Partnerstvo baylorských a harvardských výskumníkov v dlhodobej globálnej štúdii o ľudskej prosperite

Čo to znamená žiť dobre? Byť naozaj zdravý? Mať úspech? Výskumníci a lekári zvyčajne odpovedali na tieto otázky tak, že sa zamerali na prítomnosť alebo neprítomnosť rôznych patológií: choroba, nefunkčnosť rodiny, duševné ochorenie alebo kriminálne správanie. Takýto „deficitný" prístup však hovorí len o tom, čo robí život dobre prežitým životom – o tom, čo znamená prosperovať.

„Globálna štúdia o prosperite je presne ten typ práce, ktorý je potrebný na hlbšie pochopenie súhry kľúčových prvkov v ľudských skúsenostiach, ktoré nám pomáhajú mať sa dobre, byť šťastní a zažívať pocit zmyslu a účelu," povedal spoluriaditeľ projektu Dr. Tyler VanderWeele, menovaný organizáciou Johna L. Loeba a Frances Lehman Loeba za profesora epidemiológie a riaditeľa programu ľudskej prosperity na Harvarde, ktorý publikoval dôležité články o hodnotení ľudskej prosperity v popredných vedeckých časopisoch, ako je JAMA a Proceedings of the National Academy of Sciences. „Dlhodobý návrh výskumu nám umožní podstatne posunúť vedecké poznatky o determinantoch ľudskej prosperity."

Riaditeľ projektu Dr. Byron Johnson, významný profesor sociálnych vied a riaditeľ Inštitútu pre štúdium náboženstva na Baylorskej univerzite, tiež komentoval význam údajov pre lepšie pochopenie úlohy náboženstva v globálnom kontexte: „Pre Baylor-Harvardský tím je to mimoriadna príležitosť viesť takúto panelovú štúdiu. Keďže naša vzorka je taká veľká, budeme môcť preskúmať všetky veľké svetové náboženstvá a úlohu, ktorú prípadne zohrávajú v ľudskej prosperite."

Panel bude zahŕňať jednotlivcov z Argentíny, Austrálie, Brazílie, Egypta, Filipín, Indie, Indonézie, Izraela, Japonska, Južnej Afriky, Kene, Mexika, Nemecka, Nigérie, Poľska, Ruska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Tanzánie, Turecka, Ukrajiny a USA.

V priebehu nasledujúcich piatich rokov bude tím analyzovať dlhodobé údaje o vzorcoch, determinantoch a sociálnych, psychologických, duchovných, politických, ekonomických a zdravotných zložkách a príčinách ľudskej prosperity. „Existuje niekoľko príkladov národne reprezentatívnych štúdií založených na pravdepodobnosti, ktoré v priebehu času sledujú rovnakých respondentov v jednej krajine," vysvetlil Dr. Rajesh Srinivasan, riaditeľ globálneho výskumu Gallup World Poll,: „ale len málokto sa pokúsil zahrnúť viacero krajín. Rozsah tohto projektu je bezprecedentný a pravdepodobne prinesie cenné poznatky pre celosvetový výskum pomocou tohto typu metodológie."

Návrh dotazníka prešiel rozsiahlym vývojom a spätnou väzbou, vrátane mesiacov práce na spresňovaní otázok, preklade, kognitívnom testovaní a pilotnom projekte. Táto správa je zhrnutá v podrobnej správe od spoločnosti Gallup.

Výskumný tím bude spolupracovať s Centrom pre otvorenú vedu, aby sa údaje z Globálnej štúdie prosperity stali zdrojom s voľným prístupom, aby výskumníci, novinári, tvorcovia politík a pedagógovia na celom svete mohli skúmať podrobné informácie o tom, čo prispieva k prosperujúcemu životu. Dr. David Mellor, riaditeľ pre politiku z Centra pre otvorenú vedu, poznamenal: „Prísnosť a transparentnosť aplikovaná na jej analýzu zvýši dôveru vo výskum, ktorý pochádza z tejto práce, a zníži prekážky celosvetového spravodlivého prístupu k týmto informáciám. Nemohli sme byť viac potešení partnerstvom s týmito tímami na podporu tohto procesu."

