencje, skierowane do społeczności Uniwersytetu Harvarda, mające na celu połączenie wiedzy z różnych dyscyplin i refleksje nad tym, jak informacje z różnych obszarów mogą tworzyć spójną całość.

Gallup

Gallup jest międzynarodową organizacją analityczno-doradczą z ponad 80-letnim doświadczeniem w mierzeniu opinii publicznej i rozwoju społecznego. W ramach własnych badań oraz współpracy z organizacjami rządowymi, non-profit i filantropijnymi Gallup opracowuje wskaźniki pozwalające mierzyć kluczowe wskaźniki rozwoju globalnego i odpowiedzialności społecznej w czasie.

Centrum Otwartej Nauki (Center for Open Science - COS)

Założone w 2013 roku COS jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zmiany kultury, której misją jest zwiększenie otwartości, integralności i odtwarzalności badań naukowych. COS realizuje tę misję poprzez tworzenie społeczności skupionych wokół praktyk otwartej nauki, wspieranie badań metascience oraz rozwijanie i utrzymywanie wolnych, otwartych narzędzi programistycznych, w tym narzędzia Otwartej Nauki (Open Science Framework, OSF). Więcej informacji na stronie cos.io .