Celkovo je cieľom vybudovať vyspelý študijný odbor o vede o ľudskej prosperite, ktorý prinesie výsledky výskumu, ktoré ovplyvnia smerovanie sociálnej a zdravotnej politiky. Ako poznamenal generálny riaditeľ spoločnosti Gallup Jim Clifton: „Globálne štúdia prosperity je metodologická inovácia, ktorá môže skutočne zmeniť svet – skutočne zmeniť spôsob riadenia sveta." VanderWeele zopakoval tieto pocity: „Toto je obrovská príležitosť. Sme tak nadšení, keď vidíme, čo sa my a ďalší výskumníci na celom svete naučíme."

Vzhľadom na jej rozsah bola potrebná spoločná podpora od konzorcia donorov, aby bola Globálna štúdia prosperity finančne realizovateľná, vrátane podpory od nadácií a organizácií: John Templeton Foundation, Templeton Religion Trust, Templeton World Charity Foundation, Fetzer Institute, Paul Foster Family Foundation, Wellbeing for Planet Earth Foundation, Well Being Trust a David & Carol Myers Foundation.

Spolu s Johnsonom a VanderWeelom sú členmi Baylor-Harvardského tímu: Drs. Matt Bradshaw, Merve Balkaya-Ince, Brendan Case, Ying Chen, Alex Fogleman, Sung Joon Jang, Philip Jenkins, Thomas Kidd, Matthew T. Lee, Jeff Levin, Tim Lomas, Katelyn Long, Van Pham, Sarah Schnitker, John Ssozi, Robert Woodberry a George Yancey.

Baylorov inštitút pre štúdium náboženstva (ISR), založený v roku 2004, iniciuje, podporuje a vykonáva výskum náboženstva, ktorý zahŕňa odborníkov a projekty zahŕňajúce intelektuálne spektrum: štúdie histórie, psychológie, sociológie, ekonómie, antropológie, politológie, filozofie, epidemiológie, teológie a náboženstva. Náš mandát sa vzťahuje na všetky náboženstvá, všade a v celej histórii, a zahŕňa štúdium náboženského vplyvu na prosociálne správanie, rodinný život, zdravie populácie, ekonomický rozvoj a sociálne konflikty. Aj keď sa naši odborníci vždy usilujú o primeranú vedeckú objektivitu, zaobchádzajú s náboženstvom s rešpektom, ktorý si posvätné veci vyžadujú a zaslúžia.

Cieľom Programu ľudskej prosperity , zriadenému v roku 2016, na Harvardskom inštitúte pre kvantitatívne spoločenské vedy je študovať a podporovať ľudskú prosperitu a rozvíjať systematické prístupy k syntéze poznatkov naprieč disciplínami. Výskum programu prispieva k širokej otázke, ako možno integrovať poznatky z kvantitatívnych spoločenských vied s humanitnými vedami v otázkach ľudskej prosperity a ako najlepšie uskutočniť túto syntézu poznatkov naprieč disciplínami. Program chce priniesť väčšiu jednotu do empirických spoločenských a humanitných vied. Program vypracováva výskumné publikácie a sponzoruje vzdelávacie aktivity, ako sú kurzy, semináre a konferencie, pre komunitu Harvardskej univerzity, pričom všetky sú zamerané na zbližovanie poznatkov naprieč disciplínami a uvažovanie o tom, ako môžu poznatky z rôznych disciplín tvoriť koherentný celok.

Gallup je globálna analytická a poradenská spoločnosť s viac ako 80-ročnými skúsenosťami s meraním verejnej mienky a ľudského rozvoja. Spoločnosť Gallup, vo vlastnom výskume organizácie a v pracovných partnerstvách s vládnymi, neziskovými a filantropickými organizáciami vyvíja ukazovatele na meranie kľúčových ukazovateľov globálneho rozvoja a sociálnej zodpovednosti v priebehu času.

Center for Open Science (COS) je nezisková organizácia na zmenu kultúry, založená v roku 2013, ktorej poslaním je zvýšiť otvorenosť, integritu a reprodukovateľnosť vedeckého výskumu. COS napĺňa toto poslanie budovaním komunít v rámci postupov otvorenej vedy, podporou výskumu metavedy a vývojom a udržiavaním bezplatných softvérových nástrojov s otvoreným zdrojom vrátane Rámca otvorenej vedy (Open Science Framework – OSF). Viac sa dozviete na stránke cos.io

